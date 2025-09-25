Buyside and Sellside Liquidity MT4 Multi Timeframe

Özel teklif: TÜM ARAÇLAR , her biri yalnızca $35!

Bu gösterge likidite seviyelerini ve likidite bölgelerini ICT kavramlarına dayalı olarak görselleştirir; tek yönlü fiyat kaymalarını vurgulamak için Liquidity Voids gösterilir. Odak, bekleyen veya zararı durdur emirlerinin kümelenmeye meyilli olduğu yerler ve fiyat bu alanlardan geçtiğinde bu bölgelerin nasıl evrildiğidir.

Öne çıkanlar

• Renk kodlu seviyeler ve bölgelerle iki taraflı likidite yapısını (buyside/sellside) netleştirir • Bir seviye işlem gördükten hemen sonra bir bölge oluşturur ve fiyat kontrollü bant içinde kaldığı sürece genişletir • Liquidity Voids’i ince katmanlar halinde göstererek zaman içinde olası doldurulmayı izlemeye yardımcı olur • Sadece son dönem veya tüm geçmiş için görüntüleme modları ve grafikleri düzenli tutmak için görünür nesne sınırı sunar • Yeni/güncellenmiş seviyeler ve seviye ihlalleri için olay bazlı uyarılar (buyside/sellside ayrı)

Ne gösterir

• Likidite seviyeleri: volatiliteye dayalı dar bir aralıkta yer alan tekrarlanan tepe/dip kümelerinden türetilir • Likidite bölgeleri: bir seviye aşıldıktan hemen sonra çizilir ve bu alan etrafındaki sonraki davranışı gözlemler • Likidity voids: çoğunlukla aynı yöndeki, büyük gövdeli ve kısa fitilli mum dizileri; görsel izleme için çoklu ince kutular olarak sunulur

Ana ayarlar

Likidite seviyeleri

• Aday seviyeleri belirlemek için geri bakış uzunluğu • Yakın tepe/dipleri gruplamak için volatilite duyarlı bant

Likidite bölgeleri

• Alış ve satış tarafı bölgelerini etkinleştir/devre dışı bırak • Bölge genişliği piyasa volatilitesiyle tanımlanır (ATR tabanlı) • Her taraf için bağımsız renk seçenekleri Liquidity Voids • Her iki yönde etkinleştir/devre dışı bırak • İsteğe bağlı “Liquidity Void” etiketi

Görüntü seçenekleri

• Mod: yalnızca son barlar veya mevcut tüm geçmiş • Ekranda tutulan seviye/bölge sayısının üst sınırı

Nasıl çalışır (kısa)

Seviye tespiti: volatiliteye göre ölçeklenen tolerans içinde tekrarlanan salınım noktası kümelerini bulur; taraf etiketli yatay bir seviye çizer İhlal sonrası: fiyat bir seviyeyi geçtiğinde, ATR tabanlı bantla çevresinde bir likidite bölgesi oluşturulur ve sonraki barlar bu bantta kaldıkça genişler Görüntü kontrolü: nesne sayısı kullanıcı limitini aşarsa, daha eski seviye/bölgeler kaldırılarak netlik korunur

Uyarılar

• Bir likidite seviyesi tespit edildiğinde bildir • Bir likidite seviyesi aşıldığında bildir

Grafiği okuma

• Alış tarafı seviyeleri genellikle yakın tepe kümeleriyle, satış tarafı seviyeleri yakın dip kümeleriyle hizalanır • İhlal sonrası bölgeler, fiyatın az önce geçtiği alanı belirleyerek çevredeki tepkilerin izlenmesini kolaylaştırır • Liquidity Voids dilimlenmiştir; zamanla ne kadarının doldurulduğu görsel olarak değerlendirilebilir

Notlar

• “Likidite” burada belirli fiyatlardaki emir mevcudiyetini ifade eder; çizilen nesneler, emirlerin tarihsel olarak kümelendiği yerlere dair görsel bağlam sunar • Kavramlar ICT metodolojisini takip eder ve diğer yaklaşımlardan farklı olabilir • Görselleştirme, giriş verilerine ve platformun grafik sınırlarına bağlıdır

Çok zaman dilimli işlev (zaman dilimi seçici)

Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre göstermek istedikleri zaman dilimini istedikleri gibi açıp kapatabilirler. Örneğin, M5 grafiğinde H1 göstergesini veya M5’te M15’i takip edebilirler.



Kısayol tuşu işlevi

Grafikte göstergeyi gizlemek/göstermek için kullanılır. Zaman dilimi seçici devre dışı bırakıldığında çalışır (çünkü seçici de ilgili zaman dilimini gizleyip gösterebilir).



“Separate Parameters” işlevi

Her zaman dilimine ayrı parametre uygulamak için giriş sekmesinde bu özelliği etkinleştirin. Parametre listesi noktalı virgül “;” ile ayrılır.

Örn. Zaman dilimi listesi: "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1" Detection Length listesi: "7;8;9;10;11;12;13;14" gösterge, Detection Length değerini aşağıdaki gibi alır:

M1: 7 M5: 8 M15: 9 M30: 10 H1: 11 H4: 12 D1: 13 W1: 14

Sonuç

Buyside & Sellside Liquidity, seviyeler, ihlal sonrası bölgeler ve Liquidity Voids üzerine odaklanır; görünürlük, veri kapsamı, renkler ve uyarılar yapılandırılabilir. Likidite yapısına düzenli, olay odaklı bir bakış sunarak kullanıcıların grafik izlemelerini özelleştirmesine imkân verir.







