Risk to R Ratio Manager MT5

L'outil Risk/Reward Ratio Manager est un outil complet de visualisation des ordres de trading et de calcul de la taille des positions (lots). Il offre un panneau intuitif pour une prise de décision efficace et éclairée. Polyvalent, il fonctionne parfaitement avec divers symboles, notamment les paires de devises, les indices, les métaux, les matières premières et les cryptomonnaies.

L'outil Risk to Reward Ratio Manager rationalise le processus de trading en offrant des outils visuels, des calculs automatisés et des options de personnalisation, offrant aux traders une solution complète pour une gestion efficace des risques et une prise de décision stratégique.

Gestionnaire du ratio risque/récompense   Guide d'installation et d'entrées

si vous souhaitez recevoir des notifications sur l'URL d'ajout EA (   http://www.betasoft.dev ) Terminal MT4/MT5 (voir capture d'écran).

Version MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/110797

Version MT5 https://www.mql5.com/en/market/product/110798

Caractéristiques principales :

  • Panneau intuitif :   L'outil fournit un panneau convivial et intuitif, simplifiant le processus de trading pour les utilisateurs de tous niveaux d'expérience.
  • Polyvalence des symboles :   Fonctionne de manière transparente avec une large gamme de symboles, y compris les paires de devises, les indices, les métaux, les matières premières et les crypto-monnaies, offrant une polyvalence dans les choix de trading.
  • Passation de commande efficace :   Facilite le placement d'ordres plus facilement, plus rapidement et plus intuitivement, rationalisant ainsi le processus d'exécution des transactions.
  • Points d'entrée et de sortie visuels :   Permet aux traders de marquer visuellement les points d'entrée et de sortie des transactions directement sur les graphiques, améliorant ainsi la précision et la clarté de la prise de décision.
  • Gestion globale des risques :   Gère efficacement les risques en calculant le ratio risque/récompense pour chaque transaction, permettant aux traders de prendre des décisions éclairées sur les bénéfices potentiels et les pertes possibles dans la devise du compte.
  • Calculs automatisés :   Effectue tous les calculs nécessaires concernant la taille de la position, le rapport risque/récompense et la perte/profit potentiel dans la devise du compte, permettant ainsi aux traders d'économiser un temps et des efforts précieux.
  • Calculateur de taille de lot :   Fonctionne comme un calculateur de taille de lot, permettant aux utilisateurs de définir le pourcentage maximal de capital pouvant être risqué sur une transaction. L'outil calcule automatiquement la taille du lot en fonction du risque spécifié.
  • Ratios de prise de bénéfices flexibles :   Offre une flexibilité dans le choix des ratios de prise de bénéfices en fonction du stop-loss, y compris des options telles que 1:2, 1:3, 1:4 ou des ratios personnalisés, adaptant l'outil aux préférences de trading individuelles.
  • Représentation visuelle des lignes :   Fournit une représentation visuelle claire des lignes sur le graphique, y compris les lignes stop-loss et take-profit, améliorant la visualisation globale de la configuration de la transaction.
  • Fonctionnalité de gain de temps :   Élimine le besoin de calculs manuels, permettant aux traders de se concentrer davantage sur la prise de décision et l'exécution de la stratégie plutôt que sur des calculs mathématiques complexes.
  • Paramètres visuels personnalisés :   Permet aux utilisateurs de personnaliser les couleurs et les styles des lignes d'ordre, de stop-loss et de take-profit, améliorant ainsi la clarté visuelle et adaptant l'outil à leurs préférences. De plus, le panneau propose des modes clair et sombre pour une personnalisation plus poussée.
  • Étiquette d'information :   Affiche des informations essentielles sur le symbole sélectionné, telles que le lot minimum, le lot maximum, le spread, etc., fournissant un contexte supplémentaire pour une prise de décision éclairée.

Entrées générales :

  • Pourcentage de risque :   Définissez un risque acceptable pour une transaction unique. L'outil calcule la taille du lot en fonction de ce pourcentage.
  • Taille du lot:   Ajustez la taille du lot pour la transaction, l'outil calculant le risque en fonction de la taille du lot spécifiée.
  • Rapport:   Choisissez le ratio de prise de bénéfices en fonction du stop-loss (par exemple, 1:2, 1:3, 1:4 ou personnalisé).
  • Afficher/Masquer les lignes :   Basculez la visibilité des lignes sur le graphique, y compris les lignes stop-loss et take-profit.
  • Stoploss/Take Profit :   Définissez les niveaux de stop-loss et de take-profit en pips.
  • Bouton de commande :   Appuyez pour ouvrir la commande.
  • Étiquette d'information :   Affiche des informations sur le symbole, telles que le lot minimum, le lot maximum, le spread, etc.
  • Calculer en fonction de :   Choisissez de calculer le risque en fonction du solde du compte ou de la valeur nette du compte.
  • Couleurs et style des lignes :   Personnalisez la couleur et le style des lignes d'ordre, de stop-loss et de take-profit pour plus de clarté visuelle.

Nous aimerions savoir ce que vous pensez de l'outil ! 😊 N'hésitez pas à partager vos commentaires et à nous faire savoir s'il y a des améliorations que vous aimeriez voir.

S'il te plaît   contactez-moi   pour toute question ou assistance ici.

