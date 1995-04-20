Adx Crossing Indicator with alerts email

Indicador ADX Crossing Alert by Mr Beast

El Indicador ADX Crossing Alert v1.0 es una herramienta avanzada diseñada para potenciar tu análisis técnico en MetaTrader, centrándose en las señales generadas por el cruce del Indicador de Dirección del Movimiento (ADX). Este indicador ofrece alertas visuales en el gráfico y la conveniencia de alertas via email, permitiéndote estar siempre al tanto de las oportunidades de trading.

Características Destacadas:

  1. ADX Crossing Signals: El indicador utiliza el cruce del ADX para generar señales precisas de cambio en la fuerza de la tendencia. Identifica fácilmente puntos clave en los movimientos del mercado.

  2. Alertas Visuales en el Gráfico: Recibe alertas visuales directamente en tu gráfico MetaTrader cuando se produce un cruce relevante del ADX. Las señales se presentan de manera clara para facilitar la interpretación.

  3. Alertas Via Email: No pierdas ninguna oportunidad de trading incluso cuando no estés frente a tu plataforma. Configura alertas via email para recibir notificaciones instantáneas en tu bandeja de entrada, manteniéndote informado estés donde estés.

  4. Adaptable y Personalizable: Ajusta fácilmente los parámetros del indicador para adaptarlos a tus preferencias y estrategias individuales. Personaliza los niveles de alerta según tu umbral de confort.

  5. Interfaz Intuitiva: Diseñado para ser amigable con el usuario, el Indicador ADX Crossing Alert v1.0 ofrece una interfaz intuitiva que facilita su integración en tu rutina de trading diaria.


