

EA Adı: New Dawn EA

Açıklama: New Dawn EA, kısa vadeli piyasa hareketlerinden faydalanmayı amaçlayan güçlü ve verimli bir skalping Uzman Danışmanıdır. Hassasiyet ve hız odaklı olan bu EA, hızlı fiyat dalgalanmalarından en iyi şekilde yararlanmak isteyen tüccarlar için idealdir.

Ana Özellikler:

Skalping Stratejisi: New Dawn EA, özellikle skalping için tasarlanmış olup piyasadaki küçük fiyat hareketlerini yakalamayı hedefler.

New Dawn EA, özellikle skalping için tasarlanmış olup piyasadaki küçük fiyat hareketlerini yakalamayı hedefler. Düşük Başlangıç Sermayesi: Bu EA, küçük hesaplar için uygun olup sınırlı sermayesi olan tüccarların dinamik bir skalping dünyasına katılmasını sağlar.

Bu EA, küçük hesaplar için uygun olup sınırlı sermayesi olan tüccarların dinamik bir skalping dünyasına katılmasını sağlar. Gelişmiş Algoritma: New Dawn EA, optimize edilmiş kar potansiyeli için akıllı ticaret kararları almak için sofistike bir algoritma tarafından desteklenmektedir.

New Dawn EA, optimize edilmiş kar potansiyeli için akıllı ticaret kararları almak için sofistike bir algoritma tarafından desteklenmektedir. Kullanıcı Dostu Arayüz: Kurulumu ve yapılandırması kolay olup hem yeni başlayanlar hem de deneyimli tüccarlar için erişilebilirdir.

Risk Yönetimi: New Dawn EA, hesabınızı aşırı çekilmelere karşı korumak için güçlü risk yönetimi özellikleri içermektedir. Lot büyüklükleri ve ticaret parametreleri dikkatlice düşünülerek risk ve ödülü etkili bir şekilde dengelemeyi amaçlar.

Uyumluluk: New Dawn EA, çeşitli hesap büyüklükleri ve broker türleri ile uyumludur, bu da farklı tercihlere sahip tüccarlar için esneklik sağlar.

Teknik Gereksinimler:

MetaTrader 4 platformu

Güvenilir internet bağlantısı

Düşük spread, yüksek likidite çiftleri için önerilir

Not: Ticaret risk içerir ve geçmiş performans gelecekteki sonuçların bir göstergesi değildir. EA'yı gerçek bir hesapta kullanmadan önce demo hesapta kapsamlı test yapmanız önemlidir.

New Dawn EA'yı kullanarak skalping stratejinizi geliştirin ve potansiyel olarak ticaret sonuçlarınızı artırın. Bu skalping EA'ının gücünü indirin ve hemen kullanmaya başlayın!



