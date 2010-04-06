Ego Guard
- Yardımcı programlar
- Victor Chukwuebuka Okeke
- Sürüm: 2.0
Ego Guard, hesabınızın sermayesini korumak için güçlü risk yönetimi önlemleri uygulayan gelişmiş bir Uzman Danışman'dır. Bu EA, hesap aktivitesini yakından izler ve gerektiğinde aşırı risk maruziyetini önlemek için müdahale eder. Özellikle, Ego Guard, önceden belirlenmiş risk eşiğini aşan işlemleri açmaya çalışan herhangi bir diğer Uzman Danışman'ı otomatik olarak devre dışı bırakır. İşlem hacmini etkili bir şekilde yöneterek ve risk yönetimi prensiplerine uyumu sağlayarak, Ego Guard, tüccarlara huzur sağlar ve sağlıklı bir ticaret hesabının korunmasına yardımcı olur."