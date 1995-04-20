Professional Histogram MT 4

Professional Histogram (PH), Forex, CFD'ler ve ikili opsiyon ticareti yapmak için oldukça verimli ve güvenilir bir araçtır.

PH, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli tüccarlar için kullanımı ve yapılandırması kolaydır.

Çoğu göstergenin aksine, Professional Histogram daha uzun trendler bulur ve daha az yanlış sinyal verir.

Bir alım veya satım sinyali göründüğünde, zamanında bir pozisyon açmanıza ve her zaman PC'nizin başında oturmaktan kaçınmanıza olanak tanıyan bir uyarı tetiklenir.

Ticaret ipuçları

Histogram rengini değiştirdiğinde bir pozisyon açın. Ekran görüntüsündeki örnek işlemleri görün 1.

Gösterge en çok M15-H4'te işlem yapmak için uygundur.


Özellikler

  • Scalping ve uzun vadeli ticaret için uygundur.
  • E-posta ve mobil cihazlara sinyal gönderme.
  • Kullanımı ve yapılandırması kolaydır.
  • Hem bağımsız bir araç olarak hem de diğer göstergelerle birlikte kullanılabilir.
  • Yeniden boyama yok.
  • Gecikme yok.

parametreler

  • Period - göstergenin hesaplanması için ortalama süreden sorumlu anahtar parametre.
  • Filter - filtre periyodu.
  • Alert - uyarıyı etkinleştirin/devre dışı bırakın.
  • Email - e-postaları etkinleştirin/devre dışı bırakın.
  • Push - cep telefonlarına mesaj göndermeyi etkinleştirin/devre dışı bırakın.
  • clrUPPER - pozitif histogram rengi.
  • clrLOWER - negatif histogram rengi.
  • Width - çizgi genişliği.
Ticarette iyi şanslar!


