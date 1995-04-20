Professional Histogram MT 4

Professional histogram (PH) è uno strumento altamente efficiente e affidabile per il trading di forex, CFD e opzioni binarie.

Il PH è facile da usare e configura sia per principianti che per trader esperti.

A differenza della maggior parte degli indicatori, Professional Histogram trova tendenze più lunghe e fornisce meno segnali falsi.

Quando appare un segnale di acquisto o di vendita, viene attivato un avviso che consente di aprire una posizione in modo tempestivo ed evitare di sederti sempre sul tuo PC.

Suggerimenti di trading

Apri una posizione quando l'istogramma cambia il suo colore. Vedi le operazioni di esempio sullo screenshot 1.

L'indicatore è più adatto per il trading su M15-H4.


Caratteristiche

  • Adatto per lo scalping e il trading a lungo termine.
  • Invio di segnali a dispositivi e -mail e mobili.
  • Facile da usare e configurare.
  • Può essere usato sia come strumento indipendente che in combinazione con altri indicatori.
  • Nessun riverniciare.
  • Nessun ritardo.

Parametri

  • Period - parametro chiave responsabile del periodo di media per il calcolo dell'indicatore.
  • Filter - Periodo del filtro.
  • Alert - Abilita/Disabilita avviso.
  • Email: abilita/disabilita le e -mail.
  • Push: abilita/disabilita l'invio di messaggi ai telefoni cellulari.
  • clupper - Colore istogramma positivo.
  • clrlower - colore dell'istogramma negativo.
  • Width - Larghezza della linea.
Buona fortuna nel trading!


