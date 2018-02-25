ilk milyonunu al - sayfa 164
Sadece yazdıklarımı bir düşün. Bu sonuçlara hemen gelmedim. :)
Düşünceler böyledir.
1. Aslında, durdurmayı volatiliteye bağlamak mantıklıdır. Ancak alım satım günlük alım satım ise bunun bir anlamı yoktur. Ortalama günlük oynaklık çok yavaş değişir.
2-3. Pekala, burada bir farkımız var gibi görünüyor. Kaybı, trend "değiştiğinde" değil, girişin yanlış olduğu netleştiğinde düzeltmek gerekir. Trend değişmese bile stop yine de çalışmalı çünkü kimse bu trendin değişip değişmeyeceğini bilmiyor. Burada, örneğinde "ve ondan sonra fiyat düştü" diyorsunuz. Peki ya gitmediyse? Yükselmeye devam ederse? Duraklarımız var mı? Boşalmayı beklemeyi önerir misiniz? Burada, geçen yıl forumlarda, altı ay boyunca "şimdi euro ortaya çıkacak" sesleri duyuldu. Ve fiyat - nikrom açılmadı. Durmaksızın oturanlar, mevduatlarını uzun süre kaybetti. Duraklarla insanlar kayıpları sabitledi ve sonra onları telafi etmeyi başardı.
Anladığım kadarıyla, "ara" bir seçenek sunuyorsunuz - durmadan, ancak sakin bir piyasa anında düşüş kontrolü ile. Bence bu seçenek daha iyi değil, sabit duraklardan daha kötü değil. Çünkü bir geri dönüş durumunda kayıpları azaltır, hareket halinde ise arttırır. Sabit duruşlar - aksine, hareket durumunda - kayıpları azaltır, geri dönüş durumunda - onları arttırır.
Bu durumda bana göre saatler ve daha az işlem yapan satıcılar ve alıcılar için stoplar tamamen kapatıldı. Ticaret sistemleri bu tür değişken dalgalanmalarla başa çıkmak için tasarlanmadıysa, zararı durdurma tamamen doğru ve doğaldır. Yarım mevduat kaybını karşılamak için fiyatın üç günlük aralıkta hareket etmesini beklemek doğal değil. Gün içinde ticaret yapan satıcılar ve alıcılar - "durak avlamak" olarak adlandırdığınız bu fare yaygarasını fark etmediler bile.
SL'm de bu sıçramayı fark etmedi bile. Günlük zaman diliminde her şey çok sakin. Dün Evra SL ile yakınlaştı. Ama onu kovmadı. Sadece güçlü bir trend çizgisinin üzerinde olduğu için. SL nakavt edilmiş olsaydı, o zaman fiyat aynı anda tersine dönmüş olsa bile, stoploss her halükarda işe yaramış olmalıydı, çünkü trend çizgisinin bozulmasından sonra, kırılma yönünde daha fazla hareket olasılığı çok yüksek. yüksek. Henüz akşam değil, euro büyümeye devam edebilir ve SL nakavt edilecek ve bundan sonra düşmeye başlasa bile, SL doğru bir şekilde çıkarılacaktır, çünkü TS'm bir arıza için tasarlanmamıştır. akım. Mevduat için herhangi bir risk yoktur. Düşüş sadece artacak, evet, sonraki işlemler bunu telafi edecek, çünkü üç veya dört işlemden sadece biri benim için kazanıyor.
Yani, kabul edebileceğim tek şey, SL'lerin oynaklığa "bağlı" olması gerektiğidir. Sürümünüz de çalışıyor, ancak "noktalarda durma" dan daha iyi olup olmadığı ancak testten sonra söylenebilir.
Bazı özellikler ekleyebilir misiniz? :)
Ekrandan, büyük bir kar biriktirmiş olmanız dışında çok az şey anlaşılıyor.
5000 depozito
Bakiye 7845
Öz sermaye 7798
Mifbuk'un doğru göstermediği bir şey. 15 iş günü için %56 kar. Günde ortalama %3.7(depodan)
İşlem sayısı 2203 (tümünü tara?) . 9 çift üzerinde işlem.
Hazırlanıyorum)) Artık konuya iyice yaklaşmamız gerekiyor. Şaka değil)) Kukla Amcalar ve Kolyan şaka yapmayı sevmez Onlarla kendi yöntemlerine ihtiyacın var))
Peki Kolyan ziyarete geldi mi?
Ya da milyona kadar kaç kişi kaldı?
ve TS'nin bir milyon gönderiyi doldurmaya karar verdiği izlenimi ...
Sabit durakların bence önemli bir olumsuz psikolojik anı var.
....
Aradaki farkı anlıyabiliyor musun? Biri kaybı düzeltme noktasına, diğeri ise pozisyona giriş noktasına odaklanır!!!
Tüm ifadelere katılıyorum. Ama siz kendiniz bunların tamamen psikolojik anlar olduğunu görüyorsunuz! Ve bence ticarette psikolojiye yer olmamalı. İşin içine psikoloji karışınca ne oluyor - Daniil bunu çok iyi gösteriyor. Bu nedenle, bana öyle geliyor ki, genel olarak, "tüccarın neyi sabitlediği" sorusunun formülasyonu temelde yanlıştır.
Benim düşünceme göre, bir tüccarın önceden seçilmiş olan TS kurallarına uymaktan başka bir şeye odaklanması gerekmez. Yapamıyorsa, uzmanlardan yararlanmalıdır. Ne yapıyorum ben. Geçen yıl, ticaret manuel olarak gerçekleştirildi ve tüm bu "psikolojik anlar" son derece müdahale etti, "TS'ye yardım etme" girişimlerinin tümü yalnızca karın yarısının kaybedilmesine yol açtı. Şimdi prensibim - terminali ellerinizden çekin! Sadece bir uzmanla ticaret yapıyoruz. Ve bu yıl çok daha kolay hale geldi. Nerede pozisyon açacağımı, SL'yi nereye koyacağımı düşünmeyi bıraktım.
Ve bu durumda - kayıpları düzeltmek için iki tekniğimiz var. Birincisi sabit bir SL seviyesi, ikincisi ise kayıplı bir pozisyondan çıkış. Daha önce de söylediğim gibi, bu tekniklerden hangisinin daha iyi, hangisinin daha kötü olduğunu önceden söyleyemem. Hazırlıksız - bu tekniklerin her birinin hem artıları hem de eksileri vardır. Bu nedenle, bunları kullanma kararı , geriye dönük test sonuçlarına göre verilmelidir. Benim için - yani hiçbiri DOĞRUDAN bir "depozito tahliyesine" yol açmaz. Onları kullanmanın yanlış yolu.
Başka bir şey. İşlem sayısı göz önüne alındığında, günde %3'ten fazlası da hastalıklı değildir. :)
Her şeyi taramanıza gerek yok.
Ticaret yaparken hangi strateji kullanılır? Çoklu para birimi analizi kullanılıyor mu yoksa farklı parametrelere sahip bir robot her çift üzerinde ayrı ayrı mı çalışıyor?
Siz burada sanal milyonları ölçerken ben size gerçekleri göstereceğim. 3,8 ve 2,5 milyon dolarlık yatırımları olan 2 yönetici.
Sabit durakların doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol etmenin iyi bir yöntemi vardır - önceki durma boyutuna eşit hedeflerle konumu tersine çevirmek .
Durma noktası doğru seçilmişse, geri dönüşün ardından, bir alım tetiklenmeli ve önceki kaybı telafi etmelidir. Durma noktası yanlış seçilmişse, durak tekrar çalışacaktır.
Neyi karşılaştıracağından emin değilim.
Bir seçenek, sabit SL-TP'yi kurmaktır. İkinci seçenek - SL yerine aynı SL-TP ile bir darbe koyduk (sadece diğer yönde)? doğru mu anladım Bunun doğru test olup olmadığından emin değilim, kısa ve uzun işlemler, özellikle hisse senedi ticaretinde, temelde farklı işlemlerdir. Döviz çiftlerinde fark elbette daha küçüktür, ancak bence de var ... Bu nedenle, bana göründüğü gibi böyle bir çek. tamamen doğru değil.
Siz burada sanal milyonları ölçerken ben size gerçekleri göstereceğim. 3,8 ve 2,5 milyon dolarlık yatırımları olan 2 yönetici.
Yani, bir nevi telafi etmeye çalışıyorsun. Bu, stratejiyle ilgili olmayan yalnızca bir ticarettir. Bu sadece durdurmanın doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol etmek içindir. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra, stratejiye göre daha fazla ticaret devam eder. Test işlemlerinin çoğunluğu durdurma tetikleyicileri alıyorsa, ana stratejide bir durdurma belirleme kriterinin iyileştirilmesi gerekir.
Evet, burada katılıyorum. Çek oldukça makul.