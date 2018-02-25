ilk milyonunu al - sayfa 165

Alexander Laur :
Sırada ne olduğunu gösterdin mi?

Adam övündü. Ayrıca zaman zaman faydalıdır.

O istediğini yaptı ve ben onu kıskanıyorum.

 
valeriy odintsov :

Siz burada sanal milyonları ölçerken ben size gerçekleri göstereceğim. 3,8 ve 2,5 milyon dolarlık yatırımları olan 2 yönetici.

Başkalarının pamm'lerinin bir listesini içeren bir ekran görüntüsü ve milyonlarca kişi yönetici değil, yatırımcıdır. Oh evet, bu kahrolası gerçek milyonlar.
 
Sanal gerçek.
Фьючерсные объемы для МТ :
Aptal düşünceyle zenginleşir... (atasözü, hiç kimseye uygulanmaz)
 
Фьючерсные объемы для МТ :
Ah, pekala, bir adam birinin, bir yerlerde ciddi bir şeyi idare ettiğini görmüş. Şey, ondan "guatrda" çaldı.
 

övünen?

milyonlar gerçek ... ve hesaplar gerçek. ve yöneticiler - gerçek insanlar - zaten komisyonda bir milyon dolarlık bir yüzde kazanmış.

ve burada demofantları veya 1 dolarlık hesapları kazıyorsunuz - herkes nasıl bir milyon kazanılacağını düşünüyor ...

 
valeriy odintsov :

Peki Kolyan ziyarete geldi mi?

Ya da milyona kadar kaç kişi kaldı?

ve TS'nin bir milyon gönderiyi doldurmaya karar verdiği izlenimi ...

Zaten bir ay bitiyor, ama hala görünmüyor ... zaten bir şekilde üzücü

Ve Kolyan olmadan hayat sıkıcı ...

Bu arada hesabın durumu:
 
George Merts :

Adam övündü. Ayrıca zaman zaman faydalıdır.

O istediğini yaptı ve ben onu kıskanıyorum.

bir tür saçmalık gösterdi - saçmalık))
 
valeriy odintsov :

ve buna inanıyor musun?
 
Daniil Stolnikov :
ve buna inanıyor musun?
"Kimseye güvenemezsin" (yapabilirim).
