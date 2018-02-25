ilk milyonunu al - sayfa 160
Danik, gün içi ticaret için trend stratejisini uygulamaya karar verdi ve bu nedenle ağzı açık bir timsahla oturuyor.
Hedeflerini önemli ölçüde düşürmesi gerekiyor. Ve ayrıca lotları artırın. Ve günlük %10 gelecek.
PM'ye, Skype'a veya başka bir haberciye gidin. Hatta arayabilirsin. Orada zaten büyük ve küçük para için birbirinizi ayakkabılayabilirsiniz ... Forumu kirletmeyin, yoldaşlar, kendinize ve başkalarına saygı gösterin !!! ;)
Peki, evet ... Ve bu arada, aklınıza gelecek, ticareti resmileştireceksiniz ve ben de bunu tartışmak için bu fırsatı kaçıracağım?
Size söylüyorum - Tahmini kumarhane olarak ticaret yapma yaklaşımıyla ilgilenmiyorum. Ancak bireysel teknikler ve bunların resmileştirilmesi benim için çok ilginç.
Ve kızma Danik , hepimiz oturacağız, stoploss'um da nakavt olmak üzere... Zaten %15 depoya zihnen veda ettim...
Ve o zaman her şey düşerse çok üzücü olacak ...
Resmileştirmeye çalıştığım şey bu, dostlarım - yanlış bir pozitifle bile, zirvede kaldığı bir durumu resmileştirmek için)) Evet, birçoğu bunu yapmaya çalıştı - Martingales ve diğerleri ... Anı yakalamanız gerekiyor , çünkü bir daha asla olmayacak)) her türlü seçenekten rahatsız ...))
Daniel, dikkatin dağılmasın. Dünkü rapor nerede?
Teorik olarak, özellikle bu olayın olma olasılığını düşünmüyorsanız, 100 USD'den bir lyama kazanma olasılığını kanıtlamak mümkündür. Bunu yapmak için, bir araç, bir zaman dilimi ve tarih üzerinde bir dizi eylem seçmek yeterlidir (ticaret yaparak para kazanmaktan bahsediyorsak). Bununla ifaden çürütülecek;).
İfade daha güçlüyse: örneğin, belirli bir tüccarın (tüccarlar grubunun), belirli bir süre içinde (tam olarak gelecekte) 100 dolardan lam kazanamayacağı, o zaman bu ifade düşünülebilir. belirli bir süre içinde çürütülene kadar koşullu olarak doğru veya belirtilen süre geçtikten sonra doğru;). ))))))))))
Vladislav, ikimiz de (umarım) varsayımların sayısının (teorik olarak, olasılığı dikkate almazsanız, koşullu olarak doğru kabul edilir, vb.) Zor kazanılan paranızı riske atmanız gereken sınırı aştığını anlıyoruz.
Teorik bir milyon gerçek ruble için varsayımsal bir arabadan eminim ki tatmin olmazsınız.
Tartışmaya gerek yok arkadaşlar, ticarete farklı bir yaklaşımınız var. Danila'nın yaklaşımıyla ilgilenmiyorum.
Ama seninki - çok eşit, yatırımı geri döndürmek için üç ay içinde - bu harika. Ve ticaretin ilkeleri nelerdir?
Sorun şu ki Danila kısmen haklı - para kazanma yöntemlerimin tartışılması gereken yer bu forumda değil.
Açıkladığım oranlarda para kazanmak ve forex oynamak tamamen farklı iki şey =)
Konseptler sizin için değiştirildi: varsayımsal bir sınırsız kazanç imkanı vaat ederek, sizi gerçekleşemeyecek bir hayalin peşinden gitmeye zorladılar ve bunun için çeşitli araçlar sağladılar. Burada herhangi bir sos, göstergeler ve otomatik ticaret ve bunların iki tam programlama dili ve Sinhalese ve piyasa ve forum içeren çizelgeler bulacaksınız ... Evet, en üstteki tüm mavi çizgi ekran! Sadece çalışın, tartışın ve ticaret yapın. Ticaret yapın ve müşterilerimize para getirin - mutfaklar. Bu oyunun matematiksel beklentisi işini görecek ve paranızı bizimle paylaşacaklar.
Saf dolandırıcı.
Aslında, yalnızca teknik ve temel analizleri doğru bir şekilde birleştirerek diğer piyasa katılımcılarına göre istatistiksel bir avantaj elde edebilirsiniz ve bu kalıcı bir gerçek değildir. Yoksa kendinizi merkez banka(lar)ının analist(ler)inden daha mı akıllı buluyorsunuz? Yüzde bir limon... üç ayda... Komedyenleri sikeyim...
... günlük rüzgar yönünde bir gece yarısı ticareti ... boo-ha-ha-shenko ...
Ancak bunu anlamak için zaman ve deneyim gerekiyor. Ve kendi çarpmalarım. Hiçbir Amca Vasya açıklamayacak. Sadece Kolya Amca. (Morjov)
Konseptler sizin için değişti ve Daniel gibi insanlar şimdiden rakibinizi forumdaki profiline göre değerlendiriyor. Anlıyor musun?
FORUMDAKİ PROFİLDE, bir kişi görüşü dinlemeye değip değmeyeceği konusunda sonuçlar çıkarır !!!
Ve ne adam! Piyasada kayıplar tutuyor, güzelim! Kayıplara oturur ve güvenir (siktir et, hatta ne x / s) - insan!
Ben bir şey ... beni bir hafta yasakla, ha? Ve sonra kaynağın popülerleşmesine katkıda bulunmuyorum ...
цензура
Peki, sana nasıl davranacağım, dua et, söyle? bazen kendinize ve eylemlerinize yandan bakmanız gerekir ve her şey netleşir. Kendin olmadığını hayal et. Profiline git, kendi mesajlarını oku ve düşün - senin hakkında ne söyleyebilirim? anlayış tanecikleri zaten gagalıyor ;)
Kendinizi mazur görmeyin, burada bir askeri kayıt ofisi değilsiniz)))
Huzur içinde Lei, sevgili adam ...
Vladislav, ikimiz de (umarım) varsayımların sayısının (teorik olarak, olasılığı dikkate almazsanız, koşullu olarak doğru kabul edilir vb.) Zor kazanılan paranızı riske atmanız gereken sınırı aştığını anlıyoruz.
Teorik bir milyon gerçek ruble için varsayımsal bir arabadan eminim ki tatmin olmazsınız.