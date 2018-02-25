ilk milyonunu al - sayfa 166

Alexandr Murzin :
"Kimseye güvenemezsin" (yapabilirim).
yukarıda, FX trendine bir bağlantı attım - bu yüzden onlar için de her şey yolundaydı - başaramazlarsa, o zaman birkaç limon kontrol altındaydı, ancak ortaya çıktığı gibi, kendilerinin toplam gelirleri bir çiftti. limon ve cari hesapta olmayan bir milyon tutarındaki mevcut mevduatları ödemek için eksik

ve işte dün açılan bazı anlaşılmaz, sahte ofisler ... Muhtemelen trilyonları devirdiler
 
Daniil Stolnikov :
Evet, orada ve hesap 2 aylık ve yatırım 3 limon - evet, harika.
 
Alexandr Murzin :
Picasso, sen
 
Daniil Stolnikov :
İnsanların bu sonuçlara nereden vardıklarını hep merak etmişimdir...

ve ne için.

Sonuçta, bunun böyle olmadığını kanıtlamak için birkaç fare tıklaması.

ve sen "kovaya otur"

Söyle bana, bu bir sadomazoşist için özel bir zevk mi?

 
valeriy odintsov :

Sayın,

1. Kelimelerinizi seçin... O kadar uzak yerlerde değiliz.
2. Kendiniz hakkında hiçbir fikriniz olmayan bir şeyi kanıtlamak için ağzımdan köpürmeme gerek yok !!!
 
Daniil Stolnikov :
Daniel Stolnikov :
Picasso, sen

Benzer şekilde, kelimeleri seçin, piyasada değilsiniz.

ve hiçbir şey anlamadıysan neyi kanıtlamaya çalışıyorsun?

hesaplarda gerçek milyonlarla gerçek bir komisyoncunun ekranından bir ekran görüntüsü gösterildi

o zaman sorun ne?

Ekrana inanmıyor musun?

bunlar senin kişisel problemlerin.

ağızda köpükler - ekranı çürütmeye çalışan sensin, ben değil. Özellikle dengesiz tiplere hiçbir şey kanıtlamam gerekmiyor.

Tüm veriler çevrimiçi olarak gözünüzün önünde.

 
Alexander Laur :

Konuya geri dönelim.

Yedinci gün: +%17,6.

Sadece yedi gün içinde: %+167.94.

EURUSD ticareti:


Ve mevduat, bakiye, öz sermaye ne kadar? Tam marjınız için mi çalışıyorsunuz?
 
valeriy odintsov :

Daniil Stolnikov, onları sizin için Photoshop'ta şahsen çizdiğimi mi düşünüyorsunuz?

gerçeğine karşı çıkamazsınız - sonuç olarak - ayın hesabı % 846 yaptı ve hesaba yapılan yatırım 2,5 lama dolardı

üst sıra 2 ayda yüzde altı bin yedi yüz ve 4 milyon dolarlık bir yatırım.

böyle, YouTube'dan çizgi filmlere dalmak sana göre değil

 
valeriy odintsov :

valeriy odintsov Başkalarının sana "çektiğine" her zaman inanır mısın? Yoksa bu insanları şahsen tanıyor musunuz? İstediğinizi konuşabilir, yazabilir ve çizebilirsiniz. Soru, bu bilginin ne kadar doğru olduğudur. Ve uygulamanın gösterdiği gibi, bu bilgilerin çoğu YANLIŞ'tan başka bir şey değildir!!!

Özellikle internette bazı kişilerin yıl boyunca bir milyon dolar veya buna yakın bir miktar kazanmayı başardığına dair efsaneler var. Bu efsaneyi kendi deneyimlerime dayanarak test edeceğim. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne ben ne de siz alıntıladığınız şeyi kanıtlayamayacak veya çürütemeyeceksiniz. Ancak büyük olasılıkla bu, her gün yumurtadan çıkan ve ayrıca yağmurdan sonra çürüyen yeni basılmış bir mantar şirketinin icadıdır. En iyisi bu - tahıllar samandan ayrılıyor
