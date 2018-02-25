ilk milyonunu al - sayfa 168
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve yine kelimeler ... BUNA ihtiyacınız yok mu? neden ekran görüntülerini yayınlıyorsunuz? profil reklamları ne için? ayy - uyumsuzluk...
Söylediğin kadar zengin misin? O zaman insanlara ne fırlatıyorsun? belki para yok? Size kaba davranan dünyaya kızgın mısınız? zengin, mutlu ve kendi kendine yeten insanlar bunu yapmaz!!! ))
bariz şeyleri açıklamanız mı gerekiyor?
TAMAM.
ekran görüntüleri - bu yüzden göndermemi istediler = - buna inanmayacağız ... Bunun için üzülmüyorum - yayınladım
diğerlerinden farklı olarak - dikkat edin - bunlar sadece havayı sallar.
reklam deyin... evet, her şey basit - yazan herkese sürgün vererek eziyet ettim - şimdi daha kolay - diyorum - profile bakın.
gerçek var bebeğim ... tarihin akışı değil, övünmek için ayarlanmış parametrelere sahip demolar değil ...
aptal hindiler, slivator baykuşları ve diğer ıvır zıvırları satmamak.
insanlar aslında orada çalışıyor...
Milyonlarını olabildiğince yaklaştır.
Gerçekten hiç param yok ... Tayland'da sıkışıp kaldım ... Bir dönüş bileti için bir araya gelemiyorum. biraz yardım edebilir misin?
tüm dünyaya kızgın, hayır, bazı temsilcilerine, sebepsiz yere kuyruğunu kabartıp forumlarda gösteriş yapıyor. ve günde 12 saat monitör arkasında çalışıyorum.
zenginler ve mutlular... ve nasıl yapıyorlar...
İhtiyacım olduğunda buraya gelirim, bazı sorular öğrenirim. Pekala, ilgi uğruna, birkaç konuya bakıyorum
Genel olarak, konu birkaç alt temaya bölünmelidir.
ilk yüz dolarınızı nasıl kazanırsınız
İlk bin dolar nasıl kazanılır.
ilk 10.000 dolarınızı kaybetmeden nasıl para kazanılır..
100.000 nasıl kazanılır ve komisyoncu için para çekmenize izin verir..
Nasıl bir milyon kazanılır ve hayatta kalınır...
bariz şeyleri açıklamanız mı gerekiyor?
Sizi memnun etmeyeceksiniz - ya strateji aynı değil ya da inciler küçük ... o zaman danışman o kadar hızlı kazanmıyor ...
tüm dünyaya kızgın, hayır, bazı temsilcilerine, sebepsiz yere kuyruğunu kabartıp forumlarda gösteriş yapıyor.
olumluyu benimsemek yerine, her zamanki gibi olumsuzu arıyorsunuz.
Genel olarak, konu birkaç alt temaya bölünmelidir.
ilk yüz dolarınızı nasıl kazanırsınız
İlk bin dolar nasıl kazanılır.
ilk 10.000 dolarınızı kaybetmeden nasıl para kazanılır..
100.000 nasıl kazanılır ve komisyoncu için para çekmenize izin verir..
Nasıl bir milyon kazanılır ve hayatta kalınır...
ve gerçekten de - herhangi bir küresel hedef alt hedeflere bölünmelidir - her şeye aynı anda ulaşamazsınız !!!
Daniil Stolnikov :
да зачем перед нами оправдываться?
и годить нам зачем? ))
ну и кто после вышеозвученного хвост пушит? ))
все просто. мы - реалисты!!! ))
а вот за эту идею - респект!!! в твоих словах появилось зерно рационализма!!! ;)
и действительно - любая глобальная цель должна разбиваться на подцели - сразу всего не достичь!!!
Gerçekten de, haklı çıkaracak ve memnun edecek biri olurdu ...
Birleştirilmiş hesaplar için profilinize bakın...
kuyruğu itin - gerçek hesaplardaki binlerce gerçek %'imi size anlatmam mümkün mü ?
mümkündü - sadece noktayı anlamıyorum ... bu yüzden şimdi - zorlamıyor, bu yüzden - sızdırılmış realistler üzerinde biraz şaka yapıyorum
ve gdavnoe- gerçek hayatta % çıldırtan- takma adların ve hesapların arkasında kimin olduğunu asla anlamayacaksınız. çünkü bu farklı bir seviye - komisyoncular ve DC arasındaki mücadele
Kişisel olarak sizin için, 0 numaralı hedef, on doları nereden alacağınızdır - bunlardan yüz tane kazanmak için ...
peki, ve kişisel olarak, bugün ve son seansta kabarık bir kuyruk
Gerçekten de, haklı çıkaracak ve memnun edecek biri olurdu ...
Birleştirilmiş hesaplar için profilinize bakın...
kuyruğu itin - gerçek hesaplardaki binlerce gerçek %'imi size anlatmam mümkün mü ?
mümkündü - sadece noktayı anlamıyorum ... bu yüzden şimdi - zorlamıyor, bu yüzden - sızdırılmış realistler üzerinde biraz şaka yapıyorum
ve gdavnoe- gerçek hayatta % çıldırtan- takma adların ve hesapların arkasında kimin olduğunu asla anlamayacaksınız. çünkü bu farklı bir seviye - komisyoncular ve DC arasındaki mücadele
Kişisel olarak sizin için, 0 numaralı hedef, on doları nereden alacağınızdır - bunlardan yüz tane kazanmak için ...
peki, ve kişisel olarak, bugün ve son seansta kabarık bir kuyruk
ZY Evet ve bak - çabadan patladı - şişti, bir balon
evet anlatılamayacak kadar havalısın!!! bize öğret - o zaman şeritler? böyle inanılmaz sonuçlara nasıl ulaşılır? ve dinliyoruz - patlamış mısır için
ZY Evet ve bak - çabadan patladı - şişti, bir balon
sen eğitilemezsin, seninle zaman harcamak faydasız.
Umarım profilinizde sızdırılmış 20 sinyalinizi unutmamışsınızdır?
ama bu arada, patlamış mısır yemeye git ... ve validola ye
sen eğitilemezsin, seninle zaman harcamak faydasız.
Umarım profilinizde sızdırılmış 20 sinyalinizi unutmamışsınızdır?
http://ru.forexmagnates.com/rvd-markets-ocherednoy-ukraino-rossiyskiy-bankrot/
komisyoncunuzu tanıtmaya devam edin. Ve PAMM hesapları. Belki de aynı kaderi paylaşmayacak - "tavşanların" birleştirilmiş hesaplarında en azından bir şeyler kazanmak için zamanınız olacak;)
sen eğitilemezsin, seninle zaman harcamak faydasız.
Umarım profilinizde sızdırılmış 20 sinyalinizi unutmamışsınızdır?
ama bu arada, patlamış mısır yemeye git ... ve validola ye
Daniil Stolnikov :
опля:
продолжай дальше пиарить своего брокера. И ПАММ счета. Быть может его не постигнет та же участь - успеешь хоть что то заработать на слитых счетах "кроликов" ;)
Daniil Stolnikov MetaTrader 4 sinyalini yayınladı | 2013.11.29
Lomaker Roboforex Scalper
Büyüme: -18.32%
HFT. Kendime zamanım yok)) Mükemmel True ECN komisyoncusu http://bit.ly/18Zcu0G.
fxbook'a bağlantı
şirket
yeni öğrendim?
Umutsuzsun diyorum.
vizonundan hiçbir şey anlamıyorsun. ne DC'nin görünüm-iflası ne de brokerlerin belirli bir tüccar kategorisiyle etkileşimi.
enayiler Ukrayna mutfaklarına tırmanıyor - oraya gidiyorlar
Roboforex'te işlem yaptınız ve buhar banyosu yapmadınız. ama buğulandın - pek çok kez birleştin ve nedenlerini anlamadın ...
sinyaller üzerine - Buraya sinyal koymama gerek yok - müşteriler için geç kaldılar.
ciddi para için, her şey komisyoncu sunucusunda, son çare olarak vps'de yapılır.
ama burada ciddi müşteri yok, birleştirilmiş hesapları olan bir tavşan var ...
Kim brokamı tekmelerse, hayatının bundan daha iyiye doğru değişeceğini düşünüyor. saf genç adam...
ve roboforex'te hakemi kim teşvik ediyor - biraz lu arkasına saklayarak ... çok fazla enayi buldunuz mu?
dahası, RoboForex'in kulakları mufxbook'tan dışarı fırlıyor... Fark etmemiştim, bir okul çocuğu... ve sen de kendini bir programcı olarak görüyorsun...
yeni öğrendim?
Umutsuzsun diyorum.
vizonundan hiçbir şey anlamıyorsun. ne DC'nin görünüm-iflası ne de brokerlerin belirli bir tüccar kategorisiyle etkileşimi.
enayiler Ukrayna mutfaklarına tırmanıyor - oraya gidiyorlar
Roboforex'te işlem yaptınız ve buhar banyosu yapmadınız. ama buğulandın - pek çok kez birleştin ve nedenlerini anlamadın ...
sinyaller üzerine - Buraya sinyal koymama gerek yok - müşteriler için geç kaldılar.
ciddi para için, her şey komisyoncu sunucusunda, son çare olarak vps'de yapılır.
ama burada ciddi müşteri yok, birleştirilmiş hesapları olan bir tavşan var ...
Kim brokamı tekmelerse, hayatının bundan daha iyiye doğru değişeceğini düşünüyor. saf genç adam...
ve roboforex'te hakemi kim teşvik ediyor - biraz lu arkasına saklayarak ... çok fazla enayi buldunuz mu?
dahası, RoboForex'in kulakları mufxbook'tan dışarı fırlıyor... Fark etmemiştim, bir okul çocuğu... ve sen de kendini bir programcı olarak görüyorsun...
Kendinizi ölçmek istiyorsanız... maratona katılın. Hayır - geçmek. İyi şanlar