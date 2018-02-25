ilk milyonunu al - sayfa 168

Daniil Stolnikov :
ve yine kelimeler ... BUNA ihtiyacınız yok mu? neden ekran görüntülerini yayınlıyorsunuz? profil reklamları ne için? ayy - uyumsuzluk...

Söylediğin kadar zengin misin? O zaman insanlara ne fırlatıyorsun? belki para yok? Size kaba davranan dünyaya kızgın mısınız? zengin, mutlu ve kendi kendine yeten insanlar bunu yapmaz!!! ))

bariz şeyleri açıklamanız mı gerekiyor?

TAMAM.

ekran görüntüleri - bu yüzden göndermemi istediler = - buna inanmayacağız ... Bunun için üzülmüyorum - yayınladım

diğerlerinden farklı olarak - dikkat edin - bunlar sadece havayı sallar.

reklam deyin... evet, her şey basit - yazan herkese sürgün vererek eziyet ettim - şimdi daha kolay - diyorum - profile bakın.

gerçek var bebeğim ... tarihin akışı değil, övünmek için ayarlanmış parametrelere sahip demolar değil ...

aptal hindiler, slivator baykuşları ve diğer ıvır zıvırları satmamak.

insanlar aslında orada çalışıyor...

Milyonlarını olabildiğince yaklaştır.

Gerçekten hiç param yok ... Tayland'da sıkışıp kaldım ... Bir dönüş bileti için bir araya gelemiyorum. biraz yardım edebilir misin?

tüm dünyaya kızgın, hayır, bazı temsilcilerine, sebepsiz yere kuyruğunu kabartıp forumlarda gösteriş yapıyor. ve günde 12 saat monitör arkasında çalışıyorum.

zenginler ve mutlular... ve nasıl yapıyorlar...

İhtiyacım olduğunda buraya gelirim, bazı sorular öğrenirim. Pekala, ilgi uğruna, birkaç konuya bakıyorum

Genel olarak, konu birkaç alt temaya bölünmelidir.

ilk yüz dolarınızı nasıl kazanırsınız

İlk bin dolar nasıl kazanılır.

ilk 10.000 dolarınızı kaybetmeden nasıl para kazanılır..

100.000 nasıl kazanılır ve komisyoncu için para çekmenize izin verir..

Nasıl bir milyon kazanılır ve hayatta kalınır...

 
valeriy odintsov :

bariz şeyleri açıklamanız mı gerekiyor?

neden kendini bize karşı haklı çıkarıyorsun?

valeriy odintsov :

Sizi memnun etmeyeceksiniz - ya strateji aynı değil ya da inciler küçük ... o zaman danışman o kadar hızlı kazanmıyor ...

ve neden iyi olmalıyız? ))

valeriy odintsov :

tüm dünyaya kızgın, hayır, bazı temsilcilerine, sebepsiz yere kuyruğunu kabartıp forumlarda gösteriş yapıyor.

Peki, yukarıda belirtilen kuyruk iter sonra kim? ))

valeriy odintsov :

olumluyu benimsemek yerine, her zamanki gibi olumsuzu arıyorsunuz.

her şey basit. biz realistiz!!! ))

valeriy odintsov :

Genel olarak, konu birkaç alt temaya bölünmelidir.

ilk yüz dolarınızı nasıl kazanırsınız

İlk bin dolar nasıl kazanılır.

ilk 10.000 dolarınızı kaybetmeden nasıl para kazanılır..

100.000 nasıl kazanılır ve komisyoncu için para çekmenize izin verir..

Nasıl bir milyon kazanılır ve hayatta kalınır...

ama bu fikir için - saygı! sözlerinde bir parça rasyonalizm vardı!!! ;)
ve gerçekten de - herhangi bir küresel hedef alt hedeflere bölünmelidir - her şeye aynı anda ulaşamazsınız !!!
 

Daniil Stolnikov :
Gerçekten de, haklı çıkaracak ve memnun edecek biri olurdu ...

Birleştirilmiş hesaplar için profilinize bakın...

kuyruğu itin - gerçek hesaplardaki binlerce gerçek %'imi size anlatmam mümkün mü ?

mümkündü - sadece noktayı anlamıyorum ... bu yüzden şimdi - zorlamıyor, bu yüzden - sızdırılmış realistler üzerinde biraz şaka yapıyorum

ve gdavnoe- gerçek hayatta % çıldırtan- takma adların ve hesapların arkasında kimin olduğunu asla anlamayacaksınız. çünkü bu farklı bir seviye - komisyoncular ve DC arasındaki mücadele

Kişisel olarak sizin için, 0 numaralı hedef, on doları nereden alacağınızdır - bunlardan yüz tane kazanmak için ...

peki, ve kişisel olarak, bugün ve son seansta kabarık bir kuyruk

 
valeriy odintsov :

Gerçekten de, haklı çıkaracak ve memnun edecek biri olurdu ...

Birleştirilmiş hesaplar için profilinize bakın...

kuyruğu itin - gerçek hesaplardaki binlerce gerçek %'imi size anlatmam mümkün mü ?

mümkündü - sadece noktayı anlamıyorum ... bu yüzden şimdi - zorlamıyor, bu yüzden - sızdırılmış realistler üzerinde biraz şaka yapıyorum

ve gdavnoe- gerçek hayatta % çıldırtan- takma adların ve hesapların arkasında kimin olduğunu asla anlamayacaksınız. çünkü bu farklı bir seviye - komisyoncular ve DC arasındaki mücadele

Kişisel olarak sizin için, 0 numaralı hedef, on doları nereden alacağınızdır - bunlardan yüz tane kazanmak için ...

peki, ve kişisel olarak, bugün ve son seansta kabarık bir kuyruk

evet anlatılamayacak kadar havalısın!!! bize öğret - o zaman şeritler? böyle inanılmaz sonuçlara nasıl ulaşılır? ve dinliyoruz - patlamış mısır için

ZY Evet ve bak - çabadan patladı - şişti, bir balon
 
Bu arada Fyodor Amca'nın maceraları devam ediyor:

 
Daniil Stolnikov :
evet anlatılamayacak kadar havalısın!!! bize öğret - o zaman şeritler? böyle inanılmaz sonuçlara nasıl ulaşılır? ve dinliyoruz - patlamış mısır için

ZY Evet ve bak - çabadan patladı - şişti, bir balon

sen eğitilemezsin, seninle zaman harcamak faydasız.

Umarım profilinizde sızdırılmış 20 sinyalinizi unutmamışsınızdır?

ama bu arada, patlamış mısır yemeye git ... ve validola ye

 
valeriy odintsov :

sen eğitilemezsin, seninle zaman harcamak faydasız.

Umarım profilinizde sızdırılmış 20 sinyalinizi unutmamışsınızdır?

kusura bakma

http://ru.forexmagnates.com/rvd-markets-ocherednoy-ukraino-rossiyskiy-bankrot/

komisyoncunuzu tanıtmaya devam edin. Ve PAMM hesapları. Belki de aynı kaderi paylaşmayacak - "tavşanların" birleştirilmiş hesaplarında en azından bir şeyler kazanmak için zamanınız olacak;)
valeriy odintsov :

sen eğitilemezsin, seninle zaman harcamak faydasız.

Umarım profilinizde sızdırılmış 20 sinyalinizi unutmamışsınızdır?

ama bu arada, patlamış mısır yemeye git ... ve validola ye

mql5'e bir sinyal koyun, 1000$'lık bir abonelik yapın ve bu durumda isteyenlerin olacağını düşünüyorum veya Du tarafından müşterinin hesabında fotokopi makinesi açık ve 30:70

 

Daniil Stolnikov :
yeni öğrendim?

Umutsuzsun diyorum.

vizonundan hiçbir şey anlamıyorsun. ne DC'nin görünüm-iflası ne de brokerlerin belirli bir tüccar kategorisiyle etkileşimi.

enayiler Ukrayna mutfaklarına tırmanıyor - oraya gidiyorlar

Roboforex'te işlem yaptınız ve buhar banyosu yapmadınız. ama buğulandın - pek çok kez birleştin ve nedenlerini anlamadın ...

sinyaller üzerine - Buraya sinyal koymama gerek yok - müşteriler için geç kaldılar.

ciddi para için, her şey komisyoncu sunucusunda, son çare olarak vps'de yapılır.

ama burada ciddi müşteri yok, birleştirilmiş hesapları olan bir tavşan var ...

Kim brokamı tekmelerse, hayatının bundan daha iyiye doğru değişeceğini düşünüyor. saf genç adam...

ve roboforex'te hakemi kim teşvik ediyor - biraz lu arkasına saklayarak ... çok fazla enayi buldunuz mu?

dahası, RoboForex'in kulakları mufxbook'tan dışarı fırlıyor... Fark etmemiştim, bir okul çocuğu... ve sen de kendini bir programcı olarak görüyorsun...

 
valeriy odintsov :

yeni öğrendim?

Umutsuzsun diyorum.

vizonundan hiçbir şey anlamıyorsun. ne DC'nin görünüm-iflası ne de brokerlerin belirli bir tüccar kategorisiyle etkileşimi.

enayiler Ukrayna mutfaklarına tırmanıyor - oraya gidiyorlar

Roboforex'te işlem yaptınız ve buhar banyosu yapmadınız. ama buğulandın - pek çok kez birleştin ve nedenlerini anlamadın ...

sinyaller üzerine - Buraya sinyal koymama gerek yok - müşteriler için geç kaldılar.

ciddi para için, her şey komisyoncu sunucusunda, son çare olarak vps'de yapılır.

ama burada ciddi müşteri yok, birleştirilmiş hesapları olan bir tavşan var ...

Kim brokamı tekmelerse, hayatının bundan daha iyiye doğru değişeceğini düşünüyor. saf genç adam...

ve roboforex'te hakemi kim teşvik ediyor - biraz lu arkasına saklayarak ... çok fazla enayi buldunuz mu?

dahası, RoboForex'in kulakları mufxbook'tan dışarı fırlıyor... Fark etmemiştim, bir okul çocuğu... ve sen de kendini bir programcı olarak görüyorsun...

Çıldırma dostum! Ne kadar bocalarsan, o kadar batağa saplanırsın... hayır. Tanıtım gösteriniz başarısız oldu!

Kendinizi ölçmek istiyorsanız... maratona katılın. Hayır - geçmek. İyi şanlar
