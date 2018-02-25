ilk milyonunu al - sayfa 157
Fed'e inanmıyor musun?
Evra günlük minimumu aştı. :)
Bana göre güzel...
İyi şanslar...
Benimkini çıkardı. Sonra büyük bir "şans"...
Teşekkür ederim.
Daniel Stolnikov :
İpucunu anladım. Artık "kemiklerin üzerinde dans etmeyeceğime" söz veriyorum. (eğer kabalık etmezsen)
Grafiği geriye doğru kaydırın ve +10 çalışmadan önce -100'ün ne sıklıkla çalıştığını görün . Bu arada, bir farkla -100 aldım. Genellikle -80'i ve nadiren +10'u, daha sıklıkla en az +16'yı geçmez.
Tam olarak 1:10 artı veya eksi şans. Sonuç, yayılma üzerinde bir tahliyedir.
Bakın: Üç aydan kısa bir sürede çok şey başardım - aylık çekimim şimdi ilk depozitoya eşit, peki ya siz?
Ve bu süre sadece NASIL boşaldığını anlamanız için yeterli (günde bir işlem 3 ayda anlayacaksınız). Zamana yazık değil mi?
Hayır, boş zamanımda BAYKUŞ hakkında düşüneceğim, ama senden fikrini değiştirmeni istiyorum.
Dördüncü Gün: +%14.07
Toplam: +76,71%.
Fırsatlar:
EURUSD
USD/JPY
Tamam, biri derileri bekliyordu!
Bir cilde sahip olacaksın, kıskanacak ve dudaklarını yalayacaksın
sadece sabitlenmiş, böyle bir hareketin altında
bu demo mu yoksa gerçek Alexey Busygin mi
Seninkini piramit kapanmadan çıkardığın için şanslısın.
Bu sonuca göre, bu arada, etkinliğin karlılığını büyük ölçüde sekteye uğrattım. Ancak, doğru olanı yaptığımı düşünüyorum - böylece ne kurbağa bir engerek, ne de kardeşliğin açgözlülüğü ...
Ancak ford'u bilmeden böyle aptalca açıklamalar yapmamak için piramitler hakkında daha fazla şey bilmek güzel olurdu.
Sizinle piramitlerden, özellikle sisteminizi pazarlamaktan bahsederdim ama:
1. Yanlış forumu seçtiniz, yoldaş!
2. Bu nankör bir iş - geçtiler, sordular ...
Aradığınız orada değil, Tanrı aşkına !!! MMGP ve benzerleri - yardım etmek için! Ya da yoksun gri yığınlarla dolu başka yerler... Ne de olsa omuzlarının üzerinde bir başın olduğunu görüyorum. Burada sizin için hiçbir şeyin kopmayacağını anlamalısınız - koşul biraz farklı ... Buradaki insanlar nasıl düşüneceklerini ve sayacaklarını biliyorlar ... Ya da en azından bunu yapmaya çalışıyorlar ... Genel olarak, birlikte düşünüyorlar. kafaları. Kolay para, MLM ve diğer sapkınlık dünyasında, sizin gibi insanlar tarafından cezbedilen çoğunluk, temel pazarlamayı bile hesaplayamaz ve büyük para hayallerinin ne kadar gerçekçi olduğunu anlayamaz!
Yani Forex ile ilgili bir şey varsa - rica ederim - her zaman beklerim!!! Değilse, üzgünüm.