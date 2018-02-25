ilk milyonunu al - sayfa 159
Bu DENEYİM zor hataların oğludur. (Diğer paradokslarla karıştırılmamalıdır =)
Bu BENİM filtrem. Sıfır geçmiş, sıfır derecelendirme vb. Yeni başlayanlar yürütülüyor ve DENEYİMİ olan insanlar zaten kim olduklarını biliyorlar.
İstenmeyen e? Ne spamı? Neresi? Ve profilde, en azından çıplak kadınları yerleştirin - hakkınız var.
Kanıtladığın gibi. Sonuç olarak haklı olan ben olacağım, çünkü (asılsız da olsa) bu sözüm asla çürütülmeyecektir.
Nedense bu anı kaçırdım =)
Kendi yağınla ve musalaların için:
İktidarsız kötülüğün geri kalanını yorum yapmadan bırakacağım, tamam mı? Sonunda uzunca bir süre seni senden uzaklaştırdım :) ve bunu sonuna kadar hak ettim.
Ah-huh, tokmağı alkışladılar...
İyi şanlar
Daniel, dikkatin dağılmasın. Dünkü rapor nerede?
sinsi ne?
"Sinsi" değil, "SLy" - "SeEls"i okuyun :)
Stoploss nerede, soruldu...
Stop Loss olmadan, bu bizim yolumuz değil...
Teorik olarak, özellikle bu olayın olma olasılığını düşünmüyorsanız, 100 USD'den bir lyama kazanma olasılığını kanıtlamak mümkündür. Bunu yapmak için, bir araç, bir zaman dilimi ve tarih üzerinde bir dizi eylem seçmek yeterlidir (ticaret yaparak para kazanmaktan bahsediyorsak). Bu senin ifaden ve çürütülecek;).
İfade daha güçlüyse: örneğin, belirli bir tüccarın (tüccarlar grubunun), belirli bir süre içinde (tam olarak gelecekte) 100 dolardan lam kazanamayacağı, o zaman bu ifade düşünülebilir. belirli bir süre içinde çürütülene kadar koşullu olarak doğru veya belirtilen süre geçtikten sonra doğru;). ))))))))))
Tartışmaya gerek yok arkadaşlar, ticarete farklı bir yaklaşımınız var. Danila'nın yaklaşımıyla ilgilenmiyorum.
Ama seninki - çok eşit, yatırımı geri döndürmek için üç ay içinde - bu harika. Ve ticaretin ilkeleri nelerdir?
5. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, 100 dolardan bir milyon kazanmanın imkansızlığını haklı çıkaramazsınız - bilmediğiniz çok fazla nüans var
Kolayca haklı.
Sen, Danil, "kazanmak" ve "kazanmak" kavramlarını karıştırıyorsun. Birinci ve ikinci tekrarlar. Galibiyet tekrarlanamaz. Kazanç - kolayca tekrarlanır.
Bu, belirtilen dönem için 100 dolardan bir milyon KAZANMANın imkansız olduğu anlamına gelir. Sadece şans eseri kazanmak mümkündür. Aslında bunu düzenli olarak "timsahlarınız" ile kanıtlıyorsunuz.
Aynı GÜNLÜK raporları kabul etti. Hedef - günde %10!!!
Her şey yolunda - Dino her gün daha fazla yemek yemek istiyor. Ne zaman besleniyor bekliyorum
Tartışmaya gerek yok arkadaşlar, ticarete farklı bir yaklaşımınız var. Danila'nın yaklaşımıyla ilgilenmiyorum.
Ama seninki - çok eşit, yatırımı geri döndürmek için üç ay içinde - bu harika. Ve ticaretin ilkeleri nelerdir?