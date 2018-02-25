ilk milyonunu al - sayfa 79

Az_man921 :

Merhaba tüccarlar topluluğu! Aklını öğret! Forex'te "kâr" ile ganimet nasıl kesilir.

Samimi olarak,

Igor.

Çocuk oyuncağı. Bir danışman alırsın - ifşa edersin ve kesmesine izin verirsin. Sadece doğru danışmanı seçmek önemlidir.

Orada, MMMoguchy ( Daniil Stolnikov ), sanırım sana onunkini küçük bir ücret karşılığında verecek. Hamuru sizin için çabucak kesecek ve daha az hızlı bir şekilde birleştirmeyecektir.

 
MMgüçlü , hisse senedi zaten tehlikeli bir şekilde düştü! Bugün %75'iniz vardı! Şimdi %50'den az! Bu şekilde sadece bir milyon görmeyeceksin, bu şekilde bin görmeyeceksin...
 
new-rena :
İlk önce böyle bir sinyal almanız gerekiyor, elbette tarihten yararlanmak kolaydır ...
Sinyali verdim - yukarıda alıntılanan mesajda)) Şekilde çalışmasını gösterdim - tahmin edilen papatya. ;)
 
Server Muradasilov :

Ve sonra Igor herkesi şaşırttı :)

sana votka veriyorum

 
Daniil Stolnikov :
Eğer "cehenneme birleşirsem" (ne zaman?), "ilk milyonunu al" hakkındaki sözlerin nedir? DC'yi yüz dolarlık banknotlarla beslemeyi mi teklif ediyorsun? Karşıyım, onlar benim için değerli, bir hatıra gibi... Aceleyle değil, yavaş gitmeyi tercih ederim...
 
George Merts :
Bu sefer onlara lanet bir dolar yedirdim - bırak boğulsunlar - yazık değil!!!

Bu arada, resmen ilan ediyorum - birleştim. 1.4 sent kaldı. Bebek - döndürülebilir
 
Alexander Laur :
Başka bir deneme ne zaman olacak?
Güzel soru)) Bütün bu takaslarla, Gerge'nin dediği gibi, oturup her şeyi resmileştirmek, danışmanlar ve senaryolar yazmak için zaman yok... Linux'a geçişle ilgili hala çözülmemiş bir sorun var...
Genel olarak, bir buçuk sent ile - alay edebilirsiniz Son tahliyeden önce hala bir başlangıç var))

Ben dinlenirken... Bayramlar, herşey...))
