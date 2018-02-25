ilk milyonunu al - sayfa 79
Merhaba tüccarlar topluluğu! Aklını öğret! Forex'te "kâr" ile ganimet nasıl kesilir.
Samimi olarak,
Igor.
Çocuk oyuncağı. Bir danışman alırsın - ifşa edersin ve kesmesine izin verirsin. Sadece doğru danışmanı seçmek önemlidir.
Orada, MMMoguchy ( Daniil Stolnikov ), sanırım sana onunkini küçük bir ücret karşılığında verecek. Hamuru sizin için çabucak kesecek ve daha az hızlı bir şekilde birleştirmeyecektir.
İlk önce böyle bir sinyal almanız gerekiyor, elbette tarihten yararlanmak kolaydır ...
Ve sonra Igor herkesi şaşırttı :)
sana votka veriyorum
MMgüçlü , hisse senedi zaten tehlikeli bir şekilde düştü! Bugün %75'iniz vardı! Şimdi %50'den az! Bu şekilde sadece bir milyon görmeyeceksin, bu şekilde bin görmeyeceksin...
Cevap
Eğer "cehenneme birleşirsem" (ne zaman?), "ilk milyonunu al" hakkındaki sözlerin nedir? DC'yi yüz dolarlık banknotlarla beslemeyi mi teklif ediyorsun? Karşıyım, onlar benim için değerli, bir hatıra gibi... Aceleyle değil, yavaş gitmeyi tercih ederim...
Bu arada, resmen ilan ediyorum - birleştim. 1.4 sent kaldı. Bebek - döndürülebilir
Başka bir deneme ne zaman olacak?
Genel olarak, bir buçuk sent ile - alay edebilirsiniz Son tahliyeden önce hala bir başlangıç var))
Ben dinlenirken... Bayramlar, herşey...))