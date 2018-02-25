ilk milyonunu al - sayfa 161
Vladislav, ikimiz de (umarım) varsayımların sayısının (teorik olarak, olasılığı dikkate almazsanız, koşullu olarak doğru kabul edilir, vb.) Zor kazanılan paranızı riske atmanız gereken sınırı aştığını anlıyoruz.
Teorik bir milyon gerçek ruble için varsayımsal bir arabadan eminim ki tatmin olmazsınız.
Konseptler sizin için değiştirildi: varsayımsal bir sınırsız kazanç imkanı vaat ederek, sizi gerçekleşemeyecek bir hayalin peşinden gitmeye zorladılar ve bunun için çeşitli araçlar sağladılar.
Kim söz verdi? Ben buradayım, gördüğünüz gibi, en büyük kaybedenlerden biri, bir yılda sahip olduğum yüzde, birçoğunun bir haftada sahip olduğu yüzde.
Aslında, yalnızca teknik ve temel analizleri doğru bir şekilde birleştirerek diğer piyasa katılımcılarına göre istatistiksel bir avantaj elde edebilirsiniz ve bu kalıcı bir gerçek değildir.
Temel analiz çok zayıf bir şekilde resmileştirilmiştir. Şahsen ben kesinlikle teknikten yanayım.
Ve ne adam! Piyasada kayıplar tutuyor, güzelim! Kayıplara oturur ve güvenir (siktir et, hatta ne x / s) - insan!
Peki ya bir baykuş? Pratik mi yoksa sadece teorik mi olacak?
bu benim yakıcılığım
... günlük rüzgar yönünde bir gece yarısı ticareti ... boo-ha-ha-shenko ...
seni ikna etmedi mi?
Çarşı yok, 4-ke'ye bir kaç satır kod atayım, oynarım.
Temel analiz çok zayıf bir şekilde resmileştirilmiştir. Şahsen ben kesinlikle teknikten yanayım.
Ah, evet... Anlıyorum...
Eurobucks üzerinde bir anlaşma yapmak için, terminalde mevcut olan tüm euro ve dolar çiftlerini görmenin (ve analiz etmenin) iyi olacağı hiç aklınıza geldi mi?
Bir finansal enstrümanın takviminde falın PİYASA analizi ile çok dolaylı bir ilişkisi var, size anlatacağım.
Neden "iyi değil"? Zaten bir kereden fazla söyledim - TS'm strateji test cihazında 15 yıl boyunca, iki yıl gerçek bir "el freni" için test edildi ve şimdi yarım yıldır tam otomatik olarak çalışıyor. Evet, pek bir şey vermiyor ama daha iyisini bulmaya çalıştığım her şey henüz ortaya çıkmadı. Bir dizi kaybetme işlemi için maksimum uzunluk 5'tir. Eğer buna ulaşılırsa, TS'nin ciddi şekilde yeniden işlenmesi gerekecektir. Ama şimdiye kadar - kuyrukta sadece üç kişi var. Şimdi, mevcut SL nakavt olursa, dört tane olacak. Göreceğiz.
Belki de çok. Yine, konu resmileştirmedir. Yani "görmek güzel..." diyorsunuz - yani diğer çiftler hakkındaki bu çıkarımlarınız - tarih üzerinde test edilmiş açık kurallara da sahip olmalıdır. bende yok maalesef. Sadece eurodolar için geliştirilmiş kurallar var. Başarıyla taçlanana kadar diğer çiftleri "bağlama" girişimleri vardı.
Haber yok! Ne oluyor?
Birkaç saniye sonra:
Sadece dalga geçiyorlar, anlamıyor musun?
Yani monitör yetersiz. :)
Tamam, mevcut olanların tümü hakkında, diyelim ki, reddettim, ancak sterlin, Kanada, Avustralya ve yen ile ilgili olarak, bakmak çok kolay.
Bu tür göstergeye ... (ödeviniz) denir.
Strateji test cihazında (suka'yı onuncu kez tekrarlıyorum), yalnızca Expert Advisor'ın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz, stratejinin karlılığını değil. Bana inanmıyor musun? Güvendiğiniz deneyimli kişilere sorun.
Er ya da geç, serinize saat beşte ULAŞACAKTIR.
Bir ipucu veriyorum: ( votka için verdiğimle karıştırmayın = ) handikaptaki hamurun devri çok büyük bir rakam, ancak özellikle sınırlı zaman dilimleri için sonsuz değil.
Bu nedenle, aşırı alım ve aşırı satım gibi kavramların çok yerinde olduğu sonucu.
Şimdi bakın: eğer aynı euro son 24 saat içinde dolar, yen, pound, Kanadalılar için harika hacimlerde satın alındıysa ve bu alımların hacimleri çoğunlukla düşüyorsa, o zaman ... (Senin ödevin)
Testere ağırlıkları, Zhora ... ©
Pfft, ticaret yapmayı biliyormuş gibi söylüyorsun. Eurobucks en yüksek likiditeye sahiptir, bu nedenle başkalarına bakmak gerekli değildir.
İlgili vadeli işlemler ve seçenekler başka bir konudur.
Sessiz lol! Bütün anaokulu beni burada korkutacak! =)
Cadı nereye gitti ... gitti?