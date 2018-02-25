ilk milyonunu al - sayfa 167

Yeni yorum
 
Daniil Stolnikov :
valeriy odintsov Başkalarının sana "çektiğine" her zaman inanır mısın? Yoksa bu insanları şahsen tanıyor musunuz? İstediğinizi konuşabilir, yazabilir ve çizebilirsiniz. Soru, bu bilginin ne kadar doğru olduğudur. Ve uygulamanın gösterdiği gibi, bu bilgilerin çoğu YANLIŞ'tan başka bir şey değildir!!!

Özellikle internette bazı kişilerin yıl boyunca bir milyon dolar veya buna yakın bir miktar kazanmayı başardığına dair efsaneler var. Bu efsaneyi kendi deneyimlerimle test edeceğim. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne ben ne de siz alıntıladığınız şeyi kanıtlayamayacak veya çürütemeyeceksiniz. Ama büyük olasılıkla bu, her gün yumurtadan çıkan ve ayrıca yağmurdan sonra çürüyen yeni basılmış bir mantar şirketinin kurgusudur.Eh, en iyisi bu - tahıllar samandan ayrılır

beni kim çizer

Ekranı kendim ticaret yaptığım firmada bizzat çektim.

ve o tüccarları tanıyorum.

sizi herhangi bir şeye ikna etmek boş bir girişimdir, sizin için "bardağın her zaman yarısı boştur"

şaşkınlığa neden olan tek şey neden yalan söylediğindir....

Yeni kurulan şirketler hakkında alenen yalan söylemenizin nedenini anlamıyorum.

Belki de mantarlar suçludur...

para kazanma hayalleriniz hayal olarak kalacak... ve kalacak...

kendi istatistiklerinizden Daniil Stolnikov MetaTrader 4 sinyali eklendi | 2013.07.30
Lomaker MM

Daniil Stolnikov MetaTrader 4 sinyali eklendi | 2013.07.30
Lomaker MM

Fiyat: 20,00 USD, Büyüme: -99.32%
Bu sinyal, birkaç birim / onlarca dolardan sonsuza kadar bir depozito geliştirme girişimidir. İlk girişimler aşırı riskler yüzünden mahvoldu. Bakiye büyümüş ve fena olmasa da (fonlar sekmesi). Yakında tekrar başlayacağız. Gelişmeleri takip edin.

depo sinyali birleştirildi

Daniil Stolnikov MetaTrader 4 sinyalini yayınladı | 2013.11.29
Lomaker Roboforex Scalper

Büyüme: -18.32%

Daniil Stolnikov MetaTrader 4 sinyalini yayınladı | 2013.12.13
Lomaker Roboforex Scalper Moremilyon

Büyüme: %-73.02
hızlı scalping - moremillion

bir milyonun veda hayali... yakında tamamen birleşecek.

ve 17 daha erişilemeyen kapalı sinyal - görünüşe göre birleştirildi

Stolnik - tavan.

Depozitonuzu bile tutamıyorsunuz...

 
valeriy odintsov :

beni kim çizer

Ekranı kendim ticaret yaptığım firmada bizzat çektim.

elbette, yoksa neden teşvik ediyorsun?

valeriy odintsov :

ve o tüccarları tanıyorum.

imkanı yok!!! doğru nedir?
Başka türlü cevap vereceğini düşünmemiştim...

valeriy odintsov :

şaşkınlığa neden olan tek şey neden yalan söylediğindir....

Start-up'lar hakkında alenen yalan söylemenizin nedenini anlamıyorum.

Belki de mantarlar suçludur...

benim sözlerim, sadece kafanızla düşünmeniz gerektiğine dair bir mesaj. seninkinde - sadece bir cazibe ... hangimiz yalancıyız bence gün ışığı kadar açık !!! yanılıyor olmama rağmen. ama bu pek olası değil.

valeriy odintsov :

para kazanma hayalleriniz hayal olarak kalacak... ve kalacak...

Stolnik - tavan.

Umarım pisliğini dökmüşsündür? iyi o zaman dinle ve izle - gösteri devam ediyor
 
Daniil Stolnikov :
elbette, yoksa neden teşvik ediyorsun?

.

benim sözlerim, sadece kafanızla düşünmeniz gerektiğine dair bir mesaj. seninkinde - sadece bir cazibe ... hangimiz yalancıyız bence gün ışığı kadar açık !!! yanılıyor olmama rağmen. ama bu pek olası değil.

Umarım pisliğini dökmüşsündür? iyi o zaman dinle ve izle - gösteri devam ediyor

işe yaramıyor gibi...

2 yıl boyunca, sinyallerle 2 düzine birleştirilmiş depo - kafanla düşündüğün şey bu mu?

ona ait olmayan bir fonksiyondur.

ve kim yalancı - kontrol etmesi kolay - ekran görüntülerini komisyoncunun web sitesinde görülenlerle karşılaştırın - adını vermiyorum, ancak yine de "PR" yapıyorum

soyadını Bender olarak değiştir - o da bir milyon hayal etti ...

ve eski işinize devam edin - tıklayın, tıklayın ... günde 2 dolar - sizin için harika bir gelir ...

sadece otomatik tıklamayı artık kullanmayın, aksi takdirde sizi tekrar anlayacaklar ve kazandıklarınızdan sizi mahrum edecekler ...

milyonların hayalini kuran, 3 depo sızdıran, boş yere birkaç yüz sinyali kapatan, Wordpress'te her türlü çöple dolu bir web sitesi olan, meşgul olan kendine güvenen bir tip. tıklayıcılarda ve hile - kurallar sitesi tarafından yasaklanan bir otomatik tıklama ile her şeyi yaptı.

Umarım "dürüst" hayatından bir şey kaçırmamışımdır?

gösteri devam ediyor...

 
valeriy odintsov :

işe yaramıyor gibi...

2 yıl boyunca, sinyallerle 2 düzine birleştirilmiş depo - kafanla düşündüğün şey bu mu?

ona ait olmayan bir fonksiyondur.

ve kim yalancı - kontrol etmesi kolay - ekran görüntülerini komisyoncunun web sitesinde görülenlerle karşılaştırın - adını vermiyorum, ancak yine de "PR" yapıyorum

soyadını Bender olarak değiştir - o da bir milyon hayal etti ...

ve eski işinize devam edin - tıklayın, tıklayın ... günde 2 dolar - sizin için harika bir gelir ...

sadece otomatik tıklamayı artık kullanmayın, aksi takdirde sizi tekrar anlayacaklar ve kazandıklarınızdan sizi mahrum edecekler ...

milyonların hayalini kuran, 3 depo sızdıran, boş yere birkaç yüz sinyali kapatan, Wordpress'te her türlü çöple dolu bir web sitesi olan, meşgul olan kendine güvenen bir tip. tıklayıcılarda ve hile - kurallar sitesi tarafından yasaklanan bir otomatik tıklama ile her şeyi yaptı.

Umarım "dürüst" hayatından bir şey kaçırmamışımdır?

gösteri devam ediyor...

aferin - ödev için 5!!! Kupada hala de...tso olduğunu görüyorum?

Pekala, benim adımlarımı takip ettiğini görüyorum? )) Bir maratona katılmak saçmalıklara katlanmaktan daha iyidir ... "tavşanları" ikna etmekten ve yetiştirmekten çok daha eğlenceli;)
 

druhochek - Her gün böyle tipler görüyorum ... projektörler, hayalperestler ...

Milyonları hayal ediyorlar, bir hesabı 10 dolarla, ikincisini 20 dolarla birleştiriyorlar, üçüncüsüne zaten bir demo koyuyorlar ve onu da birleştiriyorlar...

Buda'ya teşekkürler, o zaman anlayış gelir - ticaretin onun yeteneği olmadığı - ilkbahardan beri, daha fazla girişimde bulunmamış gibi görünüyor ...

ama aplomb kalır, onsuz nerede olurdu ... bu nedenle bir şekilde öne çıkma girişimleri - Temko'da imrenilen mileen'in gümüş bir tepside çıkarılması hakkında pratik yapmak ...

kuyruklu ve purolu gösterişli bir avatara bakın, plajı ve üzerinde bir dizüstü bilgisayarı hayal edin ...

Aslında, gerçekte, forex için birkaç düzineden fazla doları olmayan kafası karışmış bir kişi...

senin yerinde sessizce gölgelere gitmek en iyisi olurdu ...

ps- Sana nasıl çalışacağını gösterebilirim, ama o zaman önceden oturup kediotu içmek daha iyidir. ve daha sonra hepsinin photoshop'ta çizildiğini söyleme

 

Haziran başı. İşlemlerin tüm geçmişini sayfa sayfa mı düzenlemelisiniz yoksa bir sayfayla mı sınırlı olacak? muhtemelen 20 sayfa olacak... her şey aynı tarzda...

bu şekilde bir milyon kazanabilirsin

 
valeriy odintsov :

Haziran başı. İşlemlerin tüm geçmişini sayfa sayfa mı düzenlemelisiniz yoksa bir sayfayla mı sınırlı olacak? muhtemelen 20 sayfa olacak... her şey aynı tarzda...

Bu şekilde bir milyon yapabilirsiniz

Anlaşılan hala almamışsınız? hadi, hadi - anlayın!!! Ve bakacağız ve değerlendireceğiz - patlamış mısır için alkışlayalım
 
valeriy odintsov :

Haziran başı. İşlemlerin tüm geçmişini sayfa sayfa mı düzenlemelisiniz yoksa bir sayfayla mı sınırlı olacak? muhtemelen 20 sayfa olacak... her şey aynı tarzda...

Bu şekilde bir milyon yapabilirsiniz

Kaybedenler nerede? Oturur muyuz efendim?
 

moskitman :
А убыточные где? Пересиживаем-с?

birkaç kârsız olanlar var - aptalca yanlış fareyi dürttü - siparişi ve kaydırma çubuğunu kapatmak için haç kenarına çok yakın.

Sizi memnun etmeyeceksiniz - ya strateji aynı değil ya da inciler küçük ... o zaman danışman o kadar hızlı kazanmıyor ...

olumluyu benimsemek yerine, her zamanki gibi olumsuzu arıyorsunuz.

kimsenin bunun bir demo olduğunu söylememesi garip ... photoshop'ta çizilmiş ...

ve not - Bir sinyal satmıyorum, yatırımcı aramıyorum - artık buna ihtiyacım yok.

 
valeriy odintsov :

birkaç kârsız var - aptalca yanlış fareyi dürttü - siparişi ve kaydırma çubuğunu kapatmak için haç kenarına çok yakın.

Sizi memnun etmeyeceksiniz - ya strateji aynı değil ya da inciler küçük ... o zaman danışman o kadar hızlı kazanmıyor ...

olumluyu benimsemek yerine, her zamanki gibi olumsuzu arıyorsunuz.

kimsenin bunun bir demo olduğunu söylememesi garip ... photoshop'ta çizilmiş ...

ve not - Bir sinyal satmıyorum, yatırımcı aramıyorum - artık buna ihtiyacım yok.

ve yine kelimeler ... BUNA ihtiyacınız yok mu? neden ekran görüntülerini yayınlıyorsunuz? profil reklamları ne için? ayy - uyumsuzluk...

Söylediğin kadar zengin misin? O zaman insanlara ne fırlatıyorsun? belki para yok? Size kaba davranan dünyaya kızgın mısınız? zengin, mutlu ve kendi kendine yeten insanlar bunu yapmaz!!! ))
1...160161162163164165166167168169170171172173174...217
Yeni yorum