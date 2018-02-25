ilk milyonunu al - sayfa 163
Rüyalar Rüyalar .....
Stratejisiyle - %100 rüyalar!
benimkini sormaya bile korkuyorum
Evet, orada çok daha büyük ofisler yatırımı geri getirmiyor, riskleri artırmayı mı teklif ediyorsunuz?
Peki ya ciddi miktarlar? Öyleyse küçük bir risk alın, daha yakından bakın, xy'yi xy'nin dışında sayın... yoksa dünya Eurobucks'ta bir takoz gibi birleşti mi?
Ama "yeterince karlı değil" hakkında - bu ilginç. Hangi kriterlere göre yargılayacağız?
Yalnızca "$" işaretinden sonra sayıyı artırmanın diğer (daha az riskli) yöntemleriyle karşılaştırıldığında
Görüyorsunuz, pazardan börekleri sürüklüyorsunuz, orijinal olarak yapılan böreklerin dağıtımı için değil. Bu nedenle zorluk.
Değil... Sadece diğer cihazlarda - TC'm olağandışı çalışıyor.
Görüyorsunuz, pazardan börekleri sürüklüyorsunuz, orijinal olarak yapılan böreklerin dağıtımı için değil. Bu nedenle zorluk.
Bu sadece benim görüşüm. Doğru, bu görüş boş bir yere dayanmıyor. :)
Şimdi sorunuza kısaca cevap vereceğim:
1. Stratejiniz, mevduatın %15'i olan sabit bir stop kullanır. Sabit duraklar - bu, mevduatı boşaltmanın doğrudan bir yoludur! Kayıpları sınırlamakla hiçbir ilgileri yok, sadece mevduatı öldürüyorlar.
Öldürme duraklarının açıklayıcı bir örneği .
Ve %15'lik mevduatın bununla ne ilgisi var??? Ve %1'den %50'ye koyarsam daha iyi olur mu?
Bana, stoploss'taki kayıpların yüzdesi, stop loss'un kendisiyle değil, daha çok MM meselesi gibi geldi.
"Açıklayıcı örnek" gelince - Hiç anlamıyorum. Oldukça normal bir fiyat hareketi, günlük ATR'yi aşmayan, "boş duraklar" diyorsunuz ???
Sabit durağım bundan kolayca kurtuldu ve hatta ertesi gün hayatta kaldı. Şimdi bir geri dönüş olsaydı, o zaman, görüyorsun, kârda çıkacağım ...
Sabit durakların bir depozitoyu nasıl "öldürebileceğini" anlamıyorum. Özellikle 15 yıldır öldürmediklerini düşünürsek, ama burada başlayacaklar ???
Takip ederken, SL'nin izin verilen kaybı azaltarak hareket edeceğini söylemiyorum.
2. Yüzlerce yıllık borsa ticareti deneyimi, UZUN VADE stratejilerinde mevduatın yüklenmesi %1'i aşarsa, deponun boşalmasının an meselesi olduğunu öğretir. Sadece bu açıklamaya katılıyorum.
Sadece uzun vadeli bir stratejide mevduatımın ortalama yükü %5'i geçmiyor. SL seviyesini ve ortalama yükü karıştırmıyorsunuz. %15 - bu, hiçbir zaman arkadan hareket ettirilmemiş olan ilk SL'yi devre dışı bıraktıktan sonraki yüktür...
Ve en önemlisi, düşüş %50'ye ulaşırsa aracın çalışması durdurulacaktır. Erik hiçbir durumda olmayacak. Ve zaten kârda olduğum düşünülürse, yatırımların toplam düşüşü o kadar büyük olmayacak.
İyi, görelim bakalım...
Değil... Sadece diğer cihazlarda - TC'm olağan dışı çalışıyor.Ve hangi turtaların "sürüklenmesi amaçlanıyor"?
Pastalar aynı, çarşılar farklı.
"Kesinlikle" kelimesinden.
Benim örneğimde, 15 dakika içinde (!!!) fiyat sürekli olarak günlük aşırılıkları aşar ve ardından hareketin başladığı seviyelere geri döner. Bu, SABİT adımlarda bebeğin işidir. :)
Eee... "Sabit durak" ile ne demek istiyorsun??? İlk olarak, durağın ÜÇ farklı seçeneğe yerleştirildiği TS'imden bahsediyorsunuz - ya modelin yüksek seviyesinin 40 puan üzerinde veya önemli PiS seviyesinin 20 puan üzerinde veya önemli trend çizgisinin 30 puan üstünde ( durdurmanın tam olarak son seçeneğe ayarlandığı an) . Yani, bir "sabit durağın" sadece bir set SL olduğu ortaya çıktı.
Sonra günlük aşırılıkların seviyelerinden bahsediyorsunuz, bu da sabit durakların sadece SL'ler değil, günlük aşırılıklar için SL'ler olduğu anlamına geliyor. Yani, bazı özel anlamlar da var ...
"Sabit olmayan ayaklarınız" nedir? Sadece onların yokluğu mu?
Benim için - yani saat ve altında işlem yapıyorsak - SL günlük maksimumdan bile daha dar durabilir ve böyle bir hareket olduğu gibi ve böyle bir SL'yi nakavt etmeli, kayıpları sınırlandırmalıdır. Bu kesinlikle bir "depozitonun boşaltılması" değil, tam tersine korunması ...
Günlük aşırı uçlarda duranlar (hem Satıcılar hem de Alıcılar), MAKSİMUM olası kaybı kaydetti. Bu nedenle sabit duraklar mevduat katilleridir.
Bekleyin bekleyin. SL, mevcut ticaret için her zaman "olası maksimum kayıp" dır. Ayrıca, hurdam işlemlerin yarısından üçte ikisine kadar bitiyor. Ancak bu, mevduatın büyümesini engellemez! Her TP, SL'den üç ila dört (ve bazen daha da fazla) kat daha büyük olduğundan ...
İzleyen durdurma - karı azaltır, kayıpları değil. :)