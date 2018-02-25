ilk milyonunu al - sayfa 162
Cadı nereye gitti ... gitti?
Sessiz lol! Bütün anaokulu beni burada korkutacak! =)
Pfft, ticaret yapmayı biliyormuş gibi söylüyorsun . Eurobucks en yüksek likiditeye sahiptir, bu nedenle başkalarına bakmak gerekli değildir.
İlgili vadeli işlemler ve seçenekler başka bir konudur.
Ve kim tavus kuşu gibi görünmeye çalışarak kuyruğunu kabarttı ve iddiaya göre eski bir mql4, mql5 olduğu gerçeğiyle hava attı? Ancak çok daha basit olduğu ortaya çıktı:
Hadi, hadi - fiil ile daha fazla yak ... Görünüşe göre, ticarette işe yaramadı, MLM'de bir şeylerin kopacağını düşünüyor musunuz? Kolay yolu mu arıyorsunuz? Yani değiller, anladınız sonunda!!! Yoksa, diğerleri hakkında söylediğiniz gibi, anaokulu seviyesinde mi kaldınız? Hala peri masallarına inanıyor musun?
Masallar bana postayla geliyor, her gün masallar geliyor ve orada böyle şeyler yazıyorlar, akvaryum balığı dinleniyor ve bu masallardan sonra nasıl çocukluğa düşmemesi gerekiyor.
Spam hamamböceğinden daha kötü, eğer yaralanırsa, hiçbir şeyle onu çıkaramazsınız
Strateji test cihazında (suka'yı onuncu kez tekrarlıyorum), yalnızca Expert Advisor'ın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz, stratejinin karlılığını değil. Bana inanmıyor musun? Güvendiğiniz deneyimli kişilere sorun.
Er ya da geç, serinize saat beşte ULAŞACAKTIR.
Duc OLDUĞU GİBİ OLMALIDIR! Moskovalı ! O zamana kadar aracımın kazanç sınırına ulaşılmış olacak.
Benim düşünceme göre, her durumda, er ya da geç, herhangi bir araç çalışmayı durduracak ve çalışan bir araçla değiştirilmelidir. Bunun için "uygulanabilirlik kriterleri" olmalı, burada, özellikle benim durumumda, arka arkaya 5 SL veya %30'luk bir düşüş. Bu koşullardan herhangi birine ulaşılır ulaşılmaz araç değiştirilmelidir.
Sonsuza kadar çalışan araçlar olduğunu düşünüyor musunuz?
Şimdi bakın: eğer aynı euro son 24 saat içinde dolar, yen, pound, Kanadalılar için harika hacimlerde satın alındıysa ve bu alımların hacimleri çoğunlukla düşüyorsa, o zaman ... (Senin ödevin)
Bir kez daha tekrar edeceğim - eğer resmileştirilebilirse. "Muhteşem satın alma hacimleri" ne anlama geliyor? Bu ne kadar ?
Bir kereden fazla, kârın yalnızca tamamen resmi bir araçta yapılabileceğine ikna oldum. "Eğer dolar, yen, sterlin ve Kanada için toplam alım hacmi bu kadar fazlaysa, o zaman eurodollar için alım yapmak imkansız" diye bir filtre kuralı olabilir. Ancak, bunun için bu alım hacimlerini bilmeniz ve bu "çok fazla" seviyesini bilmeniz gerekir. Bütün bunları bilmiyorum, ama “gözle” - Bir kereden fazla denedim, sadece mevcut kurallara göre kazançlara müdahale ettim.
Öyleyse neden bayide boşta kalan parayı tutuyorsunuz? Onları bana ayda% 15'ten daha iyi ver, yoksa küçük şeyler için orada "cebinde toplar" kullanırsın ...)))
Bu doğru.
Sonuç olarak, KESİNLİKLE HERHANGİ BİR ticaret stratejisinin ya çok riskli ya da yeterince karlı olmadığı sonucuna varırsınız. Sonra forex oynamayı bırakıp para kazanmaya başlıyorsunuz.
Sonsuza kadar çalışan araçlar olduğunu düşünüyor musunuz?
Kesinlikle. Örneğin, "düşük al - yüksek sat" - sonsuz! :)
"Muhteşem satın alma hacimleri" ne anlama geliyor? Bu ne kadar ?
Evet, kulağa aptalca geliyor... Bu, diğer para birimlerinin değeri cinsinden sunulan fiyat hareketi anlamına geliyordu. Bir indeks, eğer istersen.
Çok kolay. "Statik" anlık duruma değil, dinamiklere bakmak daha iyidir.
Örneğin: " yen (diğer para birimleri cinsinden) büyümesi yavaşlamışsa ve sterlin de düşüşe geçmişse... " o zaman bir dereceye kadar olasılıkla bazen bir durum olabilir (yokluğunda). haberler) GBPJPY ile ilgili olarak piyasa tahmin edilebilir olacaktır, çünkü neyin ne olduğunu cehennemin bir sonucu olarak ortaya çıkan gerçek bir önyargı keşfettik.
Ve genel olarak: beni dinleme. ticaret yapamam.
Forex eğlenceli ve eğlenceli!!! Kendinizi ne kadar geliştirdiğinizi hayal edebiliyor musunuz? Burada sinir ağları, matan ve terver... ve psikoloji... ve çok daha fazlası... Hayatın tüm zevkleri var! Ve eğer tüm bunlar size bir milyon getirebilirse - neden kendinizi bundan mahrum bırakıyorsunuz?
Gerisini bilmiyorum, şahsen benim için bu sorun çözüldü. Ve daha fazla tartışmak istemiyorum. Kazandınız - aferin! Kazandığını yalan söylüyorsun - aferin değil ... Pekala, tamam ...
Bana gelince - peki, neden ağlayıp üzüleyim? Böylece, inlesen de, inlesen de kendini asabilirsin. Bu yüzden burada bir nokta göremiyorum - her şeyde olumluyu arayın! ;)
Evet, seks gibi. İşe yaramadı mı? Bainler de kişnedi. )))
Evet, orada çok daha büyük ofisler yatırımı geri getirmiyor, riskleri artırmayı mı teklif ediyorsunuz?
Sonunda, KESİNLİKLE HERHANGİ BİR ticaret stratejisinin ya çok riskli ya da yeterince karlı olmadığı sonucuna varırsınız. Sonra forex oynamayı bırakıp para kazanmaya başlıyorsunuz.
Ben para kazanıyorum, oynamıyorum. Galibiyet veren bazı teknikler var. Benim görevim onları seçmek ve çalışırken kullanmak.
Ama "yeterince karlı değil" hakkında - bu ilginç. Hangi kriterlere göre yargılayacağız?
İşte Danik, fark burada. "Eğlenceli ve eğlenceli" artı "yaşamın tüm zevklerine" sahipsiniz. Ve benim için bu sıkıcı bir şey, bunlardan çok azı var, saatlerce kodlanmış ticaret teknikleri var ve vakaların %90'ında bunların işe yaramadığına ikna oluyorsunuz. Ancak, bence sonuç buna değer (ve yüzde bir milyonda değil, yılda% 100-200 talihsiz bir şekilde)
Sizi tebrik edecek bir şey yok! Yaptığınız işi sevmiyorsanız, doğru işi seçip seçmediğinizi düşünmeniz mi gerekiyor?
yüzdeye gelince - peki, yılda 100-200, eğer düşünürseniz, harika !!! Alpari bana sürekli olarak çeşitli kampanyalarda risksiz yatırımlar sunan e-postalar gönderiyor. Bu nedenle, maksimum 40 teklif ettikleri maksimum yüzde artık görülmemektedir.
Evet, seks gibi. İşe yaramadı mı? Bainler de kişnedi. )))