Alexandr Murzin :
Bu sefer timsah yerine tırtıl çıktı.
STE yılan - tanınmadı mı? ))

 
Grafik yandan görünümse, tırtıl olma olasılığı daha yüksektir.
 
Evet, Daniil'in uçurtmaları veya tırtılları yok ... Sadece ağızlarını açan timsahları var ... Bunu defalarca kanıtladı ...
 
George Merts :
Bu yarışma bunun için iyidir - gece yarısında sabitlenir. Ve zaten bir şey var - ya kar ya da zarar. Başka bir deyişle, günlük ticaret için bir ölçüt. Yada yada. Üçüncüsü yok.
 
"Bahar Anları" 5. bölüm ne zaman çıkacak?
 
Alexander Laur :

9. Gün: -%-73.26

Toplam: +%25.

Oh nasıl! Ben de önemli olduğunu düşünmüyorum - şimdi bakamıyorum bile - terminal yok, ancak çevrimiçi çizelgelere bakılırsa operasyondayım Fiyat benim belirttiğim seviyeye inmedi ve haberlere (pound) düştü. Dön sonra dön, ama şimdi soru ne kadar çabuk. Aşağıda 15000 gibi bir seviye bile var. Şimdi şarap derleniyor - Görünüşe göre kayıpları düzelteceğim
 
Yeni bir figür - bir yılan (tırtıl) otaka için hazırlanıyor



lol neredeyse midemi kırdı
 
Tırtılın dudağında bir şey sarktı.
 
Alexandr Murzin :
Dudak makinemi kaybettim. ))
 
Daniil Stolnikov :

Yani bir milyona mı gidiyoruz yoksa bu bir yarışma puanı mı?
Yoksa zaten boşalmaya başlama eğilimi var mı?
teşekkür etmek!
