ilk milyonunu al - sayfa 115

Yeni yorum
 
Alexandr Murzin :
Hayır, atış menzili açısından daha çok bir gaz bidonu gibi.
şimdi bir roket, sonra bir sprey kutusu - siz karar verin
 
Daniil Stolnikov :
şimdi bir roket, sonra bir sprey kutusu - siz karar verin
Gaz roketi.
 
Alexandr Murzin :
Gaz roketi.
Ne kadar sessiz gidersen o kadar uzağa gidersin. Gaz daha ekonomik
 
Ve ilk_milyonerini elde etmek için beş dakika mı diyor? )))
 
Makul ekonomi, başarının bileşenlerinden biridir.
 

Evet, nasıl...

Votkadan tasarruf ettiğimiz maçlarda forex içiyoruz birleştiriyoruz

 
moskitman :

Evet, nasıl...

Votkadan tasarruf ettiğimiz maçlarda forex içiyoruz birleştiriyoruz

Eh, bir kişi dikkati sever, ışığa inanır, bu normaldir)
 
moskitman :

Evet, nasıl...

Votkadan tasarruf ettiğimiz maçlarda forex içiyoruz birleştiriyoruz

Herkes zaten uzun süredir gazlı çakmaklara geçti - daha ekonomik olarak.
 
2. gün. Roketin 1. aşamayı nasıl attığını görebilirsiniz

 
Alexander Laur :

Bu hızla 97 günde lam alamayacaksın. :)

Teşvik edildim ve bir kenara mı?

Günde %10 - bazı hazırlıklardan sonra. Bu daha istikrarlı bir hesap, bu yüzden biraz daha erken açtım - daha az risk, daha az pişirme ))
1...108109110111112113114115116117118119120121122...217
Yeni yorum