Muhtemelen en basursuz forex, bütün gün koltuğunuzdan kalkamazsınız.
Ve uzanabilirsin:
Biz dökmeyiz. Büyük aptallık dışında. Borçlularımız var. Bize döktüler.
Merhaba millet, bu WebMoney. Veya benzeri.
Şahsen, ne olduğu umurumda değil)) Sadece Forex - sadece Hardcore
Kabul ediyorum. Ve risk ve adrenalin ... tam pantolon. Tüm forumu 79. sayfadan itibaren okudum. Daha önce giriş yapamadım, bilgisayarda sorunlar vardı. Ancak, güçlü pazarlama meraklılarının handikapı bombaladığını unutmayın. Amerikalılar ve Japonlar. Ve tüm olumlu ve olumsuz bilgileri takip eden en güçlü robotlara sahipler. Ve doğru zamanda, tüm “durakları” toplarlar ve piyasayı istenen trend boyunca yönlendirirler (bu, TS'nin sorusudur). Robotlarına, tüm ucuz ticaret sistemlerine karşı, sinyaller saçmalık!
Ne tür robotlara sahip olduklarını yüksek bir çan kulesinden koymam gerekiyor. Benim kung fum onlarınkine kelepçe takacak - sadece sabırlı olman gerekiyor
Sizce çelik nasıl temperlendi? )) Su ol!!! Bir kez bir tırmık üzerine bastı - acıyor, ikincisi - acıyor, üçüncü - yan ...
ama Çinlileri unuttunuz - daha küçük sarı ağızlı kardeşlerimizi? ))
Ne tür robotlara sahip olduklarını yüksek bir çan kulesinden koymam gerekiyor. Benim kung fu'm onlarınkine kelepçe takacak - sadece sabırlı olman gerekiyor
Sizce çelik nasıl temperlendi? )) Su ol!!! Bir kez bir tırmık üzerine bastı - acıyor, ikincisi - acıyor, üçüncü - yan ...
Yukarıdaki küçük karşı Kitaisa. Sürü halinde alıyorlar.
Peki diyorum - çan kulesinden onlara nişan alıyorum. yolda mermi
Açık.
Evet ve daha fazlası. Bence sen, Daniel iyi bir komisyoncu mu sordun? 24. Rusya'da gerçek ve sertifikalı komisyoncu. Resmi. Sigorta ve hepsi. Hatta bence "bebekliği" kontrol altına alıyorlar. Piyasa yapıcılarıyla paylaşacak ve kendinizinkini alacaksınız. Ama orada en az 2000-5000 dolara ihtiyacınız var.