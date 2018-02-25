ilk milyonunu al - sayfa 52

mmmoguschiy :
Acele edecek bir yer yok - görünüşe göre hala programın dışına çıkamıyorum
Her neyse, iniş sizi en iyisini bekletir! Belki kaybı kesip yeniden başlayabilirsin? incitmemek Kolya Amca her şekilde yoluna girecek
 
Alexey :
Hayır - çok ilginç değil Kolyan ile fındık ölçmek gerekir
 
mmmoguschiy :
Herhangi bir yönde herhangi bir pozisyonun var mı?
 
papaklass :

"Peresidka" da bir olumsuz nokta var: peresidium birkaç gün sürebilir ve bu günlerde ticaret durur. Gün içi ticaret için bu önemli bir faktördür. Bu nedenle, bir altın ortalamaya ihtiyaç vardır. Bazı durumlarda, kaybı düzeltmek ve ticarete devam etmek daha iyidir. Günde %10 kazanmaya çalıştığınızda, kayıplar oldukça kolay bir şekilde dengelenir ve hedeflenen hedefe doğru ilerlemeye devam edersiniz.

Bu erteleme ciddi olarak listelerin dışında! Ve Kolya Amca ile bir görüşme ile bitmeyeceği de bir gerçek değil. :)

Bazı durumlarda kapatıyorum)) Burada durum biraz farklı - olan şey benim tahminimin dışında. Eğer partiyi aşmamış olsaydım, uzun zaman önce sudan kuru olarak çıkacaktım. Şimdi tek yapmamız gereken oturup beklemek

10. işlem günü için programa göre %123 - daha zaman var
 
Timsah ağzını biraz kapattı
 
Alexey :
Euro yükseldi AUDCAD düştü ve CADJPY yükseldi. Prosadadaki herkes için Audi'de neredeyse dengelendi
 
mmmoguschiy :


10. işlem günü için programa göre %123 - hala zaman var

Ne tür bir %123?

Sonucun %61!

 
MIG32 :
Timsah ağzını biraz kapattı
Ana şey kırılmamak
 
Contender :

Ne tür bir %123?

Sonucun %61!

Düşüşü düşünmüyorum - bu şüpheciler için
 
6. Gün Timsah ağzını alkışlar

