Acele edecek bir yer yok - görünüşe göre hala programın dışına çıkamıyorum
Her neyse, iniş sizi en iyisini bekletir! Kaybı kesip yeniden başlayabilir misin? Kolya Amca'ya eziyet etmemek için yine de amacına ulaşacak
Hayır - o kadar ilginç değil, fındıkları Kolyan ile ölçmek gerekiyor
"Peresidka" da bir olumsuz nokta var: peresidium birkaç gün sürebilir ve bu günlerde ticaret durur. Gün içi ticaret için bu önemli bir faktördür. Bu nedenle, bir altın ortalamaya ihtiyaç vardır. Bazı durumlarda, kaybı düzeltmek ve ticarete devam etmek daha iyidir. Günde %10 kazanmaya çalıştığınızda, kayıplar oldukça kolay bir şekilde dengelenir ve hedeflenen hedefe doğru ilerlemeye devam edersiniz.
Bu erteleme ciddi olarak listelerin dışında! Ve Kolya Amca ile bir görüşme ile bitmeyeceği de bir gerçek değil. :)
10. işlem günü için programa göre %123 - daha zaman var
Herhangi bir yönde herhangi bir pozisyonun var mı?
Sonucun %61!
Timsah ağzını biraz kapattı
