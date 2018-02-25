ilk milyonunu al - sayfa 112
peki ya beşincisi? )) oh ept!!!
Belki de zaten kafam karıştı?
Evet, dürüst olmak gerekirse, zaten kafam karıştı)) Ama hafızamda iki birleştirilmiş hesap (Dukas ve centovik) ve hiç düşünmediğim bir kısa film var - bu fragman))
Yani 4. bir tane olacak. The Rich Cry Too'yu izlediniz mi?
Eh, her şeyden önce, bunu bir rekor ya da onun gibi bir şey olarak konumlandırmıyorum, ancak istenirse her şeyin çok zor olmadığını gösterin, sonra “açgözlü” oldum ve kendi kurallarımdan birinden uzaklaştım :) )) ), ancak genel olarak, hız aşırtma hakkında konuşursak (ama böyle bir hedef yoktu), böyle bir grafiğe ortalama bile demezdim, ayrıca, ilk mesajlarda bir yerde olmasına rağmen konu biraz farklı görünüyor Sabit %10'dan söz ediliyor... Ve gerçekten aklı başında birinin, günde %10 sabit olduğu burada benzer bir tablo göstereceğini düşünüyor musunuz? Bunun anlamı ne?.. :)))
"Sonra açgözlü oldum" - bu açıklama, hesabı kaybedenlerin% 99'unu verir. Bu nedenle, tamamen göz ardı edilebilir. Sonuç - hayır.
Tabii ki, hiç kimse günde ortalama %10'luk çizelgeleri göstermeyecek, çünkü böyle bir çizelge yok. "Şanslı" gibi tablolar var. Ancak istikrarlı ticaretten bahsediyorsak, günlük ortalama %1'lik bir kâr zaten çok iyi.
Aslında, kişisel görev belirlendi ve tamamlandı - bir ay dayanmak,
Şey... Daniel daha uzun sürdü...
Benim için net olmayan bir şey var, sanal kayıtlar hakkında birbirimize övünüyor muyuz? Veya 1000$ veya daha fazla depozito ile gerçek ticaret?
Sanki övünmüyorum, öyle bir alışkanlığım yok ama sadece imkansız diye bir şey yok diyorum, ihtimal dışı deseler de ;))) var... milyonda bir de olsa ;))) Tek soru şu ki biri yapabilir, biri yapamaz... Ve en önemlisi sistematik bir yaklaşımı unutmayın ;)
Konu uzun...
Belki biri yeni bir tane karıştırır? Günde en az yüzde 0,5, bir ay boyunca eşitlikte sabittir ...
Hatta görmek için atlardım.
Övünmüyorum, öyle bir alışkanlığım yok gibi ama ben sadece imkansız diye bir şey yok diyorum, imkansız deseler de ;))) var... milyonda bir de olsa ; ))) Tek soru şu ki, biri yapabilir, biri yapamaz... Ve en önemlisi, sistematik bir yaklaşımı unutmayın ;)
Peki, 1000 $ depozito ile "milyonda bir şansınızı" gösterin!
Yok !
Ve hayır - ve mahkeme yok. Hiçbir beklenti haklı değildir, olasılık yok denecek kadar azdır ve bunu hesaba katmak aptalcadır.