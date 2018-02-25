ilk milyonunu al - sayfa 116
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
2. gün. Roketin 1. aşamayı nasıl attığını görebilirsiniz.
Başlığı düşürmediğinizden emin olun.
Bugün (05/27/15): +%15,69
Sadece 12 gün içinde: +113%.
Stat'e bir depozito, bakiye, qquiti ekleyin. Daha görünür olmak için.
Tavsiye için teşekkürler! deneyeceğim
Drenaj hadi! Zadolbal ... deniyor ...
:D
Drenaj hadi! Zadolbal ... deniyor ...
:D
Kahretsin, uç! uçmak kira ödemek
Bugün (05/28/15): +%15,87
Sadece 13 gün içinde: +%147
--------------------------------------------------
Profilimde indirimler bile var. :)
Sonuçları tüm pozisyonlar kapandığında bildiririm, yani. bakiye == eşitlik.
serin