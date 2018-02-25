ilk milyonunu al - sayfa 116

Daniil Stolnikov :
2. gün. Roketin 1. aşamayı nasıl attığını görebilirsiniz.
Başlığı düşürmediğinizden emin olun.
 
Alexander Laur :

Bugün (05/27/15): +%15,69

Sadece 12 gün içinde: +113%.

Stat'e bir depozito, bakiye, qquiti ekleyin. Daha görünür olmak için.
 
Alexandr Murzin :
Tavsiye için teşekkürler! deneyeceğim
 
Alexandr Murzin :
Evet, yapabilirsiniz ve daha net - örneğin, bir ekran
 
Daniil Stolnikov :
Tavsiye için teşekkürler! deneyeceğim

Drenaj hadi! Zadolbal ... deniyor ...

:D

 
moskitman :

Drenaj hadi! Zadolbal ... deniyor ...

:D

Kahretsin, uç! uçmak kira ödemek
 
Daniil Stolnikov :
Kahretsin, uç! uçmak kira ödemek
=)
 
Alexander Laur :

Bugün (05/28/15): +%15,87

Sadece 13 gün içinde: +%147

--------------------------------------------------

Profilimde indirimler bile var. :)

Sonuçları tüm pozisyonlar kapandığında bildiririm, yani. bakiye == eşitlik.

serin
 
Zogman :
serin
Himalayalar'daki bir buldozer gibi.
 
ACHIRET. NEREDEYİM? ÖLÜMSÜZLER FORUMU! MİLYON BURADA MİLYON VAR))))
