ilk milyonunu al - sayfa 107

Alexandr Murzin :
Tanıdık omuz ve depo. Alplerde bir rekabete benziyor mu?
O en çok - yukarıda belirledi
 

Yani bir şey anlamadım)) şimdi yazarın sonucu nedir? Rapor nerede?

Yazarın hedeflerinin oldukça gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Kendi ticaret sisteminizdeki kişisel deneyimle doğrulanan günlük %10 veya daha fazlası sağlanabilir.

Her durumda, hem beceri hem de çok şans gerektirecektir. Son teslim tarihlerine ve kâr hedeflerine ulaşmak kolay bir iş değildir.

Yazara iyi şanslar!

 
Paranın sessizliği sevdiğini de hatırlamakta fayda var. Ve böyle bir konuyu yöneten bir tüccarın süper istikrarlı bir ruhu olmalıdır. hem ticaretten hem de okuyuculara karşı sorumluluk hissetmesinden yük alır. Benim için, 100 dolarlık bir depozitodan bir milyon yapmak ve daha sonra bunun hakkında bir kitap yazmak daha iyidir, burada okuyucuya zor yolu anlatmak güzeldir. Ve yayınlandıktan sonra, bu kitabın satışından bir milyon daha kazanın :))))
 
Alexey Taranchenko :

Sonuç hala olumsuz. Yeni bir tur için hazırlık aşaması var)) Bu arada, rekabetçi ticaret hakkında raporlar yayınlamaya karar verdim.

Teşekkür ederim!
 
Alexey Taranchenko :
Kitap? Daha önce de söylediğim gibi, neden olmasın?
 
Pekala, bugün gidelim:

 
Bugünkü fırtına kurtuldu mu?
 
Konu bulaşıcı. "Kim Milyoner Olmak İster" konusunu açmanın zamanı geldi.
 
Alexandr Murzin :
Bugünkü fırtına kurtuldu mu?
peki ya fırtına? )) rüzgarda yelkenler))
 
Alexander Laur :

Bana ilham verdin. :)

Yedinci gün reddedildi, uçuş normaldi. Bugün %+18.33 :)

iyi, uzun zaman oldu! zaten birçok kişiye ilham verdi - Bebeğin paraya ihtiyacı var
