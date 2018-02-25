ilk milyonunu al - sayfa 107
Tanıdık omuz ve depo. Alplerde bir rekabete benziyor mu?
Yani bir şey anlamadım)) şimdi yazarın sonucu nedir? Rapor nerede?
Yazarın hedeflerinin oldukça gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Kendi ticaret sisteminizdeki kişisel deneyimle doğrulanan günlük %10 veya daha fazlası sağlanabilir.
Her durumda, hem beceri hem de çok şans gerektirecektir. Son teslim tarihlerine ve kâr hedeflerine ulaşmak kolay bir iş değildir.
Yazara iyi şanslar!
Teşekkür ederim!
Paranın sessizliği sevdiğini de hatırlamakta fayda var. Ve böyle bir konuyu yöneten bir tüccarın süper istikrarlı bir ruhu olmalıdır. hem ticaretten hem de okuyuculara karşı sorumluluk hissetmesinden yük alır. Benim için, 100 dolarlık bir depozitodan bir milyon yapmak ve daha sonra bunun hakkında bir kitap yazmak daha iyidir, burada okuyucuya zor yolu anlatmak güzeldir. Ve yayınlandıktan sonra, bu kitabın satışından bir milyon daha kazanın :))))
Bugünkü fırtına kurtuldu mu?
Bana ilham verdin. :)
Yedinci gün reddedildi, uçuş normaldi. Bugün %+18.33 :)