ilk milyonunu al - sayfa 104

Alexander Laur :
Ana şey, birinin kiraladığı 40 odnushki olmasıdır. :)
Onu bulacağız, sadece bana bir milyon ver.
 
40 odnushki kiralamak Forex'te işlem yapmaktan gerçekten daha mı karlı? Masraflar, bakım - hemorajik gerçek dışı!
 
Roman Dzhatuyev :
Şimdi hesaplandı - karlı değil. Bir bankada olduğu gibi gelir + hemorajik. Tek şey - güvenilirlikten daha ağır basıyor + eğer şanslıysanız, emlak fiyatlarındaki artış.
 
Daniil Stolnikov :
Limondan korkuyorum ve metro Moskova'da bir daire için yeterli olmayacak)) Sadece Monako'da deniz manzaralı teraslı bir ev için

Bu arada, Moskova'nın dünyanın en pahalı şehri olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Aynı Londra beş kat daha pahalı.

Beyrut (Lübnan'ın başkenti, Orta Doğu) ile oldukça karşılaştırılabilir. Görünüşe göre neden ...

 
Alexandr Murzin :
İlimizde odnushek adet 40 adet satın alabilirsiniz. Kiralayın ve Forex'i unutun. Nasıl kazanılır - gel.
Bizimkinde de. Eh, şimdi apartmanlarda ve diğer eskort hizmetlerinde otellerde fazlasıyla bu tür deliler var)) Ama bu o kadar basit bir şey değil - ilk elden biliyorum)) Müşteri sağlıklıysa, elbette sorun yok. Ama istisnalar var.
 
Roman Dzhatuyev :
Hemoroid işini nerede gördün?
 
Stanislav Aksenov :

Nerede olduğunu hatırlamıyorum ama bir şekilde internette bir ilana rastladım - metro istasyonuna yürüme mesafesinde bir apartman dairesi - yarım milyar derava Muhtemelen sıfırla hata yaptılar, ama yine de))
 
Vladimir Zubov :
Eh, bir handikapta, eğer kendisi kaybederse, o zaman suçludur, ancak kârdan bahsetmemek için en azından bir depozito iade etmek için hangi garantileriniz var?
Buna ticaret platformundan "Dürüst Öncü" diyebilirseniz.
Dolandırıcılar hakkında kontrolsüz kaynaklarda zaten gürültü olurdu.
 
Bir sonraki seri için hazırlıklar sürerken, bir deney yapmaya karar verdim - yarışma hesabının ekran görüntülerini yayınlamaya başlarsam ne olur - bu onun büyümesini etkiler mi? Yoksa yayından sonra sorunsuz bir depo tahliyesi mi başlayacak? ))



Başlangıçta, her şey saat gibi gitti, sonra bir noktada işlemler başlattım, dikkatim dağıldı ve sonuç olarak kazandığımı neredeyse sıfıra kaybettim)) Çok çalışarak - söyleyemem - çok, çok kolay ve basit!!! Stres yok!!! Bu 1:1000 kaldıraç için günlük %10 değildir))

ZY İşte nasıl ticaret yapılır - öz sermaye eğrisi denge çizgisine paraleldir - timsah yok ))
 
Muhtemelen en basursuz forex, bütün gün koltuğunuzdan kalkamazsınız.
