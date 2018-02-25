ilk milyonunu al - sayfa 114
Başlamak. Ve genellikle fotoğrafı yeni bir seride değiştirirsiniz. Unutmuş olmak?
Ve garip ikmal numarasının nesi var? 3 bin dolar???
Ahhh... Biraz gerçek, ama bir sent...
Eh, Hiawatha'mız kendi TS'sine inanmıyor ... Ne yazık ...
Merhaba Hiawatha, neden kaldıraca ihtiyacınız var?
Belki onsuz bir milyon kazanabilirsiniz, böylece daha fazla birleşmezsiniz, örneğin sadece yüzde yirmi biraz kaybedersiniz.
Merhaba Hiawatha, neden kaldıraca ihtiyacınız var?
Belki onsuz bir milyon kazanabilirsiniz, böylece daha fazla birleşmezsiniz, örneğin sadece yüzde yirmi biraz kaybedersiniz.
Hesabınızda 100K varsa kaldıraçsız iyi işlem yapar. Ancak onlara sahip olmak için onlara 10 $ pompalamanız gerekir))
inanmadığımı kim söyledi )) Cevap biraz daha yüksek sesle dile getirildi - %10 puan - biraz sonra, bazı nüansları çözdükten sonra
roket figürü "yer - hava" iken
Şimdiye kadar Obüs))