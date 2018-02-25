ilk milyonunu al - sayfa 114

Alexandr Murzin :
Başlamak. Ve genellikle fotoğrafı yeni bir seride değiştirirsiniz. Unutmuş olmak?
ha ha ha)) Onları böyle değiştirdim - kendiliğinden. Pekala, değişebilirsin - zaten yorgunsun
 
1.gün. Bugüne kadar plan yerine getirilmedi - riskler hafife alındı. Ancak sonuç oldukça iyi:

 

Eh, Hiawatha'mız kendi TS'sine inanmıyor ... Ne yazık ...

 

Merhaba Hiawatha, neden kaldıraca ihtiyacınız var?

Belki onsuz bir milyon kazanabilirsiniz, böylece daha fazla birleşmezsiniz, örneğin sadece yüzde yirmi biraz kaybedersiniz.

 
George Merts :

inanmadığımı kim söyledi )) Cevap biraz daha yüksek sesle dile getirildi - %10 puan - biraz sonra, bazı nüansları çözdükten sonra
 
Stanislav Aksenov :

Merhaba Hiawatha, neden kaldıraca ihtiyacınız var?

Belki onsuz bir milyon kazanabilirsiniz, böylece daha fazla birleşmezsiniz, örneğin sadece yüzde yirmi biraz kaybedersiniz.

MMmighty gibi görünüyordu

Hesabınızda 100K varsa kaldıraçsız iyi işlem yapar. Ancak onlara sahip olmak için onlara 10 $ pompalamanız gerekir))
 
Daniil Stolnikov :
inanmadığımı kim söyledi )) Cevap biraz daha yüksek sesle dile getirildi - %10 puan - biraz sonra, bazı nüansları çözdükten sonra
Evet, evet, bakalım, görelim... Salla.
 
roket figürü "yer - hava" iken
 
Alexandr Murzin :
roket figürü "yer - hava" iken
Şimdiye kadar Obüs))
 
Daniil Stolnikov :
Şimdiye kadar Obüs))
Hayır, atış menzili açısından daha çok bir gaz bidonu gibi.
