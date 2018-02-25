ilk milyonunu al - sayfa 103
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir haftalığına şöhretten daha iyi bir milyon.
... daha azına katılmıyorum
Ve bir araba satın alın.
Demek ki anlaşamadık. Bir milyonun olmayacak, şöhretin olmayacak, araban olmayacak...
Korkarım konseptte yeterince limon olmayabilir))
Öyleyse Priora, ancak Moskova'da bir daire kiralamak için.
Kredi limitimi zaten kullandım. Bankaya 2 kişisel gelir vergisi verin, evet, evet, evet, ...
Bir insan olarak, sana gerçekten ihtiyacım yok. Ama yine de bu parayı harcayacaksınız - bu yüzden biraz çalışmasına izin verin -% 15 / ay.
Ve handikapta milyonlar kazanma olasılığına inanmanız zor değil, değil mi? Ve sana mantığımı soruyorum?
Limondan korkuyorum ve metro Moskova'da bir daire için yeterli olmayacak)) Sadece Monako'da deniz manzaralı teraslı bir ev için