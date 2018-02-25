ilk milyonunu al - sayfa 103

Yeni yorum
 
Alexandr Murzin :
Bir haftalığına şöhretten daha iyi bir milyon.
Herkesin kendi değerleri vardır)) Bir milyon (yeni başlayanlar için), şöhret ve hediye olarak bir konsept otomobil - daha azına katılmıyorum
 
Bir milyon yaptığınızda, şöhret hemen gelecek.
 
Ve bir araba satın alın.
 
Daniil Stolnikov :
... daha azına katılmıyorum
Demek ki anlaşamadık. Bir milyonun olmayacak, şöhretin olmayacak, araban olmayacak...
 
Alexandr Murzin :
Ve bir araba satın alın.
Korkarım konseptte yeterince limon olmayabilir))
 
George Merts :
Demek ki anlaşamadık. Bir milyonun olmayacak, şöhretin olmayacak, araban olmayacak...
Bir anlaşma var mıydı? ))
 
Daniil Stolnikov :
Korkarım konseptte yeterince limon olmayabilir))
Öyleyse Priora, ancak Moskova'da bir daire kiralamak için.
 
Alexandr Murzin :
Öyleyse Priora, ancak Moskova'da bir daire kiralamak için.
Limondan korkuyorum ve metro Moskova'da bir daire için yeterli olmayacak)) Sadece Monako'da deniz manzaralı teraslı bir ev için
[Silindi]  
moskitman :

Kredi limitimi zaten kullandım. Bankaya 2 kişisel gelir vergisi verin, evet, evet, evet, ...

Bir insan olarak, sana gerçekten ihtiyacım yok. Ama yine de bu parayı harcayacaksınız - bu yüzden biraz çalışmasına izin verin -% 15 / ay.

Ve handikapta milyonlar kazanma olasılığına inanmanız zor değil, değil mi? Ve sana mantığımı soruyorum?

Eh, bir handikapta, eğer kendisi kaybederse, o zaman suçludur, ancak kârdan bahsetmemek için en azından bir depozito iade etmek için hangi garantileriniz var?
 
Daniil Stolnikov :
Limondan korkuyorum ve metro Moskova'da bir daire için yeterli olmayacak)) Sadece Monako'da deniz manzaralı teraslı bir ev için
İlimizde odnushek adet 40 adet satın alabilirsiniz. Kiralayın ve Forex'i unutun. Nasıl kazanılır - gel.
1...96979899100101102103104105106107108109110...217
Yeni yorum