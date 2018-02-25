ilk milyonunu al - sayfa 111
Muhtemelen iyi bir yüzde alma fırsatı olduğunu göstermek için bu konuyu takip edeceğim, ancak çok fazla sinir ve zaman alıyor. Hemen bir rezervasyon yapacağım, grafiğin dışında, hesap neredeyse orijinal durumuna döndü, çünkü deneysel ve üzerinde farklı sistemler test ediliyor ve “gerçeği” arayışı devam ediyor, ticaret manuel olarak gerçekleştirildi. , risk neredeyse maksimum, günde 1'den 3 siparişe kadar, çekilme aslında, mevduatın %80'ine ulaştı ve burada günlük yüzde yanlış hesaplanmış gibi görünüyordu, aslında her işlem %10'dan biraz daha fazlasını getirdi. , ticaret yeniden yatırımla gitti. İşlem grafiğinin zamanı 20 Mart'tan 20 Nisan'a kadar bir ay ve bir gündür, toplam 36 işlem... bir sonraki seri için ara verdim ve hatalar üzerinde çalıştım :)))
Peki, "hesap orijinal durumuna dönerse" "iyi bir yüzde almak" nerede? İfadeniz "piyangoyu kazanabilirsiniz, ancak çok fazla sinir ve zaman alır" ifadesine benziyor ... peki kim tartışıyor?
Sabit bir %10 gibi görünüyordu ve bireysel kayıtlarla ilgili değildi ...
İstediğiniz kadar güzel grafikler çizebilirsiniz - gerçek sonuç nerede?
Yani bir milyona mı gidiyoruz yoksa bu bir yarışma puanı mı?
Yoksa zaten boşalmaya başlama eğilimi var mı?
teşekkür etmek!
Yarın yeni bölüm planlıyorum.
Bu kötü bir yarışma hesabı . Görünüşe göre, kamuoyunun onaylamamasına maruz bırakmanın yanlışlığı hakkındaki varsayımım doğrulandı)) Plana göre olmayan bir şey olacağı kesin))
Yani yarın, neredeyse tüm pazarlarda "izin" var!? :))) Salıdan itibaren daha iyi olabilir :)
Bu hesabı çok agresif değil planlıyorum. Günde %1-2 hedefleyin. Daha fazla ortaya çıkacak - mükemmel, hayır - cehenneme)) Minimum risk. 10-20$ veya 1000-2000 sent. Daha önce bir hesaplama yapmıştım - günlük %1 ile 97 günlük maratonun sonunda yaklaşık %168'e ulaşabiliriz. Üstelik. ))
%10 fatura daha sonra gelecek
Pazartesi günü ticaret olacak, ancak metaller yok.
5. bölümü sabırsızlıkla bekliyorum.