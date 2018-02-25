ilk milyonunu al - sayfa 111

Muhtemelen iyi bir yüzde alma fırsatı olduğunu göstermek için bu konuyu takip edeceğim, ancak çok fazla sinir ve zaman alıyor. Hemen bir rezervasyon yapacağım, grafiğin dışında, hesap neredeyse orijinal durumuna döndü, çünkü deneysel ve üzerinde farklı sistemler test ediliyor ve “gerçeği” arayışı devam ediyor, ticaret manuel olarak gerçekleştirildi. , risk neredeyse maksimum, günde 1'den 3 siparişe kadar, çekilme aslında, mevduatın %80'ine ulaştı ve burada günlük yüzde yanlış hesaplanmış gibi görünüyordu, aslında her işlem %10'dan biraz daha fazlasını getirdi. , ticaret yeniden yatırımla gitti. İşlem grafiğinin zamanı 20 Mart'tan 20 Nisan'a kadar bir ay ve bir gündür, toplam 36 işlem... bir sonraki seri için ara verdim ve hatalar üzerinde çalıştım :)))

 
Muhtemelen iyi bir yüzde alma fırsatı olduğunu göstermek için bu konuyu takip edeceğim, ancak çok fazla sinir ve zaman alıyor.

Yani bir milyona mı gidiyoruz yoksa bu bir yarışma puanı mı?
Yoksa zaten boşalmaya başlama eğilimi var mı?
teşekkür etmek!
Bu kötü bir yarışma hesabı . Görünüşe göre, kamuoyunun onaylamamasına maruz bırakmanın yanlışlığı hakkındaki varsayımım doğrulandı)) Plana göre olmayan bir şey olacağı kesin))

Yarın yeni bölüm planlıyorum.
 
Eh, her şeyden önce, bunu bir rekor ya da onun gibi bir şey olarak konumlandırmıyorum, ancak istenirse her şeyin çok zor olmadığını gösterin, sonra “açgözlü” oldum ve kendi kurallarımdan birinden uzaklaştım :) )) ), ancak genel olarak, hız aşırtma hakkında konuşursak (ama böyle bir hedef yoktu), böyle bir grafiğe ortalama bile demezdim, ayrıca, ilk mesajlarda bir yerde olmasına rağmen konu biraz farklı görünüyor Sabit %10'luk bir söz var ... Ve gerçekten aklı başında birinin, günde %10 sabit olduğu burada benzer bir tablo göstereceğini düşünüyor musunuz? Bunun anlamı ne?.. :)))
 
Bu kötü bir yarışma hesabı . Görünüşe göre, kamuoyunun onaylamamasına maruz bırakmanın yanlışlığı hakkındaki varsayımım doğrulandı)) Plana göre olmayan bir şey olacağı kesin))

Yarın yeni bölüm planlıyorum.
Yani yarın, neredeyse tüm pazarlarda "izin" var!? :))) Salıdan itibaren daha iyi olabilir :)
 
Yani yarın, neredeyse tüm pazarlarda "izin" var!? :))) Salıdan itibaren daha iyi olabilir :)
Kahretsin, bu doğru - tamamen unuttum)) Eh, hatta hazır - yarın hazırlıklar günü - bir hesap açmak, para kazanmak ve biraz daha sahne arkası nüansları))

Bu hesabı çok agresif değil planlıyorum. Günde %1-2 hedefleyin. Daha fazla ortaya çıkacak - mükemmel, hayır - cehenneme)) Minimum risk. 10-20$ veya 1000-2000 sent. Daha önce bir hesaplama yapmıştım - günlük %1 ile 97 günlük maratonun sonunda yaklaşık %168'e ulaşabiliriz. Üstelik. ))

%10 fatura daha sonra gelecek
 
Pazartesi günü ticaret olacak, ancak metaller yok.
 
Pazartesi günü ticaret olacak, ancak metaller yok.
Peki, iyi!
 
5. bölümü sabırsızlıkla bekliyorum.
 
5. bölümü sabırsızlıkla bekliyorum.
peki ya beşincisi? )) oh ept!!!
