ilk milyonunu al - sayfa 113
Peki, 1000 $ depozito ile "milyonda bir olasılığınızı" gösterin!
Yok !
Ve hayır - ve mahkeme yok. Hiçbir beklenti haklı değildir, olasılık yok denecek kadar azdır ve bunu hesaba katmak aptalcadır.
Bu kötü bir yarışma hesabı . Görünüşe göre, kamuoyunun onaylamamasına maruz bırakmanın yanlışlığı hakkındaki varsayımım doğrulandı)) Plana göre olmayan bir şey olacağı kesin))
Yarın yeni bölüm planlıyorum.
Yoksa Sanal Gerçeklik değil mi?
Bu bir sır değilse, rekabet başka nerede?
Yarın Finam'da başlıyor (eğer varsa).
teşekkür etmek!
Konu uzun...
Belki biri yeni bir tane karıştırır? Günde en az yüzde 0,5, bir ay boyunca eşitlikte sabittir ...
Hatta görmek için atlardım.
Bu başlığı sonuna kadar devam ettireceğim.
Günde 1-2% memnun olmayan nedir? 10'un hepsi daha ilginç ve gerçekçi olmasına rağmen, paralel olarak ve 5'te (10 yerine) açmak mümkündür. 97 işlem günü için limon - huhra muhra değil)) yüzde 5 ile bu süre aylarca ve yıllarca uzar))
... hafızamda iki birleştirilmiş hesap (Dukas ve centovik) ve bir kısa film var, ki hiç sanmıyorum - bu böyle - fragman))
...
Daniel Stolnikov :
" Bir sonrakine kadar " olarak mı okunuyor?
Yakında birleşeceğinize dair sözlerimden sonra finale katılmayı bir görev sayıyorum.
En azından " ben demiştim " gibi bir şey söylemek için.
Bir milyona hiç bu kadar yakın olmamıştım (bu bir başlangıç)
bu nasıl bir terminal? meta değil mi?
sanal gerçeklikle nereye kayboldun?