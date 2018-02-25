ilk milyonunu al - sayfa 113

Yeni yorum
 
George Merts :

Peki, 1000 $ depozito ile "milyonda bir olasılığınızı" gösterin!

Yok !

Ve hayır - ve mahkeme yok. Hiçbir beklenti haklı değildir, olasılık yok denecek kadar azdır ve bunu hesaba katmak aptalcadır.

Her şeyin bir zamanı var, kim bilir yarın ne olacak... ;))) Ve ihtimal küçük de olsa teorik varlığını inkar etmiyor musunuz? O filmde nasıl olduğunu hatırla, biz değilsek kim? ;)
 
Daniil Stolnikov :
Bu kötü bir yarışma hesabı . Görünüşe göre, kamuoyunun onaylamamasına maruz bırakmanın yanlışlığı hakkındaki varsayımım doğrulandı)) Plana göre olmayan bir şey olacağı kesin))

Yarın yeni bölüm planlıyorum.
Amaç ne ? Kazanandan zaten bir boşluk varsa. )
Yoksa Sanal Gerçeklik değil mi?
Bu bir sır değilse, rekabet başka nerede?
Yarın Finam'da başlıyor (eğer varsa).
teşekkür etmek!
 
Zogman :

Konu uzun...

Belki biri yeni bir tane karıştırır? Günde en az yüzde 0,5, bir ay boyunca eşitlikte sabittir ...

Hatta görmek için atlardım.

Bu arada, tahminlerin konusu 15 kat daha uzun))

Bu başlığı sonuna kadar devam ettireceğim.

Günde 1-2% memnun olmayan nedir? 10'un hepsi daha ilginç ve gerçekçi olmasına rağmen, paralel olarak ve 5'te (10 yerine) açmak mümkündür. 97 işlem günü için limon - huhra muhra değil)) yüzde 5 ile bu süre aylarca ve yıllarca uzar))
 
Daniil Stolnikov :
... hafızamda iki birleştirilmiş hesap (Dukas ve centovik) ve bir kısa film var, ki hiç sanmıyorum - bu böyle - fragman))

...

Daniel Stolnikov :

...
Bu konuyu sonuna kadar devam ettireceğim.
..

" Bir sonrakine kadar " olarak mı okunuyor?

Yakında birleşeceğinize dair sözlerimden sonra finale katılmayı bir görev sayıyorum.
En azından " ben demiştim " gibi bir şey söylemek için.

 
Bir milyona hiç bu kadar yakın olmamıştım (bu bir başlangıç)

 
Daniil Stolnikov :
Bir milyona hiç bu kadar yakın olmamıştım (bu bir başlangıç)

bu nasıl bir terminal? meta değil mi?
 
Zogman :
bu nasıl bir terminal? meta değil mi?
o
 
Daniil Stolnikov :
Bir milyona hiç bu kadar yakın olmamıştım (bu bir başlangıç)

sanal gerçeklikle nereye kayboldun?
 
Oleg Tsarkov :
sanal gerçeklikle nereye kayboldun?
Düşüş içindeydi. şimdi ortaya çıkıyorum :)
 
Başlamak. Ve genellikle fotoğrafı yeni bir seride değiştirirsiniz. Unutmuş olmak?
1...106107108109110111112113114115116117118119120...217
Yeni yorum