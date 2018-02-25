ilk milyonunu al - sayfa 117

rameoxxx :

Burada ifade edilmezler ve büyük harflerle yazılmazlar.
 
Karputov Vladimir :
Evet? üzgünüm)))
 
ama genel olarak bu görüşlerden acele ediyorum)))
 
rameoxxx :
Valody genel olarak nasıl gidiyor?
 
Daniil Stolnikov :
Kahretsin, uç! uçmak kira ödemek
Daniel Stolnikov :
Danya'nın herkesi boğmasına izin ver)
 
rameoxxx :
kovadaki kör kedi yavruları gibi))
 
4. Gün 1. aşamayı sıfırla (yavaş çekim) Haftada 600 pip normaldir. Öz sermaye biraz eksik olsa da. ))

 
Alexander Laur :

Dün (05/29/15): -%18,5

14 gün için toplam: +%101 (379)

Bu bakiye açısından ve özkaynak açısından cari zarar -68,73%

Toplam cari verim: -%37,58

Teneke!!!!

"Böyle bir hokeye ihtiyacımız yok"
 
Daniil Stolnikov :
4. Gün 1. aşamanın sıfırlanması (yavaş çekim) haftada 600 pip - normal. Öz sermaye biraz eksik olsa da. ))

Birden fazla savaş başlığı olan bir füze mi?
 
Alexander Laur :

Ben de. :(

Düzelteceğiz. :)

Hücum iyi görünüyor, ancak kalecinin değiştirilmesi gerekiyor.
