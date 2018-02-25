ilk milyonunu al - sayfa 106
VTB hisselerinin kendilerinin yasakladığını biliyorum. Bir aracı hesabım var, ancak her şeyi büyütemiyorum, daha doğrusu düşüncelerimi toplayıp hızlı bir şekilde ustalaşamıyorum))
Ama Hızlı "mamba" / MICEX /! Ve Forex yapıyorlar. Ben de "mamba" üzerine oyunlar oynardım. 2009'dan 2011'e "Mavi" çiplerde "ikinci kademe".
Bankada forex gelince - Dukas'ı tercih ederim. Vryatli VTB daha iyi koşullara sahip
Teşekkür ederim, boş zamanımda bakacağım)) Mamba'ya hiç gitmedim bile)) Ticaret için daha gerçekçi koşullar olduğunu söylüyorlar. Belki de beni oraya götürmemesi boşuna değildir - onlardan tüm parayı sıkarım Eh, naber - handikap üzerinde ticaret yapmayı başarsanız bile, görünüşe göre orada Cennet))
Bankada forex gelince - Dukas'ı tercih ederim. Vryatli VTB daha iyi koşullara sahip
Vay, bir şey buldum. Ducaskopi Bankası. Onlara güven, kendine saygı duyma. Epalovo'da "yabancı" olan her şey temiz! Bir anda atabilirler. Dikkat olmak!
Ah, başladı! Timsahı ne zaman göreceğiz?