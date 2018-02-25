ilk milyonunu al - sayfa 106

Daniil Stolnikov :
VTB hisselerinin kendilerinin yasakladığını biliyorum. Bir aracı hesabım var, ancak her şeyi büyütemiyorum, daha doğrusu düşüncelerimi toplayıp hızlı bir şekilde ustalaşamıyorum))
Ama Hızlı "mamba" / MICEX /! Ve Forex yapıyorlar. Ben de "mamba" üzerine oyunlar oynardım. 2009'dan 2011'e "Mavi" çiplerde "ikinci kademe".
 
Az_man921 :
Bankada forex gelince - Dukas'ı tercih ederim. Vryatli VTB daha iyi koşullara sahip
 
Şu ana kadar hiçbir etkisi olmadı. Sonuç mükemmelden daha fazlası - 1:10 kaldıraç ve minimum düşüş ile günde %2 - nasıl ticaret yapılır ))

 
Daniil Stolnikov :
Brokere bağlı olarak. Invest Chambers'dan işlem yaptım. Böyle bir komisyoncu var. Lipetsk'teyiz. İlk başta her şey yolundaydı, ama sonra boğulmaya başladılar. Swaplar, işlemlerden kaynaklanan faizler vb. vb. Ve ticaret için pek de gerçek koşullar yok. Orada da "kuklacılar" yolların oturmasına izin veriyor ...
 
Dukas kimdir? Eğer bir sır değilse?
 
Vay, bir şey buldum. Ducaskopi Bankası. Onlara güven, kendine saygı duyma. Epalovo'da "yabancı" olan her şey temiz! Bir anda atabilirler. Dikkat olmak!
 
Ah, başladı! Timsahı ne zaman göreceğiz?
 
Az_man921 :
Vay, bir şey buldum. Ducaskopi Bankası. Onlara güven, kendine saygı duyma. Epalovo'da "yabancı" olan her şey temiz! Bir anda atabilirler. Dikkat olmak!
Her şeyden önce, bu bir İsviçre bankası. İkincisi, yanılmıyorsam Moskova'da sunucuları olan Avrupa şubesi. Çalışanları yarı bozuk Rusça konuşuyor Bildiğiniz gibi İsviçre'nin olduğu yerde doğruluk ve güvenilirlik vardır. Doğru, bunu platformlarında fark etmedim - frenler hala aynı !!! Bu konuda MT çok daha iyi çalışıyor !!! Ve Forex'in olduğu yerde, bir yakalama için bekleyin)) Yine de, henüz güvenlerini tüketmediler))
 
Alexandr Murzin :
Ah, başladı! Timsahı ne zaman göreceğiz?
ve hayal kurma!
 
Tanıdık omuz ve depo. Alplerde bir rekabete benziyor mu?
