iyi, uzun zaman oldu! zaten birçok kişiye ilham verdi - Bebeğin paraya ihtiyacı var
Daniel, anlamıyorum, artık gerçek hayatta ticaret yapmıyor musun ???
rapor ne kadar sürecek?
Bugün için: 8. Gün +%18,5.
Sadece 8 günde %253.
Gerçek olandan bağımsız olarak neredeyse her zaman demoda işlem yaparım ))
Danil, afişte aksiyon filminin reklamı yapılmış ve sen aşkla ilgili bir film oynuyorsun. Kişiler biletlerin iadesini talep edebilir.
Yarışmaya göre, hala bir dezavantaj var - dünkü atışta, Oyuncak Bebek'in beni şaşırtmasına izin verdim. Bebek yorucu - kampanyaya hazırlanıyor. Nerede hala belirsiz.
Evet, bu yorucu Dolls değil. Kendini tüketen sensin... Demoda da sürekli alım satım yaptığın ortaya çıktı... Ve bir istek ve güç var...
Her zamanki gibi kaybedeceksin. TS'nin resmileştirilmesi ve katı bir şekilde uygulanması olana kadar, bir bok almayacaksınız.
