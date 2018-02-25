ilk milyonunu al - sayfa 108

Yeni yorum
 
rapor ne kadar sürecek?
 
Daniil Stolnikov :
iyi, uzun zaman oldu! zaten birçok kişiye ilham verdi - Bebeğin paraya ihtiyacı var

Daniel, anlamıyorum, artık gerçek hayatta ticaret yapmıyor musun ???

 
George Merts :

Daniel, anlamıyorum, artık gerçek hayatta ticaret yapmıyor musun ???

Gerçek olandan bağımsız olarak neredeyse her zaman demoda işlem yaparım ))
 
Alexandr Murzin :
rapor ne kadar sürecek?
Linux'umla tekrar sorun yaşıyorum - terminal başlamıyor . yani rapor beklemede. ama daha akşam olmadı
 
Alexander Laur :

Bugün için: 8. Gün +%18,5.

Sadece 8 günde %253.

Bu zaten bir milyon dolarlık iddia.
 
Daniil Stolnikov :
Gerçek olandan bağımsız olarak neredeyse her zaman demoda işlem yaparım ))
Danil, afişte aksiyon filminin reklamı yapılmış ve sen aşkla ilgili bir film oynuyorsun. Kişiler biletlerin iadesini talep edebilir.
 
Alexander Laur :

Bugün için: 8. Gün +%18,5.

Sadece 8 günde %253.

Tebrikler!
 
Alexandr Murzin :
Danil, afişte aksiyon filminin reklamı yapılmış ve sen aşkla ilgili bir film oynuyorsun. Kişiler biletlerin iadesini talep edebilir.
Hiçbir şey! Pazartesiden itibaren devamı gelecek sanırım

Yarışmaya göre, hala bir dezavantaj var - dünkü atışta, Oyuncak Bebek'in beni şaşırtmasına izin verdim. Bebek yorucu - kampanyaya hazırlanıyor. Nerede hala belirsiz.
 
Daniil Stolnikov :

Yarışmaya göre, hala bir dezavantaj var - dünkü atışta, Oyuncak Bebek'in beni şaşırtmasına izin verdim. Bebek yorucu - kampanyaya hazırlanıyor. Nerede hala belirsiz.

Evet, bu yorucu Dolls değil. Kendini tüketen sensin... Demoda da sürekli alım satım yaptığın ortaya çıktı... Ve bir istek ve güç var...

Her zamanki gibi kaybedeceksin. TS'nin resmileştirilmesi ve katı bir şekilde uygulanması olana kadar, bir bok almayacaksınız.

 
George Merts :

Evet, bu yorucu Dolls değil. Kendini tüketen sensin... Demoda da sürekli alım satım yaptığın ortaya çıktı... Ve bir istek ve güç var...

Her zamanki gibi kaybedeceksin. TS'nin resmileştirilmesi ve katı bir şekilde uygulanması olana kadar, bir bok almayacaksınız.

İnanmayacaksın! Ben zaten kaybedemeyeceğin bir aydınlanma seviyesine ulaştım. Ama (maalesef) henüz %100 kazanabileceğiniz noktaya gelmedi ))
1...101102103104105106107108109110111112113114115...217
Yeni yorum