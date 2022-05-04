Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 751

Yeni yorum
[Silindi]  
Rosh :
Gerekli tüm işlevler zaten orada, IndicatorParameters () örneğine bakın

Bu çok açık. Neden mevcut yoldan gittikleri ve doğrudan tutamaçtan silmeyi mümkün kılmadıkları belli değil.

İndikatörün adını öğrenip onu yıkmak yerine, tutamacından silme seçeneğine sahip olmak daha mantıklı olacaktır.

Roş :
EA_OBJPROP_CHART_ID'ye bakın

Örnek için teşekkürler, ama orada alt pencerenin kontrolünü bulamadım (anladığım kadarıyla sadece ana pencerenin özelliklerini yönetmenin bir çeşidi var), her alt pencereyi ayrı ayrı yönetebilmek istiyorum.N

Onlar. Böyle bir şey görmeyi bekliyordum

 bool   ChartSetInteger(
   long     chart_id,         // идентификатор графика
   int      prop_id,         // идентификатор свойства
   int      sub_window,       // номер подокна
   long      value              // значение
   );

not

Peki ya grafiğe hindi eklerken test cihazındaki 4014 hatası, ne ve nasıl?

 
Interesting :

Bu çok açık. Neden mevcut yoldan gittikleri ve doğrudan tutamaçtan silmeyi mümkün kılmadıkları belli değil.

İndikatörün adını öğrenip onu yıkmak yerine, tutamacından silme seçeneğine sahip olmak daha mantıklı olacaktır.

Bir göstergenin bir tutamacı ve bir hesaplama bölümü olabilir - ve aynı zamanda farklı çizelgelerde bir sürü grafik uygulaması olabilir. Bunu grafikte nasıl arayacak ve tutamaçla nasıl sileceksiniz? Grafik yalnızca aynı ada sahip belirli bir varlığın üzerinde asılı olduğunu bilir, ancak tam olarak bunun için tutamacı bilmez.

 
Interesting :

Bu çok açık. Neden mevcut yoldan gittikleri ve doğrudan tutamaçtan silmeyi mümkün kılmadıkları belli değil.

İndikatörün adını öğrenip onu yıkmak yerine, tutamacından silme seçeneğine sahip olmak daha mantıklı olacaktır.

Örnek için teşekkürler, ama orada alt pencerenin kontrolünü bulamadım (anladığım kadarıyla sadece ana pencerenin özelliklerini yönetmenin bir çeşidi var), her alt pencereyi ayrı ayrı yönetebilmek istiyorum.N


Bu uzun zamandır var - MetaTrader 5 Client Terminal build 430

  1. Terminal: Yeterli disk alanı olmadığında terminal, uzman ve test günlüklerinin zorunlu olarak silinmesi eklendi.
  2. Terminal: "Grafik" grafik nesnesi eklenirken ana grafik yorumunun devralınması kaldırıldı.
  3. Terminal: DRAW_BARS ve DRAW_CANDLES stilleriyle göstergelerin çizimi düzeltildi.
  4. Terminal: Sunucudan sabit fiyat geçmişi talebi.
  5. MQL5: OBJPROP_TOOLTIP - araç ipucu metni grafik nesnelerinin yeni bir özelliği eklendi.
  6. MQL5: CHART_SHOW_PRICE_SCALE ve CHART_SHOW_DATE_SCALE grafik parametrelerini okuma özelliği eklendi.
  7. MQL5: IndicatorSetInteger() işlevinin INDICATOR_HEIGHT özelliği veya #property Indicator_height özelliği aracılığıyla özel bir göstergenin kendi penceresinin yüksekliğini kontrol etme yeteneği eklendi.
  8. MQL5: CHART_HEIGHT_IN_PIXELS özelliğini kullanarak grafik alt penceresinin yüksekliğini kontrol etme yeteneği eklendi.
 

Bu ne anlama geliyor ve Hata Ayıklamadan nasıl kurtulur?

Gösterge çalışıyor, yeniden başlatıldı, hata yok, editör kapandı... nedir?

 

"Anlaşma" kavramı üzerine soru. MetaTrader 5'teki Emirler, Pozisyonlar ve İşlemler makalesi, " Her işlem belirli bir siparişe dayanır, ancak bir emir birçok işlem doğurabilir . yürütme ". Örneğin bir pozisyon açmak istersem bunu anlıyorum. 10 lot için, geçmişte birkaç işlem görünebilir. Stratejime göre, aynı yönde 1 ve 2 pozisyon, danışman (MT4'te) açılır diyelim ki 1.0 lot, 3. ve sonra 2.0 lot. MT5'te, tarihteki 1. pozisyonu açarken, örneğin, 2 veya daha fazla işlem. Bir sonrakini açmak isteyen (stratejiye göre, 2. olan), geçmişe doğru koşan danışman, örneğin bunun olacağını görecektir. 3. pozisyon ve yanlış parti ile açılacak. Nedense rahatsız.

Belki birisi bu sorunu nasıl çözeceğini veya bir bağlantı atacağını biliyordur.

 
Silent :

Bu ne anlama geliyor ve Hata Ayıklamadan nasıl kurtulur?

Göstergeyi yeniden derlemeyi denediniz mi?

 
alexvd :

Göstergeyi yeniden derlemeyi denediniz mi?

Tabiiki. F5 ile derlenir, bu göstergeye sahip grafiğin açıldığı terminale aktarılır. Hata yok (günlükte). Grafiği kapatıyorum - editöre geri dönüyorum. Editörü kapatıyorum, navigatörden gelen göstergeyi çizelgedeki termiğe koyuyorum - tekrar Hata Ayıklama olarak başlıyor
 
Silent :
Tabiiki. F5 ile derlenir, bu göstergeye sahip grafiğin açıldığı terminale aktarılır. Hata yok (günlükte). Grafiği kapatıyorum - editöre geri dönüyorum. Editörü kapatıyorum, navigatörden gelen göstergeyi çizelgedeki termiğe koyuyorum - tekrar Hata Ayıklama olarak başlıyor
F5 hata ayıklamaya yeni başlıyor. Derlemek için F7 tuşuna basmanız ve bundan sonra göstergeyi Navigator'dan grafiğe eklemeniz gerekir.
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartIndicatorAdd
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartIndicatorAdd
  • www.mql5.com
Операции с графиками / ChartIndicatorAdd - Документация по MQL5
 
Silent :
Tabiiki. F5 ile derler, terminale atar,

Peki, F7 düğmesiyle derleyin!

F5, hata ayıklama için derleme anlamına gelir, editör yardımına bakın Kısayol Tuşları

 
Alexx :
F5 hata ayıklamaya yeni başlıyor. Derlemek için F7 tuşuna basmanız ve bundan sonra göstergeyi Navigator'dan grafiğe eklemeniz gerekir.
Kahretsin... teşekkürler, her şey yolunda.
1...744745746747748749750751752753754755756757758...3184
Yeni yorum