Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 751
Gerekli tüm işlevler zaten orada, IndicatorParameters () örneğine bakın
Bu çok açık. Neden mevcut yoldan gittikleri ve doğrudan tutamaçtan silmeyi mümkün kılmadıkları belli değil.
İndikatörün adını öğrenip onu yıkmak yerine, tutamacından silme seçeneğine sahip olmak daha mantıklı olacaktır.
EA_OBJPROP_CHART_ID'ye bakın
Örnek için teşekkürler, ama orada alt pencerenin kontrolünü bulamadım (anladığım kadarıyla sadece ana pencerenin özelliklerini yönetmenin bir çeşidi var), her alt pencereyi ayrı ayrı yönetebilmek istiyorum.N
Onlar. Böyle bir şey görmeyi bekliyordum
not
Peki ya grafiğe hindi eklerken test cihazındaki 4014 hatası, ne ve nasıl?
Bir göstergenin bir tutamacı ve bir hesaplama bölümü olabilir - ve aynı zamanda farklı çizelgelerde bir sürü grafik uygulaması olabilir. Bunu grafikte nasıl arayacak ve tutamaçla nasıl sileceksiniz? Grafik yalnızca aynı ada sahip belirli bir varlığın üzerinde asılı olduğunu bilir, ancak tam olarak bunun için tutamacı bilmez.
Bu uzun zamandır var - MetaTrader 5 Client Terminal build 430
Bu ne anlama geliyor ve Hata Ayıklamadan nasıl kurtulur?
Gösterge çalışıyor, yeniden başlatıldı, hata yok, editör kapandı... nedir?
"Anlaşma" kavramı üzerine soru. MetaTrader 5'teki Emirler, Pozisyonlar ve İşlemler makalesi, " Her işlem belirli bir siparişe dayanır, ancak bir emir birçok işlem doğurabilir . yürütme ". Örneğin bir pozisyon açmak istersem bunu anlıyorum. 10 lot için, geçmişte birkaç işlem görünebilir. Stratejime göre, aynı yönde 1 ve 2 pozisyon, danışman (MT4'te) açılır diyelim ki 1.0 lot, 3. ve sonra 2.0 lot. MT5'te, tarihteki 1. pozisyonu açarken, örneğin, 2 veya daha fazla işlem. Bir sonrakini açmak isteyen (stratejiye göre, 2. olan), geçmişe doğru koşan danışman, örneğin bunun olacağını görecektir. 3. pozisyon ve yanlış parti ile açılacak. Nedense rahatsız.
Belki birisi bu sorunu nasıl çözeceğini veya bir bağlantı atacağını biliyordur.
Göstergeyi yeniden derlemeyi denediniz mi?
Göstergeyi yeniden derlemeyi denediniz mi?
Tabiiki. F5 ile derlenir, bu göstergeye sahip grafiğin açıldığı terminale aktarılır. Hata yok (günlükte). Grafiği kapatıyorum - editöre geri dönüyorum. Editörü kapatıyorum, navigatörden gelen göstergeyi çizelgedeki termiğe koyuyorum - tekrar Hata Ayıklama olarak başlıyor
Tabiiki. F5 ile derler, terminale atar,
Peki, F7 düğmesiyle derleyin!
F5, hata ayıklama için derleme anlamına gelir, editör yardımına bakın Kısayol Tuşları
F5 hata ayıklamaya yeni başlıyor. Derlemek için F7 tuşuna basmanız ve bundan sonra göstergeyi Navigator'dan grafiğe eklemeniz gerekir.