Bu kod, tek bir uyarı olmadan derlenir. Her ne kadar muhtemelen derlememeli bile.
Böyle bir işleme MQL5'te uinon'a alternatif olarak izin verilir.

Çözüldü - bir uyarı ekleyin. Ve uyarıyı ortadan kaldırmak için yapıya açık bir döküm.
 

TheXpert : ne var? 8 aşırı yüklenmiş fonksiyon. Yukarı ve aşağı basarak istediğiniz aşırı yükü seçebilirsiniz.

Mektubun durumu doğru değilse MT5 meta düzenleyicisinin neden ipuçlarını göstermediğini söyleyebilir misiniz? MT4'te kayıt önemli değil, ama burada çok uygunsuz, görünüşe göre bir tür meta editör ayarı benim için yanlış

 
Sadece düzenlemede, bu işlevin yalnızca bir sürümünün olduğu yazılmıştır ( double type için), geri kalanı hakkında bir kelime yoktur. 

stringo :

Aralık dışı derleyici tarafından verilmez. Bu bir çalışma zamanı hatasıdır .

Yürütme sistemi ofseti aptalca hesapladı ve hesaplamaya yanlış indeksler dahil edildiyse, ancak dizinin ötesine geçmediyseniz, hiçbir şey olmayacak. İndeksler akıllı bir şekilde, her biri ayrı ayrı kontrol edilirse, yürütme sırasında belirli frenler alırız.

Yani bu bir hata değil, bir özellik (amaçlandığı gibi).
Manyetizasyon yalnızca Açık fiyat için mi çalışıyor?

Hayır, daha doğrusu, görünüşe göre ölçeklendirme veya başka bir şey sırasında bir tür gaf.

Trend çizgisi çubuklar arasında bir yere takıldı.

