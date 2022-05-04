Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 745
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu kod, tek bir uyarı olmadan derlenir. Her ne kadar muhtemelen derlememeli bile.
Böyle bir işleme MQL5'te uinon'a alternatif olarak izin verilir.
Çözüldü - bir uyarı ekleyin. Ve uyarıyı ortadan kaldırmak için yapıya açık bir döküm.
Çok küçük yanlışlıklar (ipucundaki 8 rakamı pahasına)
Çok küçük yanlışlıklar (ipucundaki 8 rakamı pahasına)
Mektubun durumu doğru değilse MT5 meta düzenleyicisinin neden ipuçlarını göstermediğini söyleyebilir misiniz? MT4'te kayıt önemli değil, ama burada çok uygunsuz, görünüşe göre bir tür meta editör ayarı benim için yanlış
Sevilmeyecek ne var? 8 aşırı yüklenmiş fonksiyon. Yukarı ve aşağı basarak istediğiniz aşırı yükü seçebilirsiniz.
Sadece düzenlemede, bu işlevin yalnızca bir sürümünün olduğu yazılmıştır ( double type için), geri kalanı hakkında bir kelime yoktur.
Mektubun durumu doğru değilse MT5 meta düzenleyicisinin neden ipuçlarını göstermediğini söyleyebilir misiniz? MT4'te kayıt önemli değil, ama burada çok uygunsuz, görünüşe göre bir tür meta editör ayarı benim için yanlış
onlar. bu bir tür ayar değil, ancak metaeditör5'teki ipuçları nasıl çalışıyor?
hmm, peki, neden bu tür ipuçları, kaydı tahmin etmediyseniz, o zaman hala Nuno yardımına tırmanmanız gerekiyor, kaba olmak istemem, ama o zaman kesinlikle geliştiriciler için sayılmaz - MT4 ipuçları dili öğrenirken bana çok yardımcı oldu
Aralık dışı derleyici tarafından verilmez. Bu bir çalışma zamanı hatasıdır .
Yürütme sistemi ofseti aptalca hesapladı ve hesaplamaya yanlış indeksler dahil edildiyse, ancak dizinin ötesine geçmediyseniz, hiçbir şey olmayacak. İndeksler akıllı bir şekilde, her biri ayrı ayrı kontrol edilirse, yürütme sırasında belirli frenler alırız.
Mesaj için teşekkürler.
Böyle bir işleme MQL5'te uinon'a alternatif olarak izin verilir.
Çözüldü - bir uyarı ekleyin. Ve uyarıyı ortadan kaldırmak için yapıya açık bir döküm.
Yani bu bir hata değil, bir özellik (amaçlandığı gibi) Teşekkürler.
Manyetizasyon yalnızca Açık fiyat için mi çalışıyor?
Hayır, daha doğrusu, görünüşe göre ölçeklendirme veya başka bir şey sırasında bir tür gaf.
Trend çizgisi çubuklar arasında bir yere takıldı.