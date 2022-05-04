Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 755
Bu şaka gibi.
Hasta: Doktor herkes beni görmezden geliyor.
Doktor: Sonraki!
En azından sunucu kısmına bağlı olarak cevap verirsiniz, yoksa sunucu bölümünü kurmakla aptal olan Alpler'deki kumpaslar mı?
Görevin yürütülmesi sırasında işlemciye başka bir şey yüklenirse, bu garip koruma da işe yarar mı?
Numara.
Koruma, bilgisayardaki çekirdek sayısından birkaç kat daha fazla aracı yükleyen kullanıcılara karşı otomatik olarak çalışır. Ne yazık ki, başka türlü yapamayız - istatistikleri tutuyoruz ve aracıların makul olmayan şekilde konuşlandırılmasının sonuçlarını görüyoruz.
Doğru soru, cevabın %50'sidir.
Maalesef yukarıdaki link yeterli bilgi içermiyor ve soru garip bir şekilde soruluyor. Belirli bir işlem hakkında bir soru varsa, o zaman ayrıntılı olarak açıklanması, ortamı, kullanılan kodu belirtmesi ve net bir soru sorması gereken tam olarak bu işlemdir.
Garip. Haydi.
İşte Win7 x64 build 655 server AlpariFS-MT5 hesabı 20015217 ortamı
Kodun bir parçası
Uzmanlar sekmesindeki sonuç
günlük sonucu
Ticaretten resim
Ve şimdi asıl soru: GBPUSD pozisyonu nerede veya onu açarken hatalar nerede (uzman loglarında ve sistem loglarında)?
Ek.
Geçmişte GBPUSD emri bulundu
Bu ne anlama geliyor ?
olyakish :
... sunucu AlpariFS-MT5
Sorun sunucusu.
Bazıları anlaşılmaz olan siparişler ikinci gün askıda kalıyor. Onları silemezsiniz...
Bekleyen bir emri değiştirmek de mümkün değildir.
Bilen varsa lütfen ne olduğunu açıklasın?
Hmm, 8 ajanla sistem bir saat durdu ve kendini sildi. 4 koyun (sadece 4 çekirdek) - sonuç aynı. Bu durumda sorun ne olabilir?
Hata düzeltildi. Tekrar deneyin.
Sorun sunucusu.
Bazıları anlaşılmaz olan siparişler ikinci gün askıda kalıyor. Onları silemezsiniz...
Bekleyen bir emri değiştirmek de mümkün değildir.
Bilen varsa lütfen ne olduğunu açıklasın?
4 ajan ile kazanıldı. 4 çekirdeğim var, programın bir sonraki kaldırmaması için en fazla kaç hizmet çalıştırabilirim?