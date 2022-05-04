Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 755

... sunucu https://www.mql5.com/en/forum/1111/page766#comment_213314'ü yoksayar

... geliştiriciler belirtilen gönderiye yanıt olarak - yoksay.

Bu şaka gibi.

Hasta: Doktor herkes beni görmezden geliyor.

Doktor: Sonraki!

En azından sunucu kısmına bağlı olarak cevap verirsiniz, yoksa sunucu bölümünü kurmakla aptal olan Alpler'deki kumpaslar mı?

 
sion :
Görevin yürütülmesi sırasında işlemciye başka bir şey yüklenirse, bu garip koruma da işe yarar mı?

Numara.

Koruma, bilgisayardaki çekirdek sayısından birkaç kat daha fazla aracı yükleyen kullanıcılara karşı otomatik olarak çalışır. Ne yazık ki, başka türlü yapamayız - istatistikleri tutuyoruz ve aracıların makul olmayan şekilde konuşlandırılmasının sonuçlarını görüyoruz.

 
olyakish :


Doğru soru, cevabın %50'sidir.

Maalesef yukarıdaki link yeterli bilgi içermiyor ve soru garip bir şekilde soruluyor. Belirli bir işlem hakkında bir soru varsa, o zaman ayrıntılı olarak açıklanması, ortamı, kullanılan kodu belirtmesi ve net bir soru sorması gereken tam olarak bu işlemdir.

 
Renat :

Maalesef yukarıdaki link yeterli bilgi içermiyor ve soru garip bir şekilde soruluyor. Belirli bir işlem hakkında bir soru varsa, o zaman ayrıntılı olarak açıklanması, ortamı, kullanılan kodu belirtmesi ve net bir soru sorması gereken tam olarak bu işlemdir.

Garip. Haydi.

İşte Win7 x64 build 655 server AlpariFS-MT5 hesabı 20015217 ortamı

Kodun bir parçası 

CTrade trade;                         // Используем класс CTrade
....
// открываем селлы
Open_trade( 1 , 0.1 );
....

void Open_trade( int   type, double inlot)
  {
   bool ok;
   string name_val[ 14 ]={ "GBPUSD" , "EURGBP" , "GBPCHF" , "CHFJPY" , "AUDJPY" , "EURJPY" , "GBPJPY" , "CADJPY" , "AUDUSD" , "USDJPY" , "EURUSD" , "EURCHF" , "USDCHF" , "USDCAD" };
   int i;
   int a,b,c,d;
   if (type== 1 ){a= 12 ;b= 14 ;c= 0 ;d= 12 ;}
   if (type== 0 ){a= 0 ;b= 12 ;c= 12 ;d= 14 ;}
   for (i=a;i<b;i++)
     {
       if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN )> 1000 ) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_BUY , // ордер на покупку
                               inlot, // количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble (name_val[i], SYMBOL_ASK ), // последняя цена ask 
                               0.0 , // Stop Loss
                               0.0 , // Take Profit 
                               "exp" );
         Print (name_val[i], " ORDER_TYPE_BUY " ,inlot, " " ,trade.ResultRetcode());
         if (!ok && trade.ResultRetcode()!= 10008 ){i--;}
         if (!ok){ Print (trade.ResultRetcode());}
        }
       else
        { return ;}
     }
   for (i=c;i<d;i++)
     {
       if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN )> 1000 ) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_SELL , // ордер на покупку
                               inlot, // количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble (name_val[i], SYMBOL_BID ), // последняя цена ,bid 
                               0.0 , // Stop Loss
                               0.0 , // Take Profit 
                               "exp" );
         Print (name_val[i], " ORDER_TYPE_SELL " ,inlot, " " ,trade.ResultRetcode());
         if (!ok && trade.ResultRetcode()!= 10008 ){i--;}
         if (!ok){ Print (trade.ResultRetcode());}
        }
       else
        { return ;}
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Uzmanlar sekmesindeki sonuç

 2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURCHF ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Exp_t101 (EURUSD,M1)    USDJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Exp_t101 (EURUSD,M1)    AUDUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Exp_t101 (EURUSD,M1)    CADJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Exp_t101 (EURUSD,M1)    GBPJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Exp_t101 (EURUSD,M1)    AUDJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Exp_t101 (EURUSD,M1)    CHFJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Exp_t101 (EURUSD,M1)    GBPCHF ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURGBP ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Exp_t101 (EURUSD,M1)    GBPUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 40      Exp_t101 (EURUSD,M1)    USDCAD ORDER_TYPE_BUY 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 40      Exp_t101 (EURUSD,M1)    USDCHF ORDER_TYPE_BUY 0.1 10008

günlük sonucu

 2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Trades   '20015217' : deal # 3445750 sell 0.10 EURCHF at 1.20100 done (based on order # 12590051 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Trades   '20015217' : deal # 3445749 sell 0.10 EURUSD at 1.25576 done (based on order # 12590050 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Trades   '20015217' : deal # 3445748 sell 0.10 USDJPY at 80.453 done (based on order # 12590049 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 EURCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 EURCHF at 0.00000
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 EURUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Trades   '20015217' : deal # 3445747 sell 0.10 AUDUSD at 1.00536 done (based on order # 12590048 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 EURUSD at 0.00000
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 USDJPY at 0.000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 USDJPY at 0.000
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : deal # 3445746 sell 0.10 CADJPY at 78.294 done (based on order # 12590047 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 AUDUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : deal # 3445745 sell 0.10 GBPJPY at 125.638 done (based on order # 12590046 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 AUDUSD at 0.00000
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 CADJPY at 0.000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 CADJPY at 0.000
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : deal # 3445744 sell 0.10 EURJPY at 101.030 done (based on order # 12590045 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : deal # 3445743 sell 0.10 AUDJPY at 80.884 done (based on order # 12590044 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 GBPJPY at 0.000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 GBPJPY at 0.000
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 EURJPY at 0.000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : deal # 3445742 sell 0.10 CHFJPY at 84.117 done (based on order # 12590043 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : deal # 3445741 sell 0.10 GBPCHF at 1.49345 done (based on order # 12590042 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 EURJPY at 0.000
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 AUDJPY at 0.000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 AUDJPY at 0.000
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 CHFJPY at 0.000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : deal # 3445740 sell 0.10 EURGBP at 0.80408 done (based on order # 12590041 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 CHFJPY at 0.000
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 GBPCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 GBPCHF at 0.00000
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 EURGBP at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : deal # 3445739 buy 0.10 USDCAD at 1.02757 done (based on order # 12590039 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : deal # 3445738 buy 0.10 USDCHF at 0.95640 done (based on order # 12590038 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 EURGBP at 0.00000
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 GBPUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 40      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 GBPUSD at 0.00000
2012.06 . 22 09 : 45 : 40      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 USDCAD at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 40      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 USDCAD at 0.00000
2012.06 . 22 09 : 45 : 40      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 40      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
2012.06 . 22 09 : 45 : 18      Experts expert Exp_t101 (EURUSD,M1) loaded successfully

Ticaretten resim

Ve şimdi asıl soru: GBPUSD pozisyonu nerede veya onu açarken hatalar nerede (uzman loglarında ve sistem loglarında)?

Ek.

Geçmişte GBPUSD emri bulundu

 2012.06 . 22 08 : 45          12590040         GBPUSD  sell     0.10 / 0.00      market                   2012.06 . 22 08 : 45         canceled        system cancel

Bu ne anlama geliyor ? 

system cancel
 

  olyakish :

... sunucu AlpariFS-MT5

Sorun sunucusu.

Bazıları anlaşılmaz olan siparişler ikinci gün askıda kalıyor. Onları silemezsiniz...

Bekleyen bir emri değiştirmek de mümkün değildir.

Bilen varsa lütfen ne olduğunu açıklasın?

ALIŞ-SATIŞ?

 
Hmm, 8 ajanla sistem bir saat durdu ve kendini sildi. 4 koyun (sadece 4 çekirdek) - sonuç aynı. Bu durumda sorun ne olabilir?
 
KillerRun :
Hmm, 8 ajanla sistem bir saat durdu ve kendini sildi. 4 koyun (sadece 4 çekirdek) - sonuç aynı. Bu durumda sorun ne olabilir?
Hata düzeltildi. Tekrar deneyin.
 
alexvd :
Hata düzeltildi. Tekrar deneyin.
4 ajan kazandı. 4 çekirdeğim var, programın bir sonraki kaldırmaması için en fazla kaç hizmet çalıştırabilirim?
 
dupter :

Sorun sunucusu.

Bazıları anlaşılmaz olan siparişler ikinci gün askıda kalıyor. Onları silemezsiniz...

Bekleyen bir emri değiştirmek de mümkün değildir.

Bilen varsa lütfen ne olduğunu açıklasın?

Aynı saçmalık. Ve hepsi ne hakkında - sipariş iptal mi edildi? Kapatırken bile, açarken bile mi? Piyasa yürütme sırasında bir tür yeniden fiyat teklifi mi?
[Silindi]  
KillerRun :
4 ajan ile kazanıldı. 4 çekirdeğim var, programın bir sonraki kaldırmaması için en fazla kaç hizmet çalıştırabilirim?
İşin mantığına göre ve son değişiklikleri dikkate alarak, 4-re ve yapabilirsiniz.
