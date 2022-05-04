Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 748
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Başvuru kabul edildi. Test cihazında, optimizasyon ve tekli test sonuçlarında tutarsızlıklara yol açan birkaç hata düzeltildi.
Bu nedenle, (Uzman Danışmanın yazarı olarak) yeni yapıdaki girişin (veya çıkışın) yanlış yapıldığına dair kanıtın sunulması sizin açınızdan sizin sorumluluğunuzdadır. Bunu ne kadar erken yaparsanız, herkes için o kadar iyi. Bunu yapmak bizim için yazardan çok daha zor.
Optimizasyonu kukla bir parametreyle çalıştırın (1000 geçiş belirtildi).
Sonuç olarak, Cloud gururla şunları bildirdi:
yerel 0 görev (%0), uzak 0 görev (%0), bulut 512 görev (%100) ???
toplam geçiş 484 (başarılı 457 geçiş)
Bunlardan:
15 kez sonuç 5605.09'dur (önceki yapıdaki aracılar çalışmış gibi, önceki yapıların tek testiyle çakışır - 642, 619)
442 kez 7175.27 (tek test derlemesi 665 ile eşleşir)
birçok mesaj "geçmiş senkronize edilemiyor", "uzman başlatılamıyor", "bellek yok", "uzman, sonsuz döngü nedeniyle MQL5 Cloud Network tarafından reddedildi".
655 inşa
uzak aracılar, bazı araçlar için optimizasyona katılmayı reddediyor.
örneğin: EURUSD için - her şey yolunda!, EURJPY için - optimizasyon yalnızca yerel temsilcide.
Test süresi boyunca dahil olan enstrümanların tarihi, anladığım kadarıyla değişmedi.
Veri senkronizasyonu sırasında bozulmamış gibi davranan "bozuk" kaplarla ilgili uzun süredir devam eden bir sorun vardı (bulut aracısı benim bilgisayarımda bile, sorunu yerelleştirmeye yardımcı olan böyle bir kapsayıcı buldu). Bu tür kapsayıcılar artık öldürülür ve yeniden eşitleme ile değiştirilir. Bu nedenle tarihin değişebileceği iddia edilebilir.
"Köpüğün yerleşmesini bekleyin ve doldurma talebinde bulunun." Bir iki gün bekleyelim.
655 inşa
uzak aracılar, bazı araçlar için optimizasyona katılmayı reddediyor.
örneğin: EURUSD için - her şey yolunda!, EURJPY için - optimizasyon yalnızca yerel temsilcide.
Uzak aracı günlüklerine erişiminiz var mı?
Evet ise, lütfen bunları servis masasına verin.
İleride hafta sonlarını atlamak adına sorunun çözülüp çözülmeyeceğini sormak istedim. #318662 numaralı istek ile.
Diyelim ki 18 Haziran'da grafiğe bir çizgi koydum ama bu tarihten önce 6 iş günü ve 36 bar, bir dikdörtgen ile vurguladım.
Şahsen fibo zaman dilimlerini ileri bir tarihe koyup tarihini görmek istiyorum ama bu yanlış olacak.
Ya da vadelilerin son kullanma tarihi 18 Haziran'da olacak ama çizginin olduğu yerde olmayacak ama dikdörtgenin bittiği yerde...
İleride hafta sonlarını atlamak adına sorunun çözülüp çözülmeyeceğini sormak istedim. #318662 numaralı istek ile.
Başka bir terminalin resmine bakalım.Sonuçta, tarihin yerini doğru bir şekilde görebildiğimde, bir veya daha fazla seçeneğin zamansal gelişimini tahmin etmek gerçekten mümkün ..
Grafiğin en üstünde 18 Haziran işaretlenmiş ve ondan önce gerçekten 36 bar var.. Ve bizim 18'incimiz nerede...
Veri senkronizasyonu sırasında bozulmamış gibi davranan "bozuk" kaplarla ilgili uzun süredir devam eden bir sorun vardı (bulut aracısı benim bilgisayarımda bile, sorunu yerelleştirmeye yardımcı olan böyle bir kapsayıcı buldu). Bu tür kapsayıcılar artık öldürülür ve yeniden eşitleme ile değiştirilir. Bu nedenle tarihin değişebileceği iddia edilebilir.
"Köpüğün yerleşmesini bekleyin ve doldurma talebinde bulunun." Bir iki gün bekleyelim.
Bu bağlamda, "konteyner" - nedir?
Konteynerler değiştirildikten sonra build 642 test cihazını çalıştırırsak, build 665 ile aynı sonucu göstermesi gerektiğini doğru anlıyor muyum?
Bu bağlamda, "konteyner" - nedir?
Konteynerler değiştirildikten sonra build 642 test cihazını çalıştırırsak, build 665 ile aynı sonucu göstermesi gerektiğini doğru anlıyor muyum?
Konteyner - geçmiş verilerin bir kısmının depolanması.
Evet, doğru anlıyorsunuz. Sorun, test cihazının kendisinde değil, test aracılarındaydı .
Konteyner - geçmiş verilerin bir kısmının depolanması.
Evet, doğru anlıyorsunuz. Sorun, test cihazının kendisinde değil, test aracılarındaydı.
Bir şey çalışmıyor:
Test cihazında (Test\bases\metaquotes-demo\history\...\2011.hcs) ve metatraderda (bases\metaquotes-demo\history\...\2011.hcs) 2011 için geçmişi silin
Testi (birkaç geçiş) yapı 655'te çalıştırıyorum - geçmiş indiriliyor, silinen dosyalar görünüyor, 7175.27 sonucunu alıyorum.
Test cihazını yapı 642 ile değiştiriyorum, testi çalıştırıyorum. 2011'in tarihi değişmiyor. 5605.09 sonucunu alıyorum!?!
Build 642, günlüğe yaklaşık 11752200 kene, 665 - 11752140 yazar