Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 757
Bu kodu çalıştırırsanız, terminal Invalid EX5 file hatası verecektir:
Teşekkürler, inceleyeceğiz.
Fibonacci Yayları
Seviye değişikliği derleme hatasına neden oluyor
OBJPROP_LEVELVALUEbir Tamsayı özelliği mi?
emin misin
bir Tamsayı özelliği mi?
Tester Sürümü:5.00 Build 655 (06.Jun.2012) stoploss satışı değiştirilmez, herhangi bir hata göstermez. Satın alındığında, sorun yok, her şey çalışıyor
Hangi sunucu?
Test cihazında Sürüm:5.00 Build 655 (06.Jun.2012) Stoploss satışı değiştirilmez, herhangi bir hata göstermez. Satın alındığında, sorun yok, her şey çalışıyor
Bu düzenlemeleri deneyin
Bu düzenlemeleri deneyin