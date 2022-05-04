Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 752

Silent :
Kahretsin... teşekkürler, her şey yolunda.
Fare ile daha iyi!
 
Interesting :

geliştiriciler

ChartIndicatorDelete mantığını anlamıyorum. Kısa bir isim üzerinde çalışmanın eğlencesi nedir?

Tutamaçla ekle ve kısa adıyla yık, bu mantıklı mı?

Parametreyi name'den turkey handle'a değiştirmeniz ya da handle ile yinelenen bir işlev eklemeniz gerektiğine inanıyorum.

Ve IndicatorRelease bu değil mi? 

Удаляет хэндл индикатора и освобождает расчетную часть индикатора, если ею больше никто не пользуется.

 

Sevgili MT5 geliştiricileri - piyasa incelemesinde geçirdiğiniz zamana bakın, gerçek olana kıyasla kırk saniye ileri gitti.

 

Düzenleyici, başlangıçta sürekli olarak "Görüntüle" yi kilitliyor. Yani araç çubukları, durum çubuğu, araçlar ve gezgin sıfırlanır.

Bu nasıl düzeltilebilir?

PS Win7 64, terminal üzerinden ilk başlatma

 
32 bit 7ka için de aynı. Zaten mutabık kalınmış.
 
Kapatmadan önce ve başlattıktan sonra düzenleyicinin ekran görüntülerini ekleyebilir misiniz?

Lütfen düzenleyicinin tam ekran modunda olmadığından emin olun.

 

Burada her şey oldukça basit.Editörü açın (boş olacak), paneli, araçları, navigatörü, satırı açın. Kapatın. Açın ve tekrar boşaltın.

 
F12'ye bastın
 

hmmm .. Evet, şimdi kaydedildi.

Ancak bu durumda "Tam Ekran" terimini anlamadım, ondan önce oldukça "dolu" vardı.

 

AU... Terminal saati, gerçek Berlin saatinden 39 saniye ilerideydi. Küçük zaman dilimleri için bu son derece önemlidir. Mumlar planlanandan 39 saniye önce kapanır (ve açılır). Bu saçmalığı düzeltmek güzel olurdu.

