Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 753

Yeni yorum
 
alexvd :

Kapatmadan önce ve başlattıktan sonra düzenleyicinin ekran görüntülerini ekleyebilir misiniz?

Lütfen düzenleyicinin tam ekran modunda olmadığından emin olun.

Teşekkürler, dahil edilmiştir.

 
Arkadiy :

AU... Terminal saati, gerçek Berlin saatinden 39 saniye ilerideydi. Küçük zaman dilimleri için bu son derece önemlidir. Mumlar planlanandan 39 saniye önce kapanır (ve açılır). Bu saçmalığı düzeltmek güzel olurdu.

Daha ayrıntılı olarak açıklayın.

Sunucu zamanı? Hangi sunucuya bağlanıyorsunuz? Neyle karşılaştırıyorsun? Zamanı nasıl senkronize edersiniz?

 

Yine sunucu, emirleri yerine getirme konusunda beni görmezden geliyor

işte günlük

 2012.06 . 20 14 : 49 : 14      Trades   '20015217' : deal # 3415019 sell 0.10 USDCAD at 1.01741 done (based on order # 12467462 )
2012.06 . 20 14 : 49 : 14      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 USDCAD at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 20 14 : 49 : 14      Trades   '20015217' : deal # 3415018 buy 0.10 EURGBP at 0.80688 done (based on order # 12467460 )
2012.06 . 20 14 : 49 : 13      Trades   '20015217' : deal # 3415017 buy 0.10 GBPCHF at 1.48840 done (based on order # 12467459 )
2012.06 . 20 14 : 49 : 13      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 USDCAD at 0.00000
2012.06 . 20 14 : 49 : 13      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 EURGBP at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 20 14 : 49 : 13      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 EURGBP at 0.00000
2012.06 . 20 14 : 49 : 13      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 GBPCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 20 14 : 49 : 13      Trades   '20015217' : deal # 3415016 buy 0.10 AUDJPY at 80.537 done (based on order # 12467455 )
2012.06 . 20 14 : 49 : 13      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 GBPCHF at 0.00000
2012.06 . 20 14 : 49 : 13      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 CHFJPY at 0.000 placed for execution
2012.06 . 20 14 : 49 : 12      Trades   '20015217' : deal # 3415015 buy 0.10 EURJPY at 100.250 done (based on order # 12467453 )
2012.06 . 20 14 : 49 : 12      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 CHFJPY at 0.000
2012.06 . 20 14 : 49 : 12      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 AUDJPY at 0.000 placed for execution
2012.06 . 20 14 : 49 : 12      Trades   '20015217' : deal # 3415014 buy 0.20 GBPJPY at 124.253 done (based on order # 12467452 )
2012.06 . 20 14 : 49 : 12      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 AUDJPY at 0.000
2012.06 . 20 14 : 49 : 12      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 EURJPY at 0.000 placed for execution
2012.06 . 20 14 : 49 : 12      Trades   '20015217' : deal # 3415013 buy 0.10 CADJPY at 77.619 done (based on order # 12467450 )
2012.06 . 20 14 : 49 : 12      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 EURJPY at 0.000
2012.06 . 20 14 : 49 : 12      Trades   '20015217' : exchange buy 0.20 GBPJPY at 0.000 placed for execution
2012.06 . 20 14 : 49 : 11      Trades   '20015217' : deal # 3415012 buy 0.10 AUDUSD at 1.01979 done (based on order # 12467448 )
2012.06 . 20 14 : 49 : 11      Trades   '20015217' : exchange buy 0.20 GBPJPY at 0.000
2012.06 . 20 14 : 49 : 11      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 CADJPY at 0.000 placed for execution
2012.06 . 20 14 : 49 : 11      Trades   '20015217' : deal # 3415011 buy 0.10 USDJPY at 78.974 done (based on order # 12467447 )
2012.06 . 20 14 : 49 : 11      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 CADJPY at 0.000
2012.06 . 20 14 : 49 : 11      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 AUDUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 20 14 : 49 : 11      Trades   '20015217' : deal # 3415010 buy 0.10 EURUSD at 1.26947 done (based on order # 12467445 )
2012.06 . 20 14 : 49 : 11      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 AUDUSD at 0.00000
2012.06 . 20 14 : 49 : 11      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 USDJPY at 0.000 placed for execution
2012.06 . 20 14 : 49 : 11      Trades   '20015217' : deal # 3415009 buy 0.10 EURCHF at 1.20092 done (based on order # 12467443 )
2012.06 . 20 14 : 49 : 11      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 USDJPY at 0.000
2012.06 . 20 14 : 49 : 11      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 EURUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 20 14 : 49 : 10      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 EURUSD at 0.00000
2012.06 . 20 14 : 49 : 10      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 EURCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 20 14 : 49 : 10      Trades   '20015217' : deal # 3415008 sell 0.10 USDCHF at 0.94591 done (based on order # 12467441 )
2012.06 . 20 14 : 49 : 10      Trades   '20015217' : deal # 3415007 buy 0.10 GBPUSD at 1.57336 done (based on order # 12467439 )
2012.06 . 20 14 : 49 : 10      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 EURCHF at 0.00000
2012.06 . 20 14 : 49 : 10      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 20 14 : 49 : 10      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 USDCHF at 0.00000
2012.06 . 20 14 : 49 : 10      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 GBPUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 20 14 : 49 : 09      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 GBPUSD at 0.00000

Bu durumda 14 döviz çifti kapanmalıdır.

ama nedense "CADJPY" çifti kapanmadı

Ve böylece zaman zaman bazı çiftler/çiftler başa çıkmak için basitçe göz ardı edilir.

14 kez dalmak ve 13 kez yüzeye çıkmak gibi.

 
alexvd :

Daha ayrıntılı olarak açıklayın.

Sunucu zamanı? Hangi sunucuya bağlanıyorsunuz? Neyle karşılaştırıyorsun? Zamanı nasıl senkronize edersiniz?

Zaman - "piyasa incelemesinde" gösterilen, hangi çubukların / şamdanların yapıldığına göre. Zamanı gerçek olanla senkronize etme yeteneği - bunu MT5'te bilmiyorum, bence bu yok. Doğal olarak, MT5'i Metaquotes-Demo sunucusuna başlatırken otomatik olarak bağlanıyorum. Ben - bilgisayarımdaki time.windows.com GMT + 1 (Amsterdam, Berlin ....) ile karşılaştırıyorum, saate bakmanız yeterli.
 
Arkadiy :
Zaman - "piyasa incelemesinde" gösterilen, hangi çubukların / şamdanların yapıldığına göre. Zamanı gerçek olanla senkronize etme yeteneği - bunu MT5'te bilmiyorum, bence bu yok. Doğal olarak, MT5'i Metaquotes-Demo sunucusuna başlatırken otomatik olarak bağlanıyorum. Ben - bilgisayarımdaki time.windows.com GMT + 1 (Amsterdam, Berlin ....) ile karşılaştırıyorum, saate bakmanız yeterli.

Konuyla ilgili biraz araştırma yapalım. Genel olarak: istemci terminali için sunucu zamanı yasadır.

 
alexvd :

Konuyla ilgili biraz araştırma yapalım. Genel olarak: istemci terminali için sunucu zamanı yasadır.

Cevaplar ve hatayı düzelttiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi zaman - gerçek GMT+1 ile çakışıyor.
 

Gün boyunca üç Satış emri açıldı, bir balıkkartada 1,20 litre olduğu ortaya çıktı. 250'lik bir iz atandı.Fiyat hareketinin dibe (kar) olduğu anda, iz çalıştı ve emri kapatmak için zararı durdur emrini yaklaşık 270$'a çekti. Ama gözlerimin önünde, fiyat sakince durma çizgisini geçti ve şimdi geldiği yere mius'a girdi. Bu ne tür bir hata?

 

İşte başka bir hata. Satış emirleri grafikten kayboldu, Al'da kaldı (açmadı, anladığım kadarıyla MT tarafından ters emri kapatmak için ayarlanmış), ancak aktif değil, görünüyor ama silinmiyor.

İnsanların gerçek hayatta MT5 ile nasıl ticaret yaptığını anlamıyorum :-(

Her ne kadar belki de tüm bu saçmalık DC yüzündendir ve MT5 yüzünden değil, beni aydınlatın.

 

LUKA-FX :

Belki de tüm bu saçmalık DC yüzündendir, MT5 yüzünden değil, beni aydınlatın.

DC'de. MT5'in bununla hiçbir ilgisi yok. DC'den ne haber?
 
Alpari'de dünden bugüne kadar pozisyon kapatmak mümkün değil. Bu ne? Sorunları mı var yoksa MT5 mi?
1...746747748749750751752753754755756757758759760...3184
Yeni yorum