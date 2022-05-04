Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 753
Kapatmadan önce ve başlattıktan sonra düzenleyicinin ekran görüntülerini ekleyebilir misiniz?
Lütfen düzenleyicinin tam ekran modunda olmadığından emin olun.
Teşekkürler, dahil edilmiştir.
AU... Terminal saati, gerçek Berlin saatinden 39 saniye ilerideydi. Küçük zaman dilimleri için bu son derece önemlidir. Mumlar planlanandan 39 saniye önce kapanır (ve açılır). Bu saçmalığı düzeltmek güzel olurdu.
Daha ayrıntılı olarak açıklayın.
Sunucu zamanı? Hangi sunucuya bağlanıyorsunuz? Neyle karşılaştırıyorsun? Zamanı nasıl senkronize edersiniz?
Yine sunucu, emirleri yerine getirme konusunda beni görmezden geliyor
işte günlük
Bu durumda 14 döviz çifti kapanmalıdır.
ama nedense "CADJPY" çifti kapanmadı
Ve böylece zaman zaman bazı çiftler/çiftler başa çıkmak için basitçe göz ardı edilir.
14 kez dalmak ve 13 kez yüzeye çıkmak gibi.
Zaman - "piyasa incelemesinde" gösterilen, hangi çubukların / şamdanların yapıldığına göre. Zamanı gerçek olanla senkronize etme yeteneği - bunu MT5'te bilmiyorum, bence bu yok. Doğal olarak, MT5'i Metaquotes-Demo sunucusuna başlatırken otomatik olarak bağlanıyorum. Ben - bilgisayarımdaki time.windows.com GMT + 1 (Amsterdam, Berlin ....) ile karşılaştırıyorum, saate bakmanız yeterli.
Konuyla ilgili biraz araştırma yapalım. Genel olarak: istemci terminali için sunucu zamanı yasadır.
Konuyla ilgili biraz araştırma yapalım. Genel olarak: istemci terminali için sunucu zamanı yasadır.
Gün boyunca üç Satış emri açıldı, bir balıkkartada 1,20 litre olduğu ortaya çıktı. 250'lik bir iz atandı.Fiyat hareketinin dibe (kar) olduğu anda, iz çalıştı ve emri kapatmak için zararı durdur emrini yaklaşık 270$'a çekti. Ama gözlerimin önünde, fiyat sakince durma çizgisini geçti ve şimdi geldiği yere mius'a girdi. Bu ne tür bir hata?
İşte başka bir hata. Satış emirleri grafikten kayboldu, Al'da kaldı (açmadı, anladığım kadarıyla MT tarafından ters emri kapatmak için ayarlanmış), ancak aktif değil, görünüyor ama silinmiyor.
İnsanların gerçek hayatta MT5 ile nasıl ticaret yaptığını anlamıyorum :-(
Her ne kadar belki de tüm bu saçmalık DC yüzündendir ve MT5 yüzünden değil, beni aydınlatın.
LUKA-FX :
Belki de tüm bu saçmalık DC yüzündendir, MT5 yüzünden değil, beni aydınlatın.