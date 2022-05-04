Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 756
İşin mantığına göre ve son değişiklikleri dikkate alarak, 4-re ve yapabilirsiniz.
Geçmişte GBPUSD emri bulundu
Bu ne anlama geliyor ?
Sanırım Alpari şu anda kendi yürütme ağ geçidini aktif olarak kuruyor ve gördüğünüz yürütme sorunları oradan.
Yani, bu, yürütme ve doğru çalışma tarafı için bir sorudur. Soruna kesinlikle yardımcı olurduk, ancak bu durumda zaten sistemimizin dışında oluyor.
Dupter'ın yürütmede takılıp kalan emirleri de büyük olasılıkla aynı taraftandır - gerçek yürütme tarafında bazı sorunlar.
Haritadaki nesnelerin kendiliğinden kaybolmasıyla karşılaşan var mı?
Grafiği hayranlarla işaretledim. Bir ay, belki biraz daha fazla. İlk kaybı yaklaşık iki hafta önce fark ettim, karar verdim, belki yanlışlıkla seçtim ve kendim yıktım.
Bugün kontrol ettim - işaretlemenin neredeyse yarısı eksik ...
Vardı - tüm aşırılıklara göre, kalır -
Tamamen anlaşılmaz - çiftler halinde kaybolurlar, çift olmadan tek bir üst veya alt yoktur; Emin değilim, ancak yerleştirme sırasının tersinde kayboluyor gibi görünüyorlar (soldan sağa yerleştirilmişler - sağdan sola kayboluyorlar, ancak arka arkaya değiller).
Millet, lütfen bana MT5 geliştiricileri için teklifleri nereye yazabileceğinizi söyleyin. Yeni bir konu oluştur? Arama bulamıyorum...
https://www.mql5.com/ru/users/07041982/servicedesk
Grafikteki düğmelerin nasıl çalıştığına baktım, hangisi OBJ_BUTTON . Farenin en ufak bir kaymasında, LMB serbest bırakılıncaya kadar (imleç doğal olarak düğmenin üzerinde kalır), tıklama sayılmaz. Çok kaliteli olmayan farelerle veya olumsuz koşullarda çalışırken, çok iyi bir özellik değil.
Her şey doğru, çünkü bu durumda grafik kaydırma olayı alındı.
Bu kodu çalıştırırsanız, terminal Invalid EX5 file hatası verecektir:
Ve eğer böyleyse:
Tamam.
Sonuç: Başlatılmamış bellek hücrelerini kopyalarken aksaklık.