Bu ne anlama geliyor?

Terminalde hata yok, gösterge derlendi, çalışıyor, editörde, günlükte hata yok

 2012.06 . 08 11 : 15 : 11      Cpp compiler    MS Visual Studio compiler is not installed in the system or failed initializing the compiler

ancak göstergenin herhangi bir VS'ye ihtiyacı yoktur, sadece birkaç dizi vardır. Ama inatla ancak böyle başlar - Hata Ayıklama.

Nasıl tedavi edilir?

 

Grafiğin tarihlerini içeren soru MQ tarafından cevapsız kaldığı için şu soruyu soracağım...

Açıklamada BT hakkında bir şey bulamıyorum Gösterge test cihazı?

 
Bu, Piyasadaki göstergeleri test etmek için yapıldı.

Not: Evet ve yalnızca Market'ten değil. Örneğin, bir gösterge geliştirirken, test cihazındaki veriler üzerinde nasıl davrandığını görebilirsiniz. Ve sonra gerçek zamanlı olarak bir güncellemeyi beklemek uzun zaman alabilir.

 

Teşekkür ederim.

Göstergeyi test etmek için ilkel olarak boş bir Expert Advisor'dan talep ediyorum.

 
Terminal yardımında yazılı - https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing
 
teşekkür ederim farketmedim.
 
Ve şimdi bunun için bir uzmana bile ihtiyaç yok. Orada düzenleyin, değerli zamanınızı boşa harcayın. Hızlı. Bir kere! Ve bu kadar. ))
 
Ancak sadece görsel mod Bu nedenle, işin hızı ölçülemez.
 
Profil oluşturucuyu kontrol ettiğinizi gördüm. Burada, doğru anladıysam, hızı ölçmek mümkün olacak. :)
 

Lütfen çözmeme yardım et!

Hesaplama sürecinde, anlamı benim için belirsiz olan sayılar alıyorum.

Bu sayıyı a değişkenine atayacağım ve yazdıracağım:

 void OnStart ()
  {
   double a;
   bool v;
  a=- 7.56414503782948460000 e- 321 ;
  v= MathIsValidNumber (a);
   PrintFormat ( "a= %.16e,   Valid= %i" ,a,v);
  }

Sonuç:

a = -7.5641450378294846 e -321,    geçerli = 1

Ancak belgelere göre, çift tip -308'den düşük olamaz. Bu sayıların ne olduğunu kim bilebilir ?

