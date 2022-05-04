Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 749
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu ne anlama geliyor?
Terminalde hata yok, gösterge derlendi, çalışıyor, editörde, günlükte hata yok
ancak göstergenin herhangi bir VS'ye ihtiyacı yoktur, sadece birkaç dizi vardır. Ama inatla ancak böyle başlar - Hata Ayıklama.
Nasıl tedavi edilir?
Grafiğin tarihlerini içeren soru MQ tarafından cevapsız kaldığı için şu soruyu soracağım...
Açıklamada BT hakkında bir şey bulamıyorum Gösterge test cihazı?
Grafiğin tarihlerini içeren soru MQ tarafından cevapsız kaldığı için şu soruyu soracağım...
Açıklamada BT hakkında bir şey bulamıyorum Gösterge test cihazı?
Bu, Piyasadaki göstergeleri test etmek için yapıldı.
Not: Evet ve yalnızca Market'ten değil. Örneğin, bir gösterge geliştirirken, test cihazındaki veriler üzerinde nasıl davrandığını görebilirsiniz. Ve sonra gerçek zamanlı olarak bir güncellemeyi beklemek uzun zaman alabilir.
Teşekkür ederim.
Göstergeyi test etmek için ilkel olarak boş bir Expert Advisor'dan talep ediyorum.
Açıklamada BT hakkında bir şey bulamıyorum Gösterge test cihazı?
Teşekkür ederim.
Göstergeyi test etmek için ilkel olarak boş bir Expert Advisor'dan talep ediyorum.
Ancak sadece görsel mod Bu nedenle, işin hızı ölçülemez.
Lütfen çözmeme yardım et!
Hesaplama sürecinde, anlamı benim için belirsiz olan sayılar alıyorum.
Bu sayıyı a değişkenine atayacağım ve yazdıracağım:
Sonuç:
a = -7.5641450378294846 e -321, geçerli = 1
Ancak belgelere göre, çift tip -308'den düşük olamaz. Bu sayıların ne olduğunu kim bilebilir ?