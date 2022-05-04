Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 746

olyakish :

Trend çizgisi çubuklar arasında bir yere takıldı.

Oh, belki o bir yaz?
 
olyakish :

Manyetizasyon yalnızca Açık fiyat için mi çalışıyor?

Hayır, daha doğrusu, görünüşe göre ölçeklendirme veya başka bir şey sırasında bir tür gaflar.

Ayarlardaki "grafikler" sekmesinde "doğru zaman çizelgesi" işaretlenmiş gibi görünüyor
 
stringo :
Ve hiç yok.

 
olyakish :

"Nesneler"e bakın, oradadır.
 
Urain :
Teşekkür ederim. Bulundu.
 
stringo :
Aslında, bir böcek. Bakalım neler yapılabilir.

Frensiz bırakmak daha iyidir. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.

// Derleyici seçeneklerine kesinlikle girmek istemiyorsanız. Seçeneklerle [katı/katı olmayan indeksleme kontrolü] seçeneği olacaktır. Hata ayıklarken katı olarak ayarlayın, ardından katı olmayan olarak ayarlayın ve hızı alın.

 

EA başlatmasında gösterge tutamaçlarını bir döngü ile ayarlamak mümkün müdür, örneğin:

 ENUM_TIMEFRAMES per[ 8 ];
int MA_handle[ 8 ], i;

int OnInit ()
{  per[ 0 ]= PERIOD_H4 ;  per[ 1 ]= PERIOD_H3 ;  per[ 2 ]= PERIOD_H2 ;  per[ 3 ]= PERIOD_H1 ;
   per[ 4 ]= PERIOD_M30 ; per[ 5 ]= PERIOD_M20 ; per[ 6 ]= PERIOD_M15 ; per[ 7 ]= PERIOD_M12 ;
   for (i= 0 ; i<= 7 ; i++)
   {  MA_handle[i]= iMA ( _Symbol , per[i], 20 , 0 , MODE_EMA , PRICE_LOW ); // --- ?
      if (MA_handle[i]< 0 )
      {   Alert ( "MA_handel[" ,i, "] is not created, Error=" , GetLastError ());
         return (- 1 );
   }  }
return ( 0 );
}
 
Paladin80 :

EA başlatmasında gösterge tutamaçlarını bir döngü ile ayarlamak mümkün müdür, örneğin:


olabilmek. seni ne durduruyor?
 
Paladin80 :

EA başlatmasında gösterge tutamaçlarını bir döngü ile ayarlamak mümkün müdür, örneğin:



Evet, elbette - farklılıklara dayalı çok para birimi EA'yı bu şekilde kurdum

Hiçbir yerde etogo olmadan - çünkü. her çift ve TF için kendi tutamacınızı yazın - 200'den fazla

çizgiler çıkacak ve bu kadar basit bir şekilde 10-20


Aynı - ve arabellekleri ve hesaplamayı kopyalamak iyi olacaktır :-)

 

Belgeler: ChartTimePriceToXY ve ChartXYToTimePrice açıklamaları karıştı. Değişime ihtiyacı var...

