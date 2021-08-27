Fark hesabı, örnekler. - sayfa 18
Kırmızı geniş çizgi, dördüncü derece parabol enterpolasyonu kullanılarak oluşturulan kayan bir çizgidir. Yeniden çizmiyor. (analoglar sayfanın dalının başında yedinciye kadar sökülmüştür). Düğümler, eğer doğru anladıysam, önceden oluşturulmuş dört değer ve 4. dereceden bir parabolün seçildiği ve beşinci yeni değerin üzerine inşa edildiği yeni fiyattır.
Eğri bir mavi çizgi (yeniden çizilmez, düz bir mavi çizginin izi olarak kabul edilebilir) , eksenel bir çizgidir, her noktası son üç noktadan geniş bir hareketli ortalama üzerinde bir sinüzoid üzerinde uzandıkları varsayımıyla inşa edilir. belirli bir süre, tıpkı düz bir mavi çizginin her noktasının zaten doğru tahmin edilmiş sinüzoid (gri) üzerindeki üç noktadan oluşturulması gibi.
Yalnızca kesit tarafından tahmin edilen gri sinüzoid ve düz mavi çizgi yeniden çizilir.
P/S.
Salınımları vurgulama fikrinizi fark ettiyseniz, değişken bir genliğe ve bir çevirmeye (bir tür niceleme) sahip bir sinüzoide çok yakın bir çizginiz olmalıdır.
Sadece böyle bir çizgi için, bir sinüzoid ile ekstrapolasyonu incelemek önemlidir.
geniş kırmızı - garip bir enterpolatör .. hafifçe söylemek değersiz. Yeterince veri olmasına rağmen, açıkça sağa kaydırılmış (ki __history__ enterpolatörleri tanım gereği yasaklanmıştır).
ve yanlış enterpolasyon nedeniyle, buna dayanan **ekstra**polasyon ses çıkaran küresel bir attır :-)
---
Açıklıyorum - tarihsel veriler var. Siz (neye dayanarak bilmiyorum) bazı yerlerde (!!) onları bir kuvvet polinomuyla enterpolasyon yapabileceğinize karar veriyorsunuz. Belirli bir aralıktaki enterpolasyon sonucunda, belirli bir kriteri sağlayan bir doğru elde edilmelidir,
kural olarak - ortalama sapma. Yerel olarak __historical__ verileri üzerinde uzanmalı, görsel olarak bunlara ayak uydurmalıdır. En güncel verilerin bazı pencereleri hariç.
---
yaklaşımın kendisi bir klasik olsa da :-) titrek bir teoriye dayanan bazı verilerimiz var, bir polinomla tanımlama, enterpolasyon, kontrol ve polinomun köklerinden ekstrapolasyon yapma hakkımız olduğunu varsayıyoruz.
2018.01.12 12:23 #35 TR
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Fark hesabı, örnekler.
Sergey Chalyshev , 2018.01.10 19:11
Enterpolasyon ve ekstrapolasyon = hepsi gerilemedir.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Fark hesabı, örnekler.
Nikolai Semko , 2018.01.12 00:43
Ben sadece şeylerin özel adlarıyla anılmasını ve kafa karışıklığı olmaması için genel kabul görmüş terminolojinin kullanılmasını savunuyorum. Bence bu konunun başında özyinelemeden bahsetmek ve enterpolasyon, yaklaşım ve polinomlardan bahsetmemek daha mantıklı olacaktır, çünkü sizin örneğinizde gösterilmezler. Ve formların aşırı doğruluğu ile başkalarını yanıltmamak için göstergenin sola kaymasına odaklanmak daha doğru olacaktır, çünkü herkes bir başkasının kodunu anlamayı sevmez, ben de buna düştüm.
Nikolai, mesaj ve ekteki gösterge için teşekkürler.
Ve kesinlikle katılıyorum, her şeyden önce, terimlerin ve isimlerin açık bir şekilde anlaşılması gerekiyor.
Pozisyonumu açıklayacağım.
İki noktadan düz bir çizgi çizmek mümkündür, yani bu düz çizginin herhangi bir noktasını, noktalar arasındaki aralığın içinde (enterpolasyon) veya noktalar arasındaki aralığın dışında (ekstrapolasyon) bulmak mümkündür.
Örneğin, bir Kartezyen koordinat sisteminde doğrusal bir ikinci dereceden denklemle ifade edilen kare bir parabole karşılık gelen tek değerli bir eğri çizmek için üç nokta kullanılabilir. Bu, hem uç noktalar arasındaki aralığın içinde (enterpolasyon) hem de bu aralığın dışında (ekstrapolasyon) bu eğrinin herhangi bir noktasını bulabileceğiniz anlamına gelir. Aynı zamanda, bu noktaların oluşturulduğu yasa polinom olarak kalır. En azından üç noktada, sinüzoidal bir gelişme yasasını varsayarsak belirsiz olmayan bir sinüzoid veya varlığını varsayarsak bir daire çizmenin mümkün olduğunu ekleyeceğim.
Böylece, ikinci dereceden bir polinomun üç nokta üzerinden (bizim durumumuzda, ikisi önceki tarihi biriktiren ve üçüncüsü yeni bilgi taşıyan) dördüncü, gerekli (başka yasalar olabilir) ve yeterli olduğu ortaya çıkıyor. Bir eylem veya sürecin tanımı.
Tabii bunun için başka şartlar sunmazsanız.Aynı zamanda, gereken minimum sayıyı aşan değerlerin sayısı için bir eğri oluşturmak gerekirse, istatistiksel olarak (veya başka türlü) regresyon dahil değerleri ağırlıklandırmanın makul yöntemlerinin olması gerektiğine tamamen katılıyorum. Kullanılmış.
Bir yıldan fazla bir süre geçti ve sen Alexey, hala inatla tabloyu sola kaydırıyorsun. Neden bu (kendini) aldatma?
Görselleştirmeye bakın, belki birileri bazı fikirler bulur.
Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, gerçek ticarette ne kullanacağımı göremedim.
Robotlar daha sonra üzerine yazmaya mı çalıştı?
Seni ağırlamaktan mutluluk duyuyorum Nikolay.
Bu konuya test robotları gönderdim. Sonuncusu çok uzun zaman önce değildi. Banzai.mq4 göstergenize göre testler de vardı .
Henüz bu gösterge için özel olarak test etmedim. Son robotu sürebilirsiniz, gösterge ve devre benzer.
Peki, bir vardiya. :))
Aynı zamanda inşaat şemasına da karşılık gelir.
Mavi çizgi, açık noktalarda 20 kaldıraçlı birinci derece bir EMA'dır. Açılış noktasına göre, 41 periyotlu klasik EMA'ya tamamen karşılık gelir . 20 aralık geri kaydırıldı.
İnce çizgi inşaat şemasını gösterir. Aslında, bu, Arşimet'in önceki hesaplanan noktadan kaldıracıdır.
Benzer şekilde, mavi çizgi ikinci derecenin EMA'sıdır, çünkü açılış noktasına ikinci dereceden bir parabol ile bağlıdır.
Kırmızı çizgi, üçüncü dereceden bir polinom ile açılış noktasına bağlanır.
Vb. )))
P/S.
Ekli animasyon için özel teşekkürler.
Tuval dizinizi okumak - harika!
Açtığınız inanılmaz fırsatlar.
Ve bir zamanlar Sergey Pavlov , doğrusal ışınları kullanma olasılığını araştırdı.
Bu onun eski ekran görüntülerinden biri.
Ve mevcut dalda, sadece doğrusal ışınları değil, aynı zamanda parabolik ve sinüzoidal olanları da oluşturmaya yönelik algoritmalar dikkate alınmaktadır.
Belki de tüm bunların sentezinden. ne olacak? :))
Aslında, her şey aynıdır, yalnızca gösterge özyinelemesiyle çok daha basittir:
https://www.mql5.com/ru/code/25113
MA'yı kendisinden en az 2 N kez periyotla alırsak, bu iş parçacığında bir yerde bahsedilen Pascal üçgeni şeklinde çubukların ağırlıklarını alırız.
Aslında, her şey aynı, yalnızca gösterge özyinelemesiyle çok daha kolay:
https://www.mql5.com/ru/code/25113
çok güzel yapılmış
ancak
bu göstergede, anladığım kadarıyla mantıklı fikir, post factum'dan günümüze bir tahmin yapmaktır.
peki şimdiki zamandan geleceğe nasıl yapılır?
Benim tarafımdan da dahil olmak üzere burada birçok kez yazılmıştır. Yeniden çizilen kuyruk için yardımcı olacak polinom regresyonu. Fourier yaklaşımı da mümkündür. Alexey Panfilov'un burada uyguladığı şey.
Kuyruğun yeniden çizilmesi nedeniyle bunların hepsinin işe yaramaz oyuncaklar olduğunu da yazdı.
peki ve en iyi karar kanal mı?
tarih boyunca lineer ve parabolik kanalları bulma ve kontrol etme. Bunlardan sadece birkaçı var - kural olarak 5'ten 15'e.