Ticaret sırasında, önceki iki sinyalin toplamına bağlı olarak bir sinyal tersine çevirme şeklinde minimum ikili uyarlama eklendi.

Ve sadece Pazartesi'den Perşembe'ye kadar yeni anlaşmaların açılması.

Danışman: 2018_04_22_4P72_EA
Sembol: EURUSD
Dönem: M1 (2014.02.14 - 2018.02.06)
Seçenekler: parti = 0.1
StopLoss=30000
Kâr Al=30000

Para birimi: Amerikan Doları
İlk para yatırma: 100 0000.00
Omuz: 1:100
geriye dönük test
Geçmiş kalitesi: %93
Barlar: 1473084 Tiki: 5855532 Semboller: 1
Net kazanç: 7 064.64 Bakiyeye göre mutlak düşüş: 39.68 Şu yollarla mutlak düşüş: 51.16
Toplam kar: 14 433.00 Bakiyeye göre maksimum düşüş: 418,38 (%0,39) Öz sermayeye göre maksimum düşüş: 466,49 (% 0,43)
Toplam kayıp: -7 368,36 Bakiyeye göre göreceli düşüş: %0.39 (418.38) Öz sermayeye göre göreceli düşüş: %0.43 (466.49)
karlılık: 1.96 Kazanma beklentisi: 9.76 Sınır seviyesi: 71535,24%
Kurtarma faktörü: 15.14 Sharpe oranı: 0.21 Z-Skoru: -0.01 (%0.80)
AHPR: 1.0001 (%0.01) LR Korelasyonu: 0.98 OnTester sonucu: 0
GHPR: 1.0001 (%0.01) LR Standart Hatası: 464.84
Toplam işlemler: 724 Kısa işlemler (% kazanç): 344 (%61.34) Uzun işlemler (% kazanç): 380 (%60,00)
Toplam işlemler: 1319 Karlı işlemler (tümünün yüzdesi): 439 (%60,64) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi): 285 (%39.36)
En büyük karlı ticaret: 377.19 En büyük kaybeden ticaret: -213.07
Ortalama karlı ticaret: 32.88 Ortalama kaybeden ticaret: -25.85
Maksimum sürekli kazanç sayısı (kar): 11 (638.68) Maksimum sürekli kayıp sayısı (kayıp): 10 (-316.04)
Maks. sürekli kar (kazanç sayısı): 638,68 (11) Maks. sürekli kayıp (kayıp sayısı): -316.04 (10)
Ortalama Sürekli Kazanç: 3 Ortalama Sürekli Kayıp: 2
 
Aleksey Panfilov :

Aslında uzmanın kendisi:

 
 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1   program file Indicators\ 2018 _02_15_4P72.ex5 read error
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1   loading of 2018 _02_15_4P72.ex5 Si Splice,M1 failed [ 532 ]
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1    2014.01 . 01 00 : 00 : 00    cannot load custom indicator ' 2018 _02_15_4P72.ex5' [ 4802 ]
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1   program file Indicators\ 2018 _02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1   loading of 2018 _02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M1 failed [ 532 ]
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1    2014.01 . 01 00 : 00 : 00    cannot load custom indicator ' 2018 _02_15_4P72_RED.ex5' [ 4802 ]
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1   program file Indicators\ 2018 _02_15_4P72.ex5 read error
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1   loading of 2018 _02_15_4P72.ex5 Si Splice,M5 failed [ 532 ]
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1    2014.01 . 01 00 : 00 : 00    cannot load custom indicator ' 2018 _02_15_4P72.ex5' [ 4802 ]
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1   program file Indicators\ 2018 _02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1   loading of 2018 _02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M5 failed [ 532 ]
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1    2014.01 . 01 00 : 00 : 00    cannot load custom indicator ' 2018 _02_15_4P72_RED.ex5' [ 4802 ]
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1   program file Indicators\ 2018 _02_15_4P72.ex5 read error
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1   loading of 2018 _02_15_4P72.ex5 Si Splice,M30 failed [ 532 ]
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1    2014.01 . 01 00 : 00 : 00    cannot load custom indicator ' 2018 _02_15_4P72.ex5' [ 4802 ]
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1   program file Indicators\ 2018 _02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1   loading of 2018 _02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M30 failed [ 532 ]
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1    2014.01 . 01 00 : 00 : 00    cannot load custom indicator ' 2018 _02_15_4P72_RED.ex5' [ 4802 ]
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1    2014.01 . 01 00 : 00 : 00    Alert : Error Creating Handles for indicators - error: 4802 !!
2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1   tester stopped because OnInit returns non-zero code
 
Aleksey Vyazmikin :
StopLoss=30000
Kâr Al=30000
L0_1_line_power=2
L0_1_kaldıraç=62
L0_1_line1_SHIFT=42
L0_2_line1_SHIFT=110
SMA_Period_00=1
Threshold_00=0
L1_1_line_power=2
L1_1_kaldıraç=12
L1_1_line1_SHIFT=102
L1_2_line1_SHIFT=20
SMA_Period_01=1
Threshold_01=160
L2_1_line_power=3
L2_1_kaldıraç=52
L2_1_line1_SHIFT=102
L2_2_line1_SHIFT=90
SMA_Period_02=1
Threshold_02=-10000
Start_Weekly_Hour=20
Period_Weekly_Hour=72
start_hour=0
Dönem_Saat=25
EA_Magic=12345
EA_Slippage=30


Üzgünüm.

Renklere göre ayrılmış göstergeleri zaten hazırladığımı sanıyordum.

 
Şimdi çalışıyor!

Optimize etmek için bir set bırakın - Si üzerine dökülüyor ...

 

Ayarlarınızı belirledim - 2018'de Si'de geçmiş dökülmeler için bir artı çıkıyor.

Belki optimizasyona ihtiyacı var - lütfen optimize edici için koridorlarını yazın - çevireceğim.

 
İlkbaharda optimize ettim ve çok sistematik görünmüyor. Geriye ne kaldığını bulmaya çalışacağım.

Si nedir. Forum açıklayamıyorsa, lütfen kişisel atın.


P/S. Sanki buldum.

Dosyalar:
2018_06_07.zip  489 kb
2018_06_09.zip  2156 kb
 
Bu, USDRUB_TOM çifti için Moex borsasında bir vadeli işlemdir.

 
Teşekkür ederim.

Expert Advisor yalnızca EURUSD üzerinde optimize edilmiştir (bu, şubedeki geçmişinden ve en son eklenen klasörlerden görülebilir) ve evrensel olmaktan hala uzaktır. Bazen işe yaramasına rağmen.

 
Evet, göstergelerin açıkça potansiyeli var, genetiği biraz büktüm - bu 2015-2018 Si M1.


