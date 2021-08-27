Fark hesabı, örnekler. - sayfa 15
Ticaret sırasında, önceki iki sinyalin toplamına bağlı olarak bir sinyal tersine çevirme şeklinde minimum ikili uyarlama eklendi.
Ve sadece Pazartesi'den Perşembe'ye kadar yeni anlaşmaların açılması.
Aslında uzmanın kendisi:
Üzgünüm.
Renklere göre ayrılmış göstergeleri zaten hazırladığımı sanıyordum.
Şimdi çalışıyor!
Optimize etmek için bir set bırakın - Si üzerine dökülüyor ...
Ayarlarınızı belirledim - 2018'de Si'de geçmiş dökülmeler için bir artı çıkıyor.
Belki optimizasyona ihtiyacı var - lütfen optimize edici için koridorlarını yazın - çevireceğim.
İlkbaharda optimize ettim ve çok sistematik görünmüyor. Geriye ne kaldığını bulmaya çalışacağım.
Si nedir. Forum açıklayamıyorsa, lütfen kişisel atın.
P/S. Sanki buldum.
Bu, USDRUB_TOM çifti için Moex borsasında bir vadeli işlemdir.
Teşekkür ederim.
Expert Advisor yalnızca EURUSD üzerinde optimize edilmiştir (bu, şubedeki geçmişinden ve en son eklenen klasörlerden görülebilir) ve evrensel olmaktan hala uzaktır. Bazen işe yaramasına rağmen.
Evet, göstergelerin açıkça potansiyeli var, genetiği biraz büktüm - bu 2015-2018 Si M1.