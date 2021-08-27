Fark hesabı, örnekler. - sayfa 21

Aleksey Vyazmikin :
Bu yöntemin etkinliği nasıl kontrol edilir, temel bir strateji var mı?

Genel olarak konunun gelişimi: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118. Bu konunun 141'ini gönderin.

Orada ikili uyarlama uygulandı ve sayısallaştırma, onu (adaptasyon) sürekli olarak pürüzsüz hale getirmeye izin vermelidir.

Ayrıca bir sinüzoid üzerine gerilmiş grafiğin nasıl göründüğünü, eşit fiyat veya eşit hacim tablosuna benzeterek, yine sayısallaştırma sayesinde görmeyi düşünüyorum. )

Bu göstergeyle çalışmayı bile denediğimi görüyorum - piyasaya iyi ayarlanmış :)

sayısallaştırma ne demek? Neden hala yapılmadı?

 
Aleksey Vyazmikin :

Bu göstergeyle çalışmayı bile denediğimi görüyorum - piyasaya iyi ayarlanmış :)

sayısallaştırma ne demek? Neden hala yapılmadı?

))

Faz hesaplaması sadece sayısallaştırmadır. Yani çizginin her noktasının kendi sayısal faz değeri vardır.

 

Bu konuyu daha önce tavsiye etmiştim.

tekrar tavsiye ederim.

https://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421

Konudaki mesaj numarasının kendisine dikkat çekmek istiyorum, eğlenceli: )))

 
Her şey matematiğe gelir, tam sayıları alın
 
Volodymyr Zubov :
Her şey matematiğe gelir, tam sayıları alın

Bir önceki mesajda da aynı konudan bahsediyorsunuz.

https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166


Matematik konusunda %100 katılıyorum.

 
Aleksey Panfilov :

Bir önceki mesajda aynı konudan bahsediyorsunuz.

https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166


Matematik konusunda %100 katılıyorum.

Bundan bahsetmiyorum, virgülden sonra yanlış olan 100'den fazla dal var, ancak montaj dilinde çarpmaya çalışın. bu sadece toplamadır ve en azından yüzde kaç olduğu önemli değil Z80

 
Volodymyr Zubov :

Bundan bahsetmiyorum, virgülden sonra yanlış olan 100'den fazla dal var, ancak montaj dilinde çarpmaya çalışın. bu sadece toplamadır ve en azından yüzde kaç olduğu önemli değil Z80

Dürüst olmak gerekirse, sigara içmedim. :(

Montajcı SİZİN üzerinde değil.

 
Aleksey Panfilov :

Dürüst olmak gerekirse, sigara içmedim. :(

Montajcı SİZİN üzerinde değil.

herhangi bir işlemde çarpma toplama olur. eksi (çıkarma) toplama eksi. ve böylece geri kalanı.

 
Volodymyr Zubov :

herhangi bir işlemde çarpma toplama olur. eksi (çıkarma) toplama eksi. ve böylece geri kalanı.

Formülün bir bilgisayarda tam olarak çalışmadığı gerçeğinden mi bahsediyorsunuz?

