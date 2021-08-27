Fark hesabı, örnekler. - sayfa 16

Yeni yorum
 
Aleksey Vyazmikin :

Evet, göstergelerin açıkça potansiyeli var, genetiği biraz büktüm - bu 2015-2018 Si M1.

Katılımınız ve puanlamanız için teşekkür ederiz.

"Asılı" "spor" hedeflerinden birine sahibim:

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Karşılıklı şartlarda verimli işbirliği çağrısı

Aleksey Panfilov , 2017.01.31 08:02

Martingale olmadan ve en fazla (1 veya 2 veya n) zıt sinyale sahip herhangi iki döviz çiftinin her biri için en az 300 çok yönlü işlem geçmişine sahip bir robot oluşturmak , örneğin en az ÜÇ bir kâr faktörü verir. .

 
Aleksey Panfilov :

Katılımınız ve puanlamanız için teşekkür ederiz.

"Asılı" "spor" hedeflerinden birine sahibim:

Chet anlamadı, aynı gösterge ayarlarına sahip iki araçta kar faktörü 3 mü, yoksa küresel mi?

 
Aleksey Vyazmikin :

Chet anlamadı, iki enstrümanda aynı gösterge ayarlarıyla kar faktörü 3'tür, yoksa küresel olanla mı ilgili ?

:)

İlk seçenek.

P/S. Bağlantı açılmadı.

 
Aleksey Panfilov :

:)

İlk seçenek.

P/S. Bağlantı açılmadı.

Yani anlamadım, iki enstrümanı aynı anda veya ayrı ayrı kullanırken 3'lük bir kar faktörü elde etmek gerekli mi?

Ve bağlantı otomatiktir, MT5 yardımına - genel olarak konu değil.

Amacınıza ulaşmak için MO uygulamanız gerektiğini ve testlerde böyle bir sonuç olacağını ve hatta daha iyi olacağını düşünüyorum, ancak bunun gelecekteki veriler üzerinde çok az faydası var.

 

Göstergeye aralık parametresi eklendi. 1'e eşit değeri ile gösterge, bir öncekine tamamen karşılık gelir.

Ancak katsayıları yeniden hesaplamadan bu parametre artırıldığında kaldıracı artırıyor ve gösterge dinamiklerini daha yüksek zaman dilimlerinde görüyoruz.

Ek olarak, katsayılar yeniden hesaplanırken bile, anlamlılık sınırlarının ötesinde çok hızlı büyümeleri (katsayıları) nedeniyle kaldıraç önemli ölçüde artırılamaz.

Şekilde 1 aralıklı ve 15 aralıklı iki gösterge vardır.


Dosyalar:
2018_12_09_4P72.mq5  9 kb
 
Aleksey Panfilov :

Göstergeye aralık parametresi eklendi. 1'e eşit değeri ile gösterge, bir öncekine tamamen karşılık gelir.

Ancak katsayıları yeniden hesaplamadan bu parametre artırıldığında kaldıracı artırıyor ve gösterge dinamiklerini daha yüksek zaman dilimlerinde görüyoruz.

Şekilde 1 aralıklı ve 15 aralıklı iki gösterge vardır.

Bütün bu ekran görüntülerine bakıyorum...

Tüm grafiği Fourier sinüzoidleriyle gölgelendirin ve hepsi çantada mı?

 
Renat Akhtyamov :

Bütün bu ekran görüntülerine bakıyorum...

Tüm grafiği Fourier sinüzoidleriyle gölgelendirin ve hepsi çantada mı?

)

Fourier kesinlikle forumda birkaç başlığı hak ediyor. )

 
Aleksey Panfilov :

)

Fourier kesinlikle forumda birkaç başlığı hak ediyor. )

Bana göre bu dalları pek anlamamışlar ve yanlış sonuçlar çıkarmışlar.

Kimse zaman içinde dalgaları değiştirmeye çalışmadı

Ortalama bir danışman 3 ay yaşarsa, en küçük dalgayla onu nakavt eder.

İşte o görüşlerden bazıları...

 
Renat Akhtyamov :

Bu branşlarda bana göre pek çözememişler ve yanlış sonuçlar çıkarmışlar.

Kimse zaman içinde dalgaları değiştirmeye çalışmadı

Ortalama bir danışman 3 ay yaşarsa, en küçük dalgayla onu nakavt eder.

İşte o görüşlerden bazıları...

Evet, muhtemelen siz de denemelisiniz.

 
Aleksey Panfilov :

Evet, muhtemelen siz de denemelisiniz.

Büyük ihtimalle bu deneye katılırdım.
1...9101112131415161718192021222324
Yeni yorum