Evet, göstergelerin açıkça potansiyeli var, genetiği biraz büktüm - bu 2015-2018 Si M1.
"Asılı" "spor" hedeflerinden birine sahibim:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Karşılıklı şartlarda verimli işbirliği çağrısı
Aleksey Panfilov , 2017.01.31 08:02
Martingale olmadan ve en fazla (1 veya 2 veya n) zıt sinyale sahip herhangi iki döviz çiftinin her biri için en az 300 çok yönlü işlem geçmişine sahip bir robot oluşturmak , örneğin en az ÜÇ bir kâr faktörü verir. .
Chet anlamadı, aynı gösterge ayarlarına sahip iki araçta kar faktörü 3 mü, yoksa küresel mi?
Yani anlamadım, iki enstrümanı aynı anda veya ayrı ayrı kullanırken 3'lük bir kar faktörü elde etmek gerekli mi?
Ve bağlantı otomatiktir, MT5 yardımına - genel olarak konu değil.
Amacınıza ulaşmak için MO uygulamanız gerektiğini ve testlerde böyle bir sonuç olacağını ve hatta daha iyi olacağını düşünüyorum, ancak bunun gelecekteki veriler üzerinde çok az faydası var.
Göstergeye aralık parametresi eklendi. 1'e eşit değeri ile gösterge, bir öncekine tamamen karşılık gelir.
Ancak katsayıları yeniden hesaplamadan bu parametre artırıldığında kaldıracı artırıyor ve gösterge dinamiklerini daha yüksek zaman dilimlerinde görüyoruz.
Ek olarak, katsayılar yeniden hesaplanırken bile, anlamlılık sınırlarının ötesinde çok hızlı büyümeleri (katsayıları) nedeniyle kaldıraç önemli ölçüde artırılamaz.
Şekilde 1 aralıklı ve 15 aralıklı iki gösterge vardır.
Bütün bu ekran görüntülerine bakıyorum...
Tüm grafiği Fourier sinüzoidleriyle gölgelendirin ve hepsi çantada mı?
Bana göre bu dalları pek anlamamışlar ve yanlış sonuçlar çıkarmışlar.
Kimse zaman içinde dalgaları değiştirmeye çalışmadı
Ortalama bir danışman 3 ay yaşarsa, en küçük dalgayla onu nakavt eder.
İşte o görüşlerden bazıları...
Evet, muhtemelen siz de denemelisiniz.
