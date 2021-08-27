Fark hesabı, örnekler. - sayfa 20

Pan PrizMA CD Phase Sin kaldıraç 72 göstergesi kod tabanında.


Gösterge bir sinüzoid üzerine inşa edildiğinden, sadece harici "kaldıraç" parametresini değiştirerek sola, sağa hareket ettirilebilir.

Индикатор PanPrizMA Sin leverage 72 дает возможность рассчитать фазу. Что в некоторых случаях может быть  полезно. Усреднение полиномом второй-четвертой степени повышает гладкость линий, добавляет инерцию и соответственно ритмичность. Экстраполяция функцией синусоиды около константы позволяет регулировать запаздывание или опережение. Значение...
 

PanPrizMA Sin kaldıraç 72 göstergesinin ilk satırlarını görüntülemenize izin veren göstergenin "koltuk değneklerine" sahip olduğuna dikkatinizi çekmek isterim.

Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию  экстраполирует в виде участка заданной функции синусоидой и её осевой  около константы  line_power=2, или около наклонной прямой line_power=3 (перерисовывается для визуализации построения).  С построенных синусоиды и осевой снимается одно значение на...
 

Çizgileri kaydırma konusunda, kaldıracı 72-73 periyodunun yarısına ayarlayarak çizgileri değiştirir. Varsayılan olarak kaldıraç =1. Sinüzoidin periyodu 145'tir.


 

MT4 göstergesi de kod tabanındadır: Pan PrizMA CD Phase Sin kaldıracı 72 .


Этот индикатор построен на базе индикатора PanPrizMA Sin leverage 72 , особенности которого позволяют  посчитать фазу. Иногда это может быть  полезно. Фаза рассчитывается в градусах, принимает значения от 0 до 360 и отображена 5-ой, зеленой линией (снимается с массива 4). Противофаза так же  рассчитывается в градусах, принимает значения от -360...
 

Kod tabanındaki göstergeye genlik hesaplaması eklendi. Dizi 8'deki dokuzuncu turuncu çizgi.


 

Bu başlıkta yayınlamam gerektiğini düşündüm. ))

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Fourier Dönüşümlerini Kullanarak Geleceği Tahmin Etme

Dmitry , 2008.04.25 15:47

Ah, bu Fourier .... Ve biliyorsunuz ki 0. harmoniğin aynı genişleme periyodu (T) için basit ortalamaya (SMA) eşit olduğunu biliyorsunuz.

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Fourier Dönüşümlerini Kullanarak Geleceği Tahmin Etme

kaleci , 2008.04.25 15:58

kendi başına, bu beklentidir

Şununla ilişkili görünüyor:

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Fark hesabı, örnekler.

Aleksey Panfilov , 2018.01.31 09:38

SMA'dan SMA, bence, "kaşta değil, gözde" ve bu arada Fourier hakkında. Belki daha fazlasını alırız.

P/S 01/02/2018 Bence de bir fark var, Banzai.mq4 göstergenizi bu satırda tekrarlamayı deneyin.

SMA doğası gereği sadece çok küçük bir testeredir, bu nedenle ikinci farkı alırken göstergenin testere dişi çizgisini varsayıyorum.


 
Aleksey Panfilov :

Grafikte şöyle görünüyor:



72'lik bir omuz ile 4. dereceden bir polinom ile mavi-kırmızı çizgi enterpolasyonu (aralık içinde bir nokta bulma).

İnce mavi çizgi, 78'lik bir omuza sahip 2. dereceden bir polinom tarafından bir ekstrapolasyondur (aralığın dışında bir nokta bulma).

Kırmızı, bu 4. dereceden bir polinom oluşturma çizgisidir. Yeniden çizilir ve son çubuğun açılış noktasına göre yapılır.

Hangi numarayı arayabilirsin?
Birkaç dakikalığına, birkaç sorum var
 

Eş hacimli bir fiyatla, göstergeler daha iyi senkronize olur. )

Tablo, Stanislav Korotky'den bir uzman tarafından oluşturuldu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419


Equal volume and range charts in MetaTrader 5
Equal volume and range charts in MetaTrader 5
  • 2018.12.06
  • www.mql5.com
In equivolume (equal volume) charts horizontal axis comprises not specific timestamps, but an ordered sequence of bars, each of which contains the same volume. Neither MetaTrader 4 nor MetaTrader 5 provides equivolume charts out of the box. For MetaTrader 4 it's possible to generate such charts as offline charts. This method is described in the...
 
Bu yöntemin etkinliği nasıl kontrol edilir, temel bir strateji var mı?
 
Bir aralık alın, örneğin 1000 bar, bunun üzerindeki ortalama değeri hesaplayın, diyelim ki euro için 1.1123 çıktı. Sonra bu değeri aralığın tüm tırnaklarından çıkarırsınız - sıfıra yakın salınan bir tür eğrilik elde edersiniz. Bu eğrilik, üç parametreli faz, genlik ve frekansta bir sinüzoidli en küçük kareler yöntemiyle yaklaşık olarak bulunur. Bu sinüzoidi eğrilikten çıkarırsınız - yeni bir salınımlı kalan elde edersiniz, üzerine bir sonraki sinüzoidi ayarlarsınız - tekrar çıkarın ve 4-5 kez böyle devam edin. Sonuç, diyelim ki 5 sinüzoid olsun, hepsini, örneğin, geleceğe 100 çubuk uzatın - özetleyin, ortalamayı ekleyin ve işte - sanki 100'lük teklifin hareketinin bir tahminine sahipsiniz. barlar önde. Aslında, tamamen saçmalık, aynı Fourier ve tahminin doğruluğu yaklaşık olarak aynı - 50/50. Bir zamanlar böyle bir şey yaptım - tamamen saçmalık, ama genel olarak anlaşılabilir.
