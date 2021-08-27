Fark hesabı, örnekler. - sayfa 20
Pan PrizMA CD Phase Sin kaldıraç 72 göstergesi kod tabanında.
Gösterge bir sinüzoid üzerine inşa edildiğinden, sadece harici "kaldıraç" parametresini değiştirerek sola, sağa hareket ettirilebilir.
PanPrizMA Sin kaldıraç 72 göstergesinin ilk satırlarını görüntülemenize izin veren göstergenin "koltuk değneklerine" sahip olduğuna dikkatinizi çekmek isterim.
Çizgileri kaydırma konusunda, kaldıracı 72-73 periyodunun yarısına ayarlayarak çizgileri değiştirir. Varsayılan olarak kaldıraç =1. Sinüzoidin periyodu 145'tir.
MT4 göstergesi de kod tabanındadır: Pan PrizMA CD Phase Sin kaldıracı 72 .
Kod tabanındaki göstergeye genlik hesaplaması eklendi. Dizi 8'deki dokuzuncu turuncu çizgi.
Bu başlıkta yayınlamam gerektiğini düşündüm. ))
Dmitry , 2008.04.25 15:47Ah, bu Fourier .... Ve biliyorsunuz ki 0. harmoniğin aynı genişleme periyodu (T) için basit ortalamaya (SMA) eşit olduğunu biliyorsunuz.
kaleci , 2008.04.25 15:58
kendi başına, bu beklentidir
Aleksey Panfilov , 2018.01.31 09:38
SMA'dan SMA, bence, "kaşta değil, gözde" ve bu arada Fourier hakkında. Belki daha fazlasını alırız.
P/S 01/02/2018 Bence de bir fark var, Banzai.mq4 göstergenizi bu satırda tekrarlamayı deneyin.
SMA doğası gereği sadece çok küçük bir testeredir, bu nedenle ikinci farkı alırken göstergenin testere dişi çizgisini varsayıyorum.
Grafikte şöyle görünüyor:
72'lik bir omuz ile 4. dereceden bir polinom ile mavi-kırmızı çizgi enterpolasyonu (aralık içinde bir nokta bulma).
İnce mavi çizgi, 78'lik bir omuza sahip 2. dereceden bir polinom tarafından bir ekstrapolasyondur (aralığın dışında bir nokta bulma).
Kırmızı, bu 4. dereceden bir polinom oluşturma çizgisidir. Yeniden çizilir ve son çubuğun açılış noktasına göre yapılır.
Eş hacimli bir fiyatla, göstergeler daha iyi senkronize olur. )
Tablo, Stanislav Korotky'den bir uzman tarafından oluşturuldu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419