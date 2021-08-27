Fark hesabı, örnekler. - sayfa 19
Bu konuda tartışılan MT5 , MT4 kod tabanındaki göstergelerden, böyle bir "Sözde Fourier" birleşimini bir araya getirdim. ))
Geniş kırmızı çizgi nihaidir, yeniden çizilmez.
Konuyla ilgili üçüncü derece EMA'yı tartışmayı öneriyorum, onu gün içinde kullanmayı öğreniyorum.
Mihail Marchukajtes :
Позволю себе тоже высказаться по теме. Анимация действительно впечатляет и вполне подходит для демонстрации подхода частотного анализа рынка, но какой в нем практический смысл? Постройте по перегибам своей кривулины сигналы и выбудете горько разочарованы по результатом торговли. Просто пример: МАшка ка уже было сказано с простым усреднением 2 уже начинает запаздывать, а это ведь самое простое преобразование и чем преобразование сложнее тем он сильнее запаздывает, исключение конечно является CSSA анализ, что Вы в принципе и пытаетесь повторить. Помню еже так в году 2006 примерно появились эти работы в виде опережающего и не перерисовывающегося индикатора, что в принципе подогрело интерес к рынку сообщество в целом, но там вернее тут как раз таки думаю вполне годный инструмент по поводу построения коинтеграции временных рядом, как раз на аватарке инструмент который показывает прогностическую способность одной частоты к другой. Мне помнится даже удалось один раз получить идеальный круг на фигуре Лиссажо, что говорило о том что найденная мною частота, а именно период и гармоника являются прогностическими в данный момент на данном участке рынка и какое то время ТС работала, не долго но работала что меня и удивило. Однако повторить данный успех у меня так и не получилось, потому как там подбор нужно было делать руками и оптимизатор нерошеловский не хотел работать с этим иснтрументом. До сих пор считаю данное направление в частотном анализе актуальным, поскольку пусть и случайно, но я получил нужные настройки для CSSA. Тут главное было то что было прямое доказательство того что в данный момент частота и период идут перед рынком, а не за ним, там буквально сигналом 5-6 было, зато какие. Насколько мне известно до сих пор никто не повторил этот инструмент ни для МТ ни для другого терминала, я во всяком случае не встреччал. И гляда на те картинки которые Вы выкладывали ранее в ветке, я теперь понимаю что подобный инструмент для анализа вполне возможно создать, но только гораздо опытным программистом чем я.
Belki bunu kontrol edecek biri vardır ve umarım yoktur. )))
P/S.
Son göstergeyi tartışmak için konuyu kullanmak daha iyidir Üçüncü dereceden EMA, gün içi kullanmayı öğrenmek.
Burada tartışılacak bir şey yok, size zaten hiçbir şeyin işe yaramayacağı söylendi, bu bir çıkmaz dal, doğrulandı. Lisajo şekli + CSSA'nın yardımı olmadığı sürece. Sonuç olarak bu frekans analizi FATL ve SATL ile başladı vay vay hangi kelimeleri hatırladım :-), zaman kaybı bu arada devrelerden frekans analizi bize geldi ve ölçen cihazın adı ne frekans? Osiloskop doğrudur, yani aslında bir dijital osiloskop almanız, seçilen bölümün mevcut frekansını belirlemeniz ve XY eksenine ve dik eksene koymanız, XZ olmasına izin verin, böyle bir frekans seçmeniz gerekir. bu kahrolası osiloskobun ekranında bir daire belirmesi için, çevresi ne kadar ideal olursa, tahmin daha iyi olur, ama dürüstçe söyleyeceğim, piyasada para kazanmak için 3-4 garantili sinyalin zaten bir zafer olduğunu düşünüyorum. IMHO doğal olarak. Bu rakamı almak, bir frekansın diğerini takip ettiği anlamına gelir. Burada neyin kimin peşinden koştuğunu karıştırmamak için, sizinle ya da bizim CSSA'mızla ya da sadece "Tırtıl" insanlarıyla karıştırmamak için karar vermelisiniz. FATL, SATL, Caterpillar, eh, o zamanlar hala ...... Ama dedikleri gibi, yeni olan her şey unutulmuş bir eski, o yüzden git Alex, ama ne yazık ki, orada balık yok :-(
Michael, mesajların için teşekkürler.
Seni yanlış anladım.
İyi şanlar.
Hayır, neden bu tür dönüşümlerin pratik uygulaması açısından konuşmayı sürdürmeye hazırım. Burada genel olarak bir araç yaratmada yetkin bir yaklaşım zarar vermez. Örneğin, piyasada beklenen volatiliteyi takip ederseniz ve sadece büyüme dönemlerinde çalışırsanız, o zaman volatilite seviyesinin kendisinin basit manipülasyonlarla frekansa veya döneme göre ayarlanabileceğini düşünüyorum, bu durumda işlemlerin sonucu olabilir. gelişmiş. IMHO tabii ki...
Pişmanlık. Bu görev artık benim için ilginç değil. (((
Kırmızı geniş çizgi, dördüncü derece parabol enterpolasyonu kullanılarak oluşturulan kayan bir çizgidir. Yeniden çizmiyor. (Yedinciye kadar olan sayfa dallarının başında analoglar incelenmiştir). Düğümler, eğer doğru anladıysam, önceden oluşturulmuş dört değer ve 4. dereceden bir parabolün seçildiği ve beşinci yeni değerin üzerine inşa edildiği yeni fiyattır.
Eğri bir mavi çizgi (yeniden çizilmez, düz bir mavi çizginin izi olarak kabul edilebilir) , eksenel bir çizgidir, her noktası son üç noktadan geniş bir hareketli ortalama üzerinde bir sinüzoid üzerinde uzandıkları varsayımıyla inşa edilir. belirli bir süre, tıpkı düz bir mavi çizginin her noktasının zaten doğru tahmin edilmiş sinüzoid (gri) üzerindeki üç noktadan oluşturulması gibi.
Yalnızca kesit tarafından tahmin edilen gri sinüzoid ve düz mavi çizgi yeniden çizilir.
P/S.
Salınımları vurgulama fikrinizi fark ettiyseniz, değişken bir genliğe ve bir çevirmeye (bir tür niceleme) sahip bir sinüzoide çok yakın bir çizginiz olmalıdır.
Sadece böyle bir çizgi için, bir sinüzoid ile ekstrapolasyonu incelemek önemlidir.
Şube ara sonuçları.
Zamanında (geç değil) bir sinyal üretme girişiminde, dokundu:
Polinom ile enterpolasyon ve polinom veya sinüzoid ile ekstrapolasyon.
Polinom interpolasyonu ve birinci veya ikinci farkın çıkarılması, türevlerin analogları.
Nikolai Semko tarafından Banzai.mq4 göstergesinde uygulandı ( 57 numaralı gönderi ) .
Şekilde 4. dereceden bir polinomun ortalaması alınan çizgi ve buna karşılık gelen farklar yukarıdan aşağıya 1, 2 ve 3'tür. Sinüzoidal fonksiyonlar için olması gerektiği gibi, sonraki her türevde yaklaşık periyodun dörtte biri kadar sola kayma gözlemliyoruz. Kaymayı azaltmak için okuma noktaları arasındaki aralığı artırabilirsiniz.
Zamanında sinyal almanın bir olasılığına daha dikkat çekmek istiyorum.
Bu sadece sinüsoidal ortalama.
Grafikte, 50 kaldıraçla 2. derece ortalaması alınmış göstergenin ilk 7 satırı vardır. Sadece periyotlar farklıdır. Kırmızı nokta 1, parabol. Turuncu dönem 150, sinüzoid sabite yakın. Sarı 130, bir sabitin etrafında bir sinüs dalgası. Yeşil 115, bir sabitin etrafında bir sinüs dalgası. Mavi 110, bir sabitin etrafında bir sinüs dalgası. Mavi 104, bir sabitin etrafında bir sinüs dalgası. Violet 103, bir sabitin etrafındaki sinüs dalgası.
Enterpolasyon derecesi ne kadar yüksek olursa, ortalaması alınan çizginin yeterli şekilde davrandığı parametreleri seçmenin o kadar zor olduğu söylenmelidir. Derecesi dörtten büyük bir polinomun makul bir ortalamasının olmadığı #64 #97 zaten belirtilmişti. Kosinüslerin tanıtılması, olduğu gibi, fark denklemlerinin katsayılarını yumuşatır ve enterpolasyon derecesi arttırılabilir. Öte yandan, periyodun (kosinüs) ve omuzun belirli oranları, ortalama çizgiyi beşinci dereceden daha az bir derecede bile "bozabilir". Örneğin, ikinci dereceden ortalama alırken bile (bu, bir sabite yakın bir sinüzoiddir) , artan omuz periyodun yarısına yaklaşırsa ve sonra genlik sonsuza kadar büyür. Bu mantıklı, çünkü bir sabite yakın bir sinüzoid üzerinde yarım periyot aralıklı değerler eşit olmalıdır, bu nedenle son hesaplanan değerler ile omuz tarafından kaldırılan değer arasında bir çelişki ortaya çıkar. Bu durumda, omuzda makul bir değere bir artış, ortalama çizgiyi sola kaydırır, yani gecikmesi azalır . Şekilde bir örnek.
Sinüzoidal ortalama.
Mavi çizgi inşaat şeması, turuncu çizgi ise sonuçtur.
Kol 72, sinüzoid periyot 153.